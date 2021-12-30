Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні, куди він потрапив після позитивного тесту на коронавірус

Вселенського патріарха Варфоломія виписали з Американського госпіталю у Стамбулі (Туреччина), де він провів шість днів після здачі позитивного тесту на коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Патріарх потрапив до лікарні 24 грудня після того, як чергове планове тестування показало зараження коронавірусним штамом "омікрон". Зазначається, що він переніс захворювання в легкій формі, хоча і провів у лікарні шість днів.

Передбачається, що найближчим часом патріарх побуде на самоізоляції, щоб потім очолити урочистості з нагоди Хрещення Господнього, яке Константинопольський патріархат відзначає за григоріанським календарем - 6 січня.

Нагадуємо, 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій був повністю вакцинованим.

Також читайте: Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19