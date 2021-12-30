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Новини Коронавірус і карантин
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Значне поширення штаму "омікрон" в Україні прогнозується на лютий 2022 року, - Данілов

Значне поширення штаму

Поширення штаму коронавірусу "омікрон" в Україні очікується у лютому 2022 року, тому необхідно збільшити темпи вакцинації населення.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас багато питань щодо вакцинації. Нам потрібно це питання максимально розширювати, тому що ми, на превеликий жаль, його не зможемо уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати омікрон в Україні у досить великих обсягах. Тому нам потрібно вакцинуватися", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.

Також читайте: Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 зможуть отримати особи віком від 60 років, - Кузін

Автор: 

Данілов Олексій (1259) щеплення (174) РНБО (2278) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Ну пошириться, і що? Якщо з кожної дірки ви не будете горлати, що в нас пандемія, і треба ширятись, ніхто цього омікрону і непомітить, країна буде жити нормальним життям.
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30.12.2021 21:22
+5
Оймакрон поки що не чув про Україну і як справжній африканець штурмує ЄС та США, а коли набридне там, прийде сюди десь під китайський новий рік. Хитрюча падлюка вивчила календар.
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30.12.2021 20:53
+5
Блд, вам самим хоть не смешно?
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30.12.2021 20:59
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Оймакрон поки що не чув про Україну і як справжній африканець штурмує ЄС та США, а коли набридне там, прийде сюди десь під китайський новий рік. Хитрюча падлюка вивчила календар.
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30.12.2021 20:53 Відповісти
Я думаю долбанные турЫсты завезут его сюда раньше
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30.12.2021 21:08 Відповісти
Блд, вам самим хоть не смешно?
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30.12.2021 20:59 Відповісти
"омікрон" не дурень щоб зараз і уже в Україну - він знае що цілий Січень в Україні буде Сало- Хрін - Цибуля - Холодець ...та Самогон гарний ....- він що дурень- здохнути від такого МІКСУ ... ...-
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30.12.2021 21:02 Відповісти
Ну ведь омикрон лучше дельты.?? Смертность ниже...переносится легко...
Действует как вакцина почти..😀
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30.12.2021 21:03 Відповісти
Да, только вот вопрос в том, если переболеть Омикроном , будет ли наработанный имунитет действовать против дельты?
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30.12.2021 21:11 Відповісти
будет. уже есть наблюдения. И действует очень хорошо. А вот вакцин против омикрона пока не наблюдается.
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30.12.2021 21:16 Відповісти
Нет веры этим наблюдениям как-то. Пишут все что вздумается, похоже
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30.12.2021 21:21 Відповісти
буде. Бо він більш пізня модифікація. Але ж все одно модифікація ковід19. Або нас дурять і світом шастають кілька оригінальних вірусів.Вибирайте варіант який Вам до вподоби.
Ще два роки тому багато хто (і я також) підкреслював особливість будь-якої вірусної епідемії - вона гасне сама по собі через послаблення вбивчої сили вірусу. А спільнота, що перенесла епідемію отримує стійкий імунітет. Такий закон природи: якби на протязі тисячолітть було б навпаки - людство б давно вимерло.
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30.12.2021 22:02 Відповісти
Ну всеравно надо уколоться.
Хотя вакцина и как бы не действует на "Омикрон".
Тут возникает вопос-шо они там колют?
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30.12.2021 22:09 Відповісти
От уколотых слышал шо там надо еще подписаться шо к врачам "претензий не имею".
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31.12.2021 10:55 Відповісти
Ну пошириться, і що? Якщо з кожної дірки ви не будете горлати, що в нас пандемія, і треба ширятись, ніхто цього омікрону і непомітить, країна буде жити нормальним життям.
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30.12.2021 21:22 Відповісти
это вряд-ли. Если будет 50 тыс. в сутки, то все заметят
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30.12.2021 21:34 Відповісти
Я не удивлюсь! Эти артисты и отделения позакрывают, и скорые с сиренами по городу от больницы к больнице будут гонять, и бюджетников в коридоры больниц понавозят...
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30.12.2021 21:47 Відповісти
Ну бліііііін . Знооову почнеться цей масовий мор невакцинованих і нам заборонять ходити на дискотеки , в кафе та супермаркети . Ну чому нормальні люди повинні страждати через середньовічних потвор з московської церкви ?
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30.12.2021 21:38 Відповісти
Омикрон дает слабые симптомы как у простуды или их нет вообще .
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30.12.2021 21:49 Відповісти
В моєму будинку вже 2 подібних дібіла на щастя здохли . Теж цю пургу поширювали серед сусідів . Обоє були прихожанами рпц в Україні .
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30.12.2021 21:59 Відповісти
в общем тенденция уже заметна...когда праздников нет,то тогда карантин...в начале марта лоХдаун,и до еврейской пасхи! а там через неделю и наша...
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30.12.2021 21:57 Відповісти
Вообще наука должна обратить внимание на то обстоятельство,що штамм Омикрон стал слабее остальных штаммов,только после того,как побывал в Африке.Африка рекордсмен по кол-ву носителей ВИЧ.И смертность,там должна быть на порядок выше,чем где бы то ни было.А на выходе из Африки,Ковид смог разродиться в полудохлый Омикрон.Для науки,теперь стоит задача,шож африканцы,такого зробили с Ковидом,що вiн став таким слабеньким?
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30.12.2021 22:06 Відповісти
Что у него в методичке написано, то он и цитирует.
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30.12.2021 22:11 Відповісти
Нужно отдохнуть дружно в Буковели, ну как в прошлом году и будет всё ок)
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30.12.2021 23:22 Відповісти
Сейчас к людям надо помягше, а на вещи смотреть ширше!
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30.12.2021 23:46 Відповісти
Ви на собі випробували те що пропонуєте?
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31.12.2021 12:10 Відповісти
Единственным плюсом этой власти является то, что она сделала Украинцев образованными людьми.Мы стали разбираться в уголовном кодексе, знаем свои права и обязанности,знаем, что Конституция Украины-это закон прямого действия. Мы стали разбираться в вирусологии и иммунологии. Я для себя узнал, что человеческий организм, это как супермощный квантовый компьютер, который держит под контролем все процессы, и когда в организм попадает вирус, он весь его геном разложит по полочкам и просчитает всевозможные изменения и мутации, дельта, омикроны и прочие...
То, что предлагается с вакцинацией, это определенный фрагмент кода вируса,который заставляет организм вырабатывать антитела к этому коду, но стоит вирусу измениться или эти фрагменты выстроются в другую цепочку, и потребуется новая вакцинация с новым фрагментом. Кто знаком с органической химией, наверняка знает, что такое изомеры.В двух словах, это когда вещество одно, с одними и теми же молекулами, но последовательность их разная. Сколько вакцинаций с постоянной стимуляцией выработки антител выдержит организм-это вопрос времени.
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31.12.2021 08:25 Відповісти
підтримую, саме після намагань Супрун спасти нас від кору ( два випадки на країну), я зацікавився вірусологією. ті знання, котрі всупереч контрольованим медіа отримані мною із різних джерел, виявились дуже корисними в сенсі організації власноо жєиття і життя української спільноти в ціллому. але якраз інтернет видання маючи обширну аудиторію не дають можливості ділитися набутим із співвітчизниками. Цензор теж не опублікував жодної статті з протилежною думкою до думки офіційної.
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31.12.2021 16:35 Відповісти
Більш того він банить, хто висловлює протилежні думки
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31.12.2021 18:56 Відповісти
Світ змінився! З появою нових технологій обробки велечезних об'ємів інформаціі, інтернет та соціальні мережи стали засобом зомбування людей. Блокується, на ютьюбе багато чого пов'язане з критикою вакцінації, бо за цим стоять великі кошти. Ті сайти, де є нормальні пости, гугл сховає так, що в ніхто не знайде, а з краденим контентом та сміттям,буде у перших рядках пошуку з рекламою.
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31.12.2021 21:23 Відповісти
 
 