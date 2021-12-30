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Новини Оборона
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РНБО дала протокольні доручення щодо вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення їх житлом, – Данілов

РНБО дала протокольні доручення щодо вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення їх житлом, – Данілов

Рада національної безпеки і оборони під час засідання в четвер підтримала запропоновані президентом Володимиром Зеленським протокольні доручення щодо вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення житлом діючих військовослужбовців та ветеранів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент запропонував декілька протокольних доручень, які були проголосовані. Йдеться про забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів… Також ухвалили протокольне доручення протягом місяця вирішити питання вирівнювання зарплат військовослужбовців", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в четвер.

За його словами, безпосередній контроль за забезпеченням військовослужбовців та ветеранів житлом покладено на Міністерство оборони і Міністерство у справах ветеранів.

"Безпосередній контроль з цього питання покладається на міністра оборони Олексія Резнікова. Що стосується міністра із захисту наших ветеранів (міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна – ІФ), вона також цим займатиметься", - пояснив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2022 році всі ветерани АТО/ООС, що стоять у черзі, отримають квартири, – Зеленський

Автор: 

Данілов Олексій (1259) житло (1061) оборона (4773) РНБО (2278) військовослужбовці (4723) зарплата (2238)


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Топ коментарі
+10
вирівнювання зарплат військовослужбовців с зарплатами лещенків, вітренків, смілянськими і т.і. ?
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30.12.2021 20:19
+7
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30.12.2021 20:32
+5
очередной чес от презерватива под выборы. рейтинг как у ..йла, а обещать - тож дело не хитрое. но прикол - что нет даже минимальной конкретики. "выравнивание" - это в цифрах что за нафиг ? что именно "кривое" ?
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30.12.2021 21:01
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вирівнювання зарплат військовослужбовців с зарплатами лещенків, вітренків, смілянськими і т.і. ?
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30.12.2021 20:19 Відповісти
протокол дали, а денег на зарплаты военным выделить "забыли"....
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30.12.2021 21:01 Відповісти
что слышно у военных товарищей ?

"караул устал" ? или еще нет ?

пора бы.....
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30.12.2021 21:04 Відповісти
Месяц назад на селекторе зачитывали эти предложения по выравниванию. Цифры не точные и даже условные, но выглядит примерно так:
1. Солдатам доплата 10000 грн
2. Сержантам по 8000 грн
3. Младший офицерский состав 3000
4. Старший офицерский состав 1000
5. Высший офицерский состав 100 грн
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30.12.2021 21:28 Відповісти
ну теперь заживем тут говорят что менты не получили 13-ю зп и устроили итальянскую забастовку
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30.12.2021 20:21 Відповісти
Странно. В ВСУ 13-ю отменили больше 10 лет назад
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30.12.2021 21:29 Відповісти
Очередной бред нарика неадеквата для зелёноухих. Что у нас там по списку ? велике крадивництво, універ президента, мільярд дерев, держрезиденціі дітям, комунальні послуги в 2 рази дешевше, ніяких кортежей всі будемо стояти в пробках, вчителям 4 долярів зарплата і такая дребедень целых три года. Ну не незаважайте, дитятка грается в президента ви ж для цього його вибрали
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30.12.2021 20:31 Відповісти
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30.12.2021 20:32 Відповісти
А з кем выравнивать будут с Сырожей Лещенко??
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30.12.2021 21:00 Відповісти
очередной чес от презерватива под выборы. рейтинг как у ..йла, а обещать - тож дело не хитрое. но прикол - что нет даже минимальной конкретики. "выравнивание" - это в цифрах что за нафиг ? что именно "кривое" ?
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30.12.2021 21:01 Відповісти
И нужен не протокол, а реальные деньги, заложенные в бюджет. А так это пустое ************* и не более того.
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30.12.2021 21:10 Відповісти
"Протокольное поручение" по обеспечению военнослужащих жильём... Анекдот дня. В Минфине кстати не забыли спросить, а где деньги Зин? А по результатам года что, каковы результаты? Войска Бункерного у границ и тут в конце года за военных вспомнили. Дурни мы дурни и не лечимся, и вороватые если честно, мало нам Крыма и Бомбаса, так продолжаем в старом духе : пока жаренный петух в задницу не клюнет, мужик не пошевелится
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30.12.2021 21:05 Відповісти
Ему текст зеленский писал?
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30.12.2021 21:11 Відповісти
Зряплата 30.12.202 після 15.00 працівникам (З Новим 2022 роком ЗСУ!!!!!!!!), багато які є "веретеринарами", інвалідами різних груп, АЛЕ продовжують працювати в МО, багато з них ПЕРЕХВОРІЛИ КОВІД-19, через бажання різноманітних чинуш бачити в кучі на роботі (в строю) підлеглих, І ЩЕ не здохли очікуючи житла 15-20 років в ЗСУ і 15-20 років ПІСЛЯ звільнення з лав ЗСУ, АЛЕ не залишивши різноманітну роботу, яка потрібна ЗСУ. На оздоровлення - грошів НЕМА (Навіть після заробленого КОВІДУ у так "необхідному" для надуваючих ЩІЧКИ великоповажних начальничків, строю - відпускні - за три дні до закінчення чергової відпустки. ЯКІ ще ДЕМОТИВАТОРИ потрібні для уникнення бажання служити Україні, в якій тобі (як військослужбовцю) і твоїй сім'ї "НЕ СВІТИТЬ" - НІЧОГО!!
Парад 30 років незалежності за рахунок МО і НЕВИПЛАТ (про які писали і та різко замовкли). Чекаєте що ми, які віддали МО і служінню Батьківщині 30 -40 років, розбіжимося?? А може САМІ керовніки здриснете поки вас не винесли на вилах??
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30.12.2021 21:18 Відповісти
відпускні - за три дні до закінчення чергової відпустки.
===========
Мне отпускные выплатили через 10 месяцев после окончания отпуска: в конце октября - начале ноября этого года, точно не помню.
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30.12.2021 21:34 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм
Санкции на предприятия Петра Порошенко на заседании СНБО не наложили, хотя власть муссировала эту тему почти неделю на ручных телеграм-каналах Подоляка. Противники бывшего президента откровенно разочарованы. В чем дело?
Откровенная пассивность организаций близких к Порошенко, на фоне ударной активности адвокатов бывшего президента, Офис президента несколько озадачила. И насторожила. Там понимают, Порошенко что-то затевает. Но что? Пока намерения Порошенко не стали более ясными, в ОП решили на крайние меры не идти. Кто знает? Может Порошенко ждет именно их?
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30.12.2021 23:09 Відповісти
 
 