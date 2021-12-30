Від початку доби війська РФ на Донбасі вогонь не відкривали, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби не порушували режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Топ коментарі
+1 Власов Сергей #321358
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+1 Рщььщь Яарршуты
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476571631380217859 13 мин
"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"