РНБО доручила перевірити постачання озброєння та продуктів в армію з 2017 року, - Данілов

Кабінету Міністрів України було доручено створити міжвідомчу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування Збройним силам України у 2017-2021 роках.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Було доручення Кабінету Міністрів створити міжвідомчу робочу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування в наше військо в період з 1.01.2017 року по 31.12.2021 року", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО 30 грудня.