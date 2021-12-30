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Новини Війна
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Від початку доби війська РФ на Донбасі вогонь не відкривали, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ на Донбасі вогонь не відкривали, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби не порушували режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Також читайте: На Донеччині заочно судитимуть засновника військово-патріотичних клубів "ДНР", - прокуратура

Автор: 

Донбас (22354) найманці рф (2047) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+1
затаились змеи подколодные
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30.12.2021 17:12
+1
Если впереди тишина обернись. Возможно враг уже за нашими спинами
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30.12.2021 17:17
+1
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30.12.2021 17:23
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затаились змеи подколодные
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30.12.2021 17:12 Відповісти
Если впереди тишина обернись. Возможно враг уже за нашими спинами
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30.12.2021 17:17 Відповісти
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30.12.2021 17:23 Відповісти




Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476571631380217859 13 мин



"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"
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30.12.2021 17:26 Відповісти
Они говеют, им некогда… потом когда голубые белки к ним прибегут- тогда начнётся!
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30.12.2021 17:28 Відповісти
Кажуть какой то крутой американский самолет-разведчик летал вдоль границы ОРДЛО...,наверно брешуть американцы...пужают Путлера... В Средиземном море находится целая эскадра 6-го флота США во главе с авианосцем Гарии Трумэн...,выход из Черного моря в проливы Босфор и Дарданеллы заблокирован... https://youtu.be/aGhNEvxKHws ...видос тут...
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30.12.2021 17:32 Відповісти
Они летают уже не первый год. Вдоль Донбаса и вдоль Черноморского побережья. На флайтрадаре очень часто их можно увидеть
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30.12.2021 18:24 Відповісти
Та шо ви говорыте??? А что я сейчас, именно в данный момент, слышу?! Это- крупный калибр и далековато. И это- с гарантией! Это- не сраная пиротехника!!! Лупит мощно и низкочастотно!
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30.12.2021 17:32 Відповісти
Ідєя...,ідєя!, тобто і де ви? приблизно...,з єфрейторським зазором(+-).
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30.12.2021 17:39 Відповісти
https://youtu.be/Eft-3WaFfQM?t=53
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30.12.2021 17:39 Відповісти
Не один,а два американских самолета США на Донбассе
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30.12.2021 17:41 Відповісти
то що бомбуватимуть Воронеж....
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30.12.2021 18:27 Відповісти
 
 