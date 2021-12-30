Байден пообіцяє Путіну санкції і посилення НАТО у разі вторгнення РФ в Україну, - Washington Post

Під час телефонної розмови у четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден планує повідомити російському президенту Володимиру Путіну, що, хоча Сполучені Штати готові діяти дипломатично, вони також готові відповісти на вторгнення в Україну економічними санкціями, посиленням НАТО та сприянням українським зусиллям із самооборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на слова високопоставленого чиновника адміністрації.

Телефонна розмова між Байденом і Путіним відбудеться з ініціативи російського президента. Як пише The Washington Post, речниця Ради нацбезпеки Емілі Хорн раніше повідомила, що президенти обговорять майбутні січневі перемовини, а також говоритимуть й на інші теми.

Раніше, 7 грудня відбувся онлайновий саміт президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. Байден і Путін говорили в закритому режимі, майже 2 години.

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