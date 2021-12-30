Байден пообіцяє Путіну санкції і посилення НАТО у разі вторгнення РФ в Україну, - Washington Post
Під час телефонної розмови у четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден планує повідомити російському президенту Володимиру Путіну, що, хоча Сполучені Штати готові діяти дипломатично, вони також готові відповісти на вторгнення в Україну економічними санкціями, посиленням НАТО та сприянням українським зусиллям із самооборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на слова високопоставленого чиновника адміністрації.
Телефонна розмова між Байденом і Путіним відбудеться з ініціативи російського президента. Як пише The Washington Post, речниця Ради нацбезпеки Емілі Хорн раніше повідомила, що президенти обговорять майбутні січневі перемовини, а також говоритимуть й на інші теми.
Раніше, 7 грудня відбувся онлайновий саміт президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. Байден і Путін говорили в закритому режимі, майже 2 години.
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Слышали, недавно во Львове в консульство Помойки кинули "коктейль Молотова"? Это сделал... житель Горловки!!!!!
Всё, русские подонки, дальше ехать уже некуда! Вас уже ВСЕ ненавидят, фашистские вы гниды!
Ничего не напоминает?
"Ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, что началася война!"
Россия в очередной раз показала своё сходство с Гитлером!
"Ичкерия" согласно права народов на самоопределение провела "референдум", "выборы", избрала "правительство" (причем их предводитель был не быдло из пивной, а боевой генерал) - террористы!
"Новороссия" не имея НИКАКОГО права народов (народа Донбасса не существует) на самоопределение провела "референдум", "выборы", избрала "правительство" - герои.
Вот почему, русская свинья?
А що, хіба РФ не вторглася ВЖЕ в Україну ще у 2014 році і відтоді не вивела свої війська з України ? ? ?
Чи Байден і Washington Post все це проспали?
Вони, схоже, у своїй власній реальності живуть - видають бажане за дійсне, тобто, брешуть.