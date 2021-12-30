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Значне поширення штаму "омікрон" в Україні прогнозується на лютий 2022 року, - Данілов
Поширення штаму коронавірусу "омікрон" в Україні очікується у лютому 2022 року, тому необхідно збільшити темпи вакцинації населення.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас багато питань щодо вакцинації. Нам потрібно це питання максимально розширювати, тому що ми, на превеликий жаль, його не зможемо уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати омікрон в Україні у досить великих обсягах. Тому нам потрібно вакцинуватися", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.
Топ коментарі
+6 Андрей Дудка #433173
показати весь коментар30.12.2021 21:22
+5 Erlich Bachman
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+5 Сергей Шкред #135179
показати весь коментар30.12.2021 20:59
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Действует как вакцина почти..😀
Ще два роки тому багато хто (і я також) підкреслював особливість будь-якої вірусної епідемії - вона гасне сама по собі через послаблення вбивчої сили вірусу. А спільнота, що перенесла епідемію отримує стійкий імунітет. Такий закон природи: якби на протязі тисячолітть було б навпаки - людство б давно вимерло.
Хотя вакцина и как бы не действует на "Омикрон".
Тут возникает вопос-шо они там колют?
То, что предлагается с вакцинацией, это определенный фрагмент кода вируса,который заставляет организм вырабатывать антитела к этому коду, но стоит вирусу измениться или эти фрагменты выстроются в другую цепочку, и потребуется новая вакцинация с новым фрагментом. Кто знаком с органической химией, наверняка знает, что такое изомеры.В двух словах, это когда вещество одно, с одними и теми же молекулами, но последовательность их разная. Сколько вакцинаций с постоянной стимуляцией выработки антител выдержит организм-это вопрос времени.