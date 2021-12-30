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Новини Оборона
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РНБО доручила перевірити постачання озброєння та продуктів в армію з 2017 року, - Данілов

РНБО доручила перевірити постачання озброєння та продуктів в армію з 2017 року, - Данілов

Кабінету Міністрів України було доручено створити міжвідомчу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування Збройним силам України у 2017-2021 роках.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Було доручення Кабінету Міністрів створити міжвідомчу робочу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування в наше військо в період з 1.01.2017 року по 31.12.2021 року", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО 30 грудня.

Автор: 

армія (3768) Данілов Олексій (1259) оборона (4773) зброя (7442) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+21
Вова, что там по конкурсу САП? Свое теле-шоу можешь засунуть себе в ОПу, это никому не интересно? САП, - Вова, что там с конкурсом?, - Байден интересуется=)
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30.12.2021 19:39
+21
провал семи спецоперацій на часі.
закупка єл.енергії в два рази дорожче, на часі
вихід з енергетисної с..аки на часі.
провал закупівель на ВСУ, теж.
за який куй, ніщеброд купив четвертий канал і був тендер чи ні?
скільки цей канал коштує реально
а порох, почекав три роки, не втік.
тікати не збирається.
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30.12.2021 19:44
+19
Ще подивиться - чому із 2019-го не закупляють бронежилети та каски...
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30.12.2021 19:37
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А як там перевірка підготовки "харківських угод" і голосування за них?
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30.12.2021 19:37 Відповісти
Ще подивиться - чому із 2019-го не закупляють бронежилети та каски...
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30.12.2021 19:37 Відповісти
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30.12.2021 19:39 Відповісти
Вова, что там по конкурсу САП? Свое теле-шоу можешь засунуть себе в ОПу, это никому не интересно? САП, - Вова, что там с конкурсом?, - Байден интересуется=)
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30.12.2021 19:39 Відповісти
провал семи спецоперацій на часі.
закупка єл.енергії в два рази дорожче, на часі
вихід з енергетисної с..аки на часі.
провал закупівель на ВСУ, теж.
за який куй, ніщеброд купив четвертий канал і був тендер чи ні?
скільки цей канал коштує реально
а порох, почекав три роки, не втік.
тікати не збирається.
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30.12.2021 19:44 Відповісти
уточнення: перевірка з 2017 по 2019.
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30.12.2021 19:51 Відповісти
А чому не порівнюючи з 1913 роком?
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30.12.2021 19:56 Відповісти
А ви не бажаєте перевірити постачання озброєння та продуктів в армію в 2021 році ?
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30.12.2021 19:57 Відповісти
Не бажають , бо перевіряти нічого все розпиз&или до перевіряльників ; мало того що для армії майже нічого не закупляється , то невдовзі і годувати перестануть , де ж на все гроші взяти як потрібно всім служкам до десятого коліна забезпечитися ((
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30.12.2021 20:07 Відповісти
А где зимнее дизельное топливо для армии на 2022 год?
Поменяли на скумбрию по 8 гривен, или залили его в вареник с брынзой?
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30.12.2021 20:08 Відповісти
а чего ж не с 2019 ????
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30.12.2021 20:12 Відповісти
Сообщаю: в период 2017-2019 в армии никто ничего не ел из-за отсутствия продуктов. Оружия тоже не было, все уехало отдыхать на Мальдивы. Оружие ведь тоже не железное, ему тоже надо загорать от таких нервов.
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30.12.2021 20:16 Відповісти
А ты в каких годах был в армии?
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30.12.2021 21:53 Відповісти
89-91
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30.12.2021 22:00 Відповісти
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30.12.2021 22:16 Відповісти
превратили снбо в шоу-сериал и имитацию бурной деятельности
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30.12.2021 20:16 Відповісти
А чего не с 1913? Вы там совсем оуехли, проверьте для начала с июня 2019 и по декабрь 2020.
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30.12.2021 20:53 Відповісти
А как там 2020, 2021
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30.12.2021 21:19 Відповісти
Давно пора розібратися: хто і як відбудовував Збройні Сили! І яка тут прополрція правди і самопіару.
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30.12.2021 21:42 Відповісти
А как с поставками в 2020 и в 2021 и как с финансированием в 2022 году На себя уроды обратите внимание там уже собрать монатки и в СИЗО пора идти
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30.12.2021 22:14 Відповісти
Я бы зелёным уклонистам и казнокрадам не советовал бы ещё больше злить наших воинов - героев. Всем понятно, что данной проверкой , зелёные коллаборанты пытаются отвлечь внимание от своего трёхлетнего бездействия. Бездействия, идущего на пользу врагу....
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30.12.2021 22:31 Відповісти
О значит щас будут всех арестовывать и технику изымать. Нужно же выполнять заказ пуйла и тормозить реформы, срывать гособоронзаказ
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31.12.2021 01:46 Відповісти
 
 