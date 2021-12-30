РНБО дала протокольні доручення щодо вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення їх житлом, – Данілов
Рада національної безпеки і оборони під час засідання в четвер підтримала запропоновані президентом Володимиром Зеленським протокольні доручення щодо вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення житлом діючих військовослужбовців та ветеранів.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент запропонував декілька протокольних доручень, які були проголосовані. Йдеться про забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів… Також ухвалили протокольне доручення протягом місяця вирішити питання вирівнювання зарплат військовослужбовців", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в четвер.
За його словами, безпосередній контроль за забезпеченням військовослужбовців та ветеранів житлом покладено на Міністерство оборони і Міністерство у справах ветеранів.
"Безпосередній контроль з цього питання покладається на міністра оборони Олексія Резнікова. Що стосується міністра із захисту наших ветеранів (міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна – ІФ), вона також цим займатиметься", - пояснив Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"караул устал" ? или еще нет ?
пора бы.....
1. Солдатам доплата 10000 грн
2. Сержантам по 8000 грн
3. Младший офицерский состав 3000
4. Старший офицерский состав 1000
5. Высший офицерский состав 100 грн
Парад 30 років незалежності за рахунок МО і НЕВИПЛАТ (про які писали і та різко замовкли). Чекаєте що ми, які віддали МО і служінню Батьківщині 30 -40 років, розбіжимося?? А може САМІ керовніки здриснете поки вас не винесли на вилах??
===========
Мне отпускные выплатили через 10 месяцев после окончания отпуска: в конце октября - начале ноября этого года, точно не помню.
Санкции на предприятия Петра Порошенко на заседании СНБО не наложили, хотя власть муссировала эту тему почти неделю на ручных телеграм-каналах Подоляка. Противники бывшего президента откровенно разочарованы. В чем дело?
Откровенная пассивность организаций близких к Порошенко, на фоне ударной активности адвокатов бывшего президента, Офис президента несколько озадачила. И насторожила. Там понимают, Порошенко что-то затевает. Но что? Пока намерения Порошенко не стали более ясными, в ОП решили на крайние меры не идти. Кто знает? Может Порошенко ждет именно их?