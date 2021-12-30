Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні, куди він потрапив після позитивного тесту на коронавірус
Вселенського патріарха Варфоломія виписали з Американського госпіталю у Стамбулі (Туреччина), де він провів шість днів після здачі позитивного тесту на коронавірус.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Патріарх потрапив до лікарні 24 грудня після того, як чергове планове тестування показало зараження коронавірусним штамом "омікрон". Зазначається, що він переніс захворювання в легкій формі, хоча і провів у лікарні шість днів.
Передбачається, що найближчим часом патріарх побуде на самоізоляції, щоб потім очолити урочистості з нагоди Хрещення Господнього, яке Константинопольський патріархат відзначає за григоріанським календарем - 6 січня.
Нагадуємо, 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій був повністю вакцинованим.
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Меня смущают вакцины от ковида...имеющие статус для экстренного использования...и их большой зоопарк...
Еще мне интересно почему ВОЗ рапортуя о вакцинации по всему миру ...рапортует о вакцинации всеми вакцинами...а их в мире порядка 20-ти....но при этом сам ВОЗ признал только 7 вакцин...
Тут вже усього років через 100 вже 8-го треба буде святкувати