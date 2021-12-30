РНБО доручила перевірити постачання озброєння та продуктів в армію з 2017 року, - Данілов
Кабінету Міністрів України було доручено створити міжвідомчу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування Збройним силам України у 2017-2021 роках.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Було доручення Кабінету Міністрів створити міжвідомчу робочу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування в наше військо в період з 1.01.2017 року по 31.12.2021 року", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО 30 грудня.
Топ коментарі
+21 Rhodesian
показати весь коментар30.12.2021 19:39
+21 Юрій Вінгорськи
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+19 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар30.12.2021 19:37
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закупка єл.енергії в два рази дорожче, на часі
вихід з енергетисної с..аки на часі.
провал закупівель на ВСУ, теж.
за який куй, ніщеброд купив четвертий канал і був тендер чи ні?
скільки цей канал коштує реально
а порох, почекав три роки, не втік.
тікати не збирається.
Поменяли на скумбрию по 8 гривен, или залили его в вареник с брынзой?