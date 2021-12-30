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РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року, – Данілов

РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року, – Данілов

Рада національної безпеки і оборони може визначити список олігархів під час засідання, яке відбудеться 20-25 травня 2022 року.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон про олігархів. У нас є розуміння, що до кінця травня він уже має почати працювати. І якщо далі триватиме вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо мати на засіданні РНБО перших олігархів, які будуть визначені рішенням РНБО згідно з нашим законодавством", - сказав Данілов на брифінгу в Києві в четвер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олігархам треба домовлятися з державою, а не навпаки, - Зеленський

Автор: 

Данілов Олексій (1259) олігарх (931) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+21
Фірташу простили борги, Ахметов збагатився втричі, Коломойському простили борги і віддали Укрнафту, Пінчуку простили борги... Володимире Олександровичу! Припиняйте вже боротьбу з олігархами - бо так Україна вже скоро в трубу вилетить!
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30.12.2021 19:50
+13
1) Порошенко;
2) Порошенко;
3) Порошенко;
4) Порошенко;
5) Порошенко;
6) Порошенко;
7) Порошенко;
8) Порошенко;
9) Порошенко;
10) ..
хмм.. вот в чем интрига.. а кто десятый?
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30.12.2021 19:45
+12
Коломойський буде вирішувати - хто олігарх номер один.
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30.12.2021 19:54
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Коломойський буде вирішувати - хто олігарх номер один.
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30.12.2021 19:54 Відповісти
Ха как бы их зелёных шакалов и гиен самих не повесили аккурат на Маевку...
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30.12.2021 21:04 Відповісти
та и зачем решать - после того как по этому "закону" зелох ничего не может предъявить Пороху - сам закон стал не интересным ни для клоун, ни для его шоблы..
вот и хоронят закон "до мая".. а там зебилы о нем и не вспомнят, вместе с миллиардом деревьев и 100500 других "обещалок" на фоне новых видосиков зеЛоха о том что "во всем виноват Порошенко"
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30.12.2021 21:06 Відповісти
Навіть боюсь припустити,хто це буде..............................
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30.12.2021 19:42 Відповісти
1) Порошенко;
2) Порошенко;
3) Порошенко;
4) Порошенко;
5) Порошенко;
6) Порошенко;
7) Порошенко;
8) Порошенко;
9) Порошенко;
10) ..
хмм.. вот в чем интрига.. а кто десятый?
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30.12.2021 19:45 Відповісти
Стесняюсь сказать, но у Пороха Леха луганский может только отс ну... типа промолчать
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30.12.2021 19:48 Відповісти
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30.12.2021 19:53 Відповісти
Насосал
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30.12.2021 20:15 Відповісти
Да ну а где вы видели труженика еврея дебильного подонка вонючего как клоп..им только наблюдать за отхождением из ануса фекалий за ОГРОМНЫЙ ГЕШЕФТ иному они не способны...а их конкуренты навозные мухи и жуки ...и черви
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30.12.2021 21:07 Відповісти
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31.12.2021 01:57 Відповісти
какие предусмотрительные БЫЛИ НАЦИСТЫ немцы... УСТАНОВИВ ПРЕМИЮ В ПОЛЬШЕ ПОЛЯКАМ ЗА ГОЛОВУ ОДНОГО ПОЙМАННОГО ЕВРЕЯ И СДАННОГО ИМИ В РЕЗЕРВАЦИЮ ФИЛЬТРАЦИЮ- ЕВРЕЯ.... ПОЛЯКИ ПРОЛУЧАЛИ ТАЛОНЫ НА БЕНЗИН 5 ЛИТРОВ... 10 ПЛИТОК ШОКОЛАДА.. 3 БАНКИ...4 РЫБНЫХ КОНСЕРВЫ ГАЛЕТЫ МУКА.. 2 БАНКИ ТУШЕНКИ 5 ЛИТРОВ КЕРОСИНА СВЕЧКИ СПИЧКИ НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВА ЙОД БИНТЫ ЗЕЛЕНКА АНАЛГЕТИКИ И ПРОЧЕЕ ..так что Вова просто тупо копирует..но как всегда через Астрал...
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31.12.2021 09:50 Відповісти
Ох і гади ці олігархи. Свої статки перевели в копійки, а РНБО буде рахувати їх аж до травня (без вихідних).
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30.12.2021 19:45 Відповісти
Невже там буде і Буб очко з опшорами?
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30.12.2021 19:46 Відповісти
Досидите в своих креслах до мая! Деятели!!
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30.12.2021 19:47 Відповісти
Фірташу простили борги, Ахметов збагатився втричі, Коломойському простили борги і віддали Укрнафту, Пінчуку простили борги... Володимире Олександровичу! Припиняйте вже боротьбу з олігархами - бо так Україна вже скоро в трубу вилетить!
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30.12.2021 19:50 Відповісти
Олігарх Гундосик вже телеканали купляє, та переробляє під себе державні.
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30.12.2021 19:52 Відповісти
Не признать,а назначить.
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30.12.2021 19:52 Відповісти
В ОПЗЖ є там один олігарх з топ-5, але його щось ніхто не чіпає.
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30.12.2021 19:54 Відповісти
Всі їх знають вже 20 років а РНБО потрібно лише пів року щоб почати визначати! Чи ще час для олігархів щоб відкупні зібрати? Хоча в антиолігархічному законі чітко прописано - олігарх це той хто з власної присадибної ділянки в рік заробляє більше 12 мінімальних зарплат
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30.12.2021 19:56 Відповісти
Олігарх порошенко швидше продавай свої канали,щоб прикинутись рядовим бізнесменом.
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30.12.2021 20:00 Відповісти
Кацапе*долочь, отстал от жизни хутина ский лагидный пуесос
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30.12.2021 20:39 Відповісти
чурка кацапская, в какой раз он там "сбежал", напомни?))
Помнится - такие как ты идиоты орут с апреля 2019 про "сбежал", а по факту - зеЛох офшорный сбегает греть свой тухес на курорты КАЖДЫЙ месяц
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30.12.2021 21:03 Відповісти
Как пааагодка в мааскве?
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30.12.2021 21:12 Відповісти
З криками :"ганійо.тваюмать",порошенко рвонув від вручення підозри в заплановану подорож.🤣🤣🤣
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30.12.2021 20:04 Відповісти
Опоздал ты, он уже отдал свои каналы журналистам. На каждую хитрую жопу найдется хер с винтом.😁😁😁
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30.12.2021 20:07 Відповісти
а ты чого маскуєшся,кацапирло?теж жлобяра,чи шо?
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30.12.2021 20:34 Відповісти
Чухан твій недогетьман накивав сивими п'ятами,як останнє сцикло.🤣🤣🤣
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30.12.2021 20:54 Відповісти
для вас, идиотов, как и для зеЛоха офшорного - самый большой ужОс - это возвращение Порошенко в Украину после ОЧЕРЕДНОЙ поездки и встречи с мировыми лидерами))
ведь тебе снова придется ЗАГЛАТЫВАТЬ и истерить что "Порошенко хочет сбежать" в 100501 раз
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30.12.2021 20:59 Відповісти
Этого хутинского пуесоса просто слать в спам. Оно попка-дурак даже текста не меняет.
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30.12.2021 21:15 Відповісти
чувак!.. ты не в лесу!.. не надо орать на сайте Caps Lock!
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30.12.2021 20:16 Відповісти
хлопець переймаеться ...
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30.12.2021 20:19 Відповісти
ще би і економікою зайнятись - чи непотрібно .....фіскальною політикою- щоб реально всі сплачували .... і багато чого іншого ...., а кацапо путлер уже давно напав - в 2014-му
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30.12.2021 20:18 Відповісти
вєтєрінар, іди нхй.
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30.12.2021 20:18 Відповісти
Настораживает, а чего так много это долбо*ба в новостях? А где-же Коля Каклета?
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30.12.2021 20:21 Відповісти
Уже сейчас можно назвать первых олигархов: Зеленский, Ара и Дерьмак.
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30.12.2021 20:30 Відповісти
Житомирянин

В номінації "зашквар року" першість 2ий рік утримує наріт
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30.12.2021 20:33 Відповісти
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30.12.2021 20:37 Відповісти
Ермак разослал, в Кремль и по миру, "10 шагов по урегулированию Донбасса". 4-й пункт там"имплементация формулы Штайнмаера". У нас видимо это не афишируют.
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30.12.2021 20:37 Відповісти
в мае? ай, пройдохи, как неспешно! Профанация, как и с процедурой импичмента, и с отменой деп/неприкосновенности, и с много чем еще. Дьявол в деталях, как обычно. В мае будет пшик +видео от Зеленского
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30.12.2021 20:37 Відповісти
Выходит, что сейчас олигархов вроде нет. Начнут появляться в мае.)
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30.12.2021 21:38 Відповісти
 
 