Значне поширення штаму "омікрон" в Україні прогнозується на лютий 2022 року, - Данілов

Поширення штаму коронавірусу "омікрон" в Україні очікується у лютому 2022 року, тому необхідно збільшити темпи вакцинації населення.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас багато питань щодо вакцинації. Нам потрібно це питання максимально розширювати, тому що ми, на превеликий жаль, його не зможемо уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати омікрон в Україні у досить великих обсягах. Тому нам потрібно вакцинуватися", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.

Також читайте: Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 зможуть отримати особи віком від 60 років, - Кузін