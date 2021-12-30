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Байден пообіцяє Путіну санкції і посилення НАТО у разі вторгнення РФ в Україну, - Washington Post

Байден пообіцяє Путіну санкції і посилення НАТО у разі вторгнення РФ в Україну, - Washington Post

Під час телефонної розмови у четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден планує повідомити російському президенту Володимиру Путіну, що, хоча Сполучені Штати готові діяти дипломатично, вони також готові відповісти на вторгнення в Україну економічними санкціями, посиленням НАТО та сприянням українським зусиллям із самооборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на слова високопоставленого чиновника адміністрації.

Телефонна розмова між Байденом і Путіним відбудеться з ініціативи російського президента. Як пише The Washington Post, речниця Ради нацбезпеки Емілі Хорн раніше повідомила, що президенти обговорять майбутні січневі перемовини, а також говоритимуть й на інші теми.

Раніше, 7 грудня відбувся онлайновий саміт президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. Байден і Путін говорили в закритому режимі, майже 2 години.

Також читайте: Байден і Зеленський незабаром проведуть переговори, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23767) перемир’я (892)


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Топ коментарі
+6
***** випрошує у Сполучених Штатів зняття санкцій, які вже принесли т.з. Російской Федераціі близько одного трильйону доларів збитку
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30.12.2021 20:40
+5
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30.12.2021 20:32
+3
вместо тысячи слов.

Слышали, недавно во Львове в консульство Помойки кинули "коктейль Молотова"? Это сделал... житель Горловки!!!!!

Всё, русские подонки, дальше ехать уже некуда! Вас уже ВСЕ ненавидят, фашистские вы гниды!
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30.12.2021 21:18
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30.12.2021 20:32 Відповісти
надеюсь "гарантии безопастности" от Байдена будут письменными, как того хотел хло
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30.12.2021 21:06 Відповісти
Сподіваюсь що ***** буде задоволений паред 2022р.Сподіваюсь що в в новому 2022р здохне.
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30.12.2021 21:14 Відповісти
тоді перший тост за хла !
дасть Боженька йому "ікнеться " на мавзолей
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30.12.2021 21:20 Відповісти
Забагато почесті,здохне під поребриком як заслужив.
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30.12.2021 21:24 Відповісти
***** випрошує у Сполучених Штатів зняття санкцій, які вже принесли т.з. Російской Федераціі близько одного трильйону доларів збитку
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30.12.2021 20:40 Відповісти
Поздновато будет .
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30.12.2021 20:51 Відповісти
Окуенно! Если Куйло захватит мою Одессу, то мало нам гембеля от этого малохольного, Нас еще тогда санкциями будут душить. Может давайте стулья вечером но деньги вперёд?
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30.12.2021 20:53 Відповісти
Не захватит Одессу . Абасрётся
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30.12.2021 20:58 Відповісти
вместо тысячи слов.

Слышали, недавно во Львове в консульство Помойки кинули "коктейль Молотова"? Это сделал... житель Горловки!!!!!

Всё, русские подонки, дальше ехать уже некуда! Вас уже ВСЕ ненавидят, фашистские вы гниды!
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30.12.2021 21:18 Відповісти
Бла-бла-блайден пообещает СП-3... ублюдок!
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30.12.2021 21:28 Відповісти
Лидер одной из ведущих партий Госдумы призвал бомбить ночью, в 4 утра.

Ничего не напоминает?

"Ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, что началася война!"

Россия в очередной раз показала своё сходство с Гитлером!
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30.12.2021 21:48 Відповісти
Русская мразь, объясните:

"Ичкерия" согласно права народов на самоопределение провела "референдум", "выборы", избрала "правительство" (причем их предводитель был не быдло из пивной, а боевой генерал) - террористы!
"Новороссия" не имея НИКАКОГО права народов (народа Донбасса не существует) на самоопределение провела "референдум", "выборы", избрала "правительство" - герои.

Вот почему, русская свинья?
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30.12.2021 21:50 Відповісти
"... у разі вторгнення РФ в Україну."

А що, хіба РФ не вторглася ВЖЕ в Україну ще у 2014 році і відтоді не вивела свої війська з України ? ? ?

Чи Байден і Washington Post все це проспали?
Вони, схоже, у своїй власній реальності живуть - видають бажане за дійсне, тобто, брешуть.
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31.12.2021 03:08 Відповісти
А БЕЗ ЭТОГО ВСЁ РАВНО ЭТО БУДЕТ !)
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31.12.2021 17:35 Відповісти
 
 