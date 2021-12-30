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Новини Санкції проти Росії
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РНБО запровадила санкції проти причетних до спорудження та експлуатації Керченського мосту, а також представників окупаційної "влади" Криму

РНБО запровадила санкції проти причетних до спорудження та експлуатації Керченського мосту, а також представників окупаційної

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 30 грудня запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до спорудження та експлуатації транспортного переходу через Керченську протоку (т. зв. Керченський міст).

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання, інформує Цензор.НЕТ.

Пізніше пресслужба РНБО уточнила, що санкції з цього питання запроваджено стосовно шести фізичних та 24 юридичних осіб.

"Згідно з пропозицією Кабінету Міністрів України ухвалено рішення щодо розширення переліку фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Санкції запроваджено щодо 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, причетних до незаконного спорудження та експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя з територією Російської Федерації та завдання шкоди національній культурній спадщині на території м. Севастополя", - йдеться в повідомленні.

До списку санкцій також внесено 18 фізичних осіб, причетних до ухвалення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя.

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"Санкції застосовано і до 52 фізичних осіб, які, обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці українського народу", - зазначили у РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Крим (14135) санкції (11790) РНБО (2278) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+6
Вспомнили, когда перетряхивали архивы в поисках цен на скумбрию по 8 грн.
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30.12.2021 20:39
+5
И решили, что миграцию дешёвой скумбрии подкосил мост.
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30.12.2021 20:42
+3
НЕПРОШЛО ЯК 8-М РОКІВ !?? КАРЛ, ВО ДАЮТ!!!
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30.12.2021 22:00
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Он уж развалится скоро, а они только с санкциями надумали.
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30.12.2021 20:38 Відповісти
Вспомнили, когда перетряхивали архивы в поисках цен на скумбрию по 8 грн.
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30.12.2021 20:39 Відповісти
И решили, что миграцию дешёвой скумбрии подкосил мост.
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30.12.2021 20:42 Відповісти
сначала обвинение Порошенко в госизмене, а потом - санкции за мост....

а можно наоборот ?
можно.
но обвинение Порошенко сначала
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30.12.2021 22:25 Відповісти
Угу.Скумбрия не смогла проплыть под мостом в места нереста.
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31.12.2021 01:11 Відповісти
сбросьте бомбу
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30.12.2021 20:50 Відповісти
Санкції рнбо їх дуже засмутили і всі причетні тепер почнуть будувати гіперлуп черз керченську протоку. Буй вони поклали на вас і ваші санкції якщо ви у них купляєте енергоносії і тримаєте при владі зрадників.
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30.12.2021 20:52 Відповісти
Невже проти Порошенка?
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30.12.2021 20:56 Відповісти
і я так подумав, судячи з заголовку. Але прізвища не знайшов
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30.12.2021 22:26 Відповісти
не прошло и 3 года....
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30.12.2021 21:31 Відповісти
НЕПРОШЛО ЯК 8-М РОКІВ !?? КАРЛ, ВО ДАЮТ!!!
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30.12.2021 22:00 Відповісти
наконец-то!!!!
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30.12.2021 22:24 Відповісти
да хоть когда-то !!!!
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30.12.2021 22:26 Відповісти
И шо???? Опять обеспокоенность или презрение и ненависть трудящихся? Чем вы занимаетесь? Шо это нам даёт?
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30.12.2021 22:38 Відповісти
Ввели санкції проти зими-морозу й хурделиці !
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30.12.2021 22:57 Відповісти
 
 