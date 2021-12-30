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Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні, куди він потрапив після позитивного тесту на коронавірус

Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні, куди він потрапив після позитивного тесту на коронавірус

Вселенського патріарха Варфоломія виписали з Американського госпіталю у Стамбулі (Туреччина), де він провів шість днів після здачі позитивного тесту на коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Патріарх потрапив до лікарні 24 грудня після того, як чергове планове тестування показало зараження коронавірусним штамом "омікрон". Зазначається, що він переніс захворювання в легкій формі, хоча і провів у лікарні шість днів.

Передбачається, що найближчим часом патріарх побуде на самоізоляції, щоб потім очолити урочистості з нагоди Хрещення Господнього, яке Константинопольський патріархат відзначає за григоріанським календарем - 6 січня.

Нагадуємо, 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій був повністю вакцинованим.

Також читайте: Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19

Автор: 

Варфоломій (216) Стамбул (177) церква (698) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Слава тобi Господи.
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30.12.2021 17:48
+11
Многая літа !!!
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30.12.2021 17:58
+10
Боже, да возьмись уже за тот самозванный сатанат и его КГБистского предводителя гундяйку( с пыней), сожалеть не будем. АМИНЬ !!! СЛАВА ТЕБЕ , ГОСПОДИ.
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30.12.2021 17:51
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Слава тобi Господи.
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30.12.2021 17:48 Відповісти
Боже, да возьмись уже за тот самозванный сатанат и его КГБистского предводителя гундяйку( с пыней), сожалеть не будем. АМИНЬ !!! СЛАВА ТЕБЕ , ГОСПОДИ.
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30.12.2021 17:51 Відповісти
ЙОханый бабай, и шо вас смущает в вакцинации?
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30.12.2021 18:16 Відповісти
Тричі прийняв яд №3. Поки живий. Чую без мобіли 5г. та інтернет. Маю з цього єкономію. Задоволен. Спробуй. не сци.
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30.12.2021 18:42 Відповісти
Зачем ругаться как кацап?
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30.12.2021 18:30 Відповісти
Так вирус оттуда! Корона российской империи...Забыл что ли?!
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30.12.2021 18:36 Відповісти
Лично меня в вакцинации как таковой ничего не смущает...
Меня смущают вакцины от ковида...имеющие статус для экстренного использования...и их большой зоопарк...
Еще мне интересно почему ВОЗ рапортуя о вакцинации по всему миру ...рапортует о вакцинации всеми вакцинами...а их в мире порядка 20-ти....но при этом сам ВОЗ признал только 7 вакцин...
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30.12.2021 18:30 Відповісти
По-вашему и экстренную медицинская помощь надо отменить?
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30.12.2021 18:39 Відповісти
Многая літа !!!
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30.12.2021 17:58 Відповісти
А коли це він с Гундяйкою зустрічався? Чи то Ви ВАЗеліна мали на увазі?
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30.12.2021 18:04 Відповісти
Журналізды!!! 6-го січня, то за Юліанським календарем!
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30.12.2021 18:08 Відповісти
25 грудня за Юліанським календарем це 7 січня е григоріанським календарем. Чому в статті 6 - хз.
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30.12.2021 18:36 Відповісти
Мабуть заблукали десь у минулому...
Тут вже усього років через 100 вже 8-го треба буде святкувати
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30.12.2021 19:01 Відповісти
Господь Береже Завжди Святу Людину! Здоров*ячка, Наснаги та Довгії Літа ...
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30.12.2021 18:22 Відповісти
Εις πολλά έτη δέσποτα !
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30.12.2021 18:47 Відповісти
Боже, Храни Его Святейшество...
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30.12.2021 19:09 Відповісти
Справжнiй казак
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30.12.2021 19:39 Відповісти
Блогер Клирик сообщил, что вслед вагнеровцам в Африке следуют РПЦшиники, насаждая свою секту. По крымскому образцу, отжимая территорию у канонической Александрийской кафедры. А у нас хохлы и без Вагнера несут бабло всяким Пашам-мерседесам на главный военный храм РФ в парке Патриот.
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30.12.2021 19:44 Відповісти
 
 