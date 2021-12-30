РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року, – Данілов
Рада національної безпеки і оборони може визначити список олігархів під час засідання, яке відбудеться 20-25 травня 2022 року.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Закон про олігархів. У нас є розуміння, що до кінця травня він уже має почати працювати. І якщо далі триватиме вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо мати на засіданні РНБО перших олігархів, які будуть визначені рішенням РНБО згідно з нашим законодавством", - сказав Данілов на брифінгу в Києві в четвер.
Топ коментарі
+21 Павло ШОвте
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+13 Шрек Баблокат
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+12 ВІКТОР #474355
показати весь коментар30.12.2021 19:54
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вот и хоронят закон "до мая".. а там зебилы о нем и не вспомнят, вместе с миллиардом деревьев и 100500 других "обещалок" на фоне новых видосиков зеЛоха о том что "во всем виноват Порошенко"
2) Порошенко;
3) Порошенко;
4) Порошенко;
5) Порошенко;
6) Порошенко;
7) Порошенко;
8) Порошенко;
9) Порошенко;
10) ..
хмм.. вот в чем интрига.. а кто десятый?
отсну... типа промолчать
Помнится - такие как ты идиоты орут с апреля 2019 про "сбежал", а по факту - зеЛох офшорный сбегает греть свой тухес на курорты КАЖДЫЙ месяц
ведь тебе снова придется ЗАГЛАТЫВАТЬ и истерить что "Порошенко хочет сбежать" в 100501 раз
В номінації "зашквар року" першість 2ий рік утримує наріт