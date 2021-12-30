Від початку доби війська РФ на Донбасі вогонь не відкривали, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби не порушували режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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