РНБО дала протокольні доручення щодо вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення їх житлом, – Данілов

Рада національної безпеки і оборони під час засідання в четвер підтримала запропоновані президентом Володимиром Зеленським протокольні доручення щодо вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення житлом діючих військовослужбовців та ветеранів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент запропонував декілька протокольних доручень, які були проголосовані. Йдеться про забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів… Також ухвалили протокольне доручення протягом місяця вирішити питання вирівнювання зарплат військовослужбовців", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в четвер.

За його словами, безпосередній контроль за забезпеченням військовослужбовців та ветеранів житлом покладено на Міністерство оборони і Міністерство у справах ветеранів.

"Безпосередній контроль з цього питання покладається на міністра оборони Олексія Резнікова. Що стосується міністра із захисту наших ветеранів (міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна – ІФ), вона також цим займатиметься", - пояснив Данілов.

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