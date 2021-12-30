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Новини
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У справі за позовом китайських акціонерів "Мотор Січ" до держави Україна "є слід певних наших сусідів", - Данілов

У справі за позовом китайських акціонерів

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що у справі за позовом акціонерів ПАТ "Мотор Січ" до держави Україна "є слід певних наших сусідів".

Про це він сказав на брифінгу після завершення засідання РНБО в четвер, 30 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформу.

"По "Мотор Січі"… Колеги, ми доволі спокійно до цього ставимося. Є розуміння, що там відбувалося. Ми ще раз наполягаємо, що якщо ці люди чемні й вони є чемними покупцями цих акцій, ви знаєте, що є санкція Ради національної безпеки та оборони, і те, що там кожного разу, скажімо так, відбуваються додаткові речі стосовно закидів, що нібито ми маємо їм щось сплачувати, треба розуміти, які були інвестиції, на які вони посилаються, яким чином тут має відношення Китай", - сказав Данілов, коментуючи ситуацію щодо збільшення позовних вимог до України у справі "Мотор Січі".

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Він наголосив, що "ми особливо не турбуємося з цього приводу".

"Те, що на сьогодні роздмухується в деяких засобах масової інформації, в тому числі за кордоном, що нібито ми ... комусь щось винні, це треба почекати, не так все просто все це буде відбуватися. Окрім того, ми вважали і вважаємо, що там є слід певних наших сусідів, які мали велике бажання забрати технології, які є в нашої країни.

Раніше китайська газета Global Times повідомила 29 листопада, що компанія Skyrizon вимагає від України 4,5 мільярдів компенсації через санкції у позові до міжнародного арбітражу в Гаазі.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів. 5 грудня китайська сторона направила українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна "відповідно до угоди між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій".

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкційні заходи, що стосуються, зокрема, китайської компанії Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії "Мотор Січ".

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Китай (4555) Мотор Січ (324)


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Топ коментарі
+7
Тупо кинули китайцев на их инвестиции но намекает что в этом виновата Россия.
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30.12.2021 21:38
+5
Слід треба шукати не коли скасували продаж, а коли продавали, хто, кому і яким чином.
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30.12.2021 21:04
+4
Населення України розділилося на дві частини: одні за ZEнаркомана... , а інші вміють читати, рахувати, писати, робити логічні висновки.
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30.12.2021 21:14
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ну так - прокинули Китаез. ..- але винуватий кацап пУтлер..... , а програе позов Україна - хто заплатить - все вірно , "господар" - тобто терпила ...
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30.12.2021 20:57 Відповісти
все так мечтали за Гаагу
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30.12.2021 21:38 Відповісти
Уряд США вимагає від українського підприємця Максима Полякова продати свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace з "міркувань безпеки". Джерело: https://biz.censor.net/n3307856
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30.12.2021 21:00 Відповісти
Ну эти хоть требуют продать, а не просто отобрали как Зеля с друзьями.
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30.12.2021 21:41 Відповісти
Звичайно ж слід є - Ермак та Гундосик.
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30.12.2021 21:00 Відповісти
Слід треба шукати не коли скасували продаж, а коли продавали, хто, кому і яким чином.
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30.12.2021 21:04 Відповісти
МоторСіч ще за часів попереднікив Пороха прибрав до рук пан богуслаєв. В приватну власність. І виключно він продав його китацям. Щодо мотивів - зателефонуй богуслаєву.
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30.12.2021 21:08 Відповісти
одна із чергових мега афер ...
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30.12.2021 21:10 Відповісти
Населення України розділилося на дві частини: одні за ZEнаркомана... , а інші вміють читати, рахувати, писати, робити логічні висновки.
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30.12.2021 21:14 Відповісти
я думаю що на більші групи та "касти"...
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30.12.2021 21:18 Відповісти
це так само як 5 років ніхто не бачив та не розумів що пилососи філії Привату по всій Україні творять піраміду МММ єНдБєня- і всі разом СБУ - НБУ - всі фінмоніторинги не бачили та не розуміли який "вход" і кули вимиваються валютні ....- розвод чистої води ...- що тепер - що тоді.....- барани за все заплатять - своїм добробутом і своїх дітей....
Чого Бідний - бо Дурний...- а чого Дурний - бо Бідний ...всім вітання...
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30.12.2021 21:08 Відповісти
Ось та наркоманська малороська тварина, яку ти вибрав у президенти України, ніколи не була і не буде моєю.

А шо сі стало? Спробував Зеленого лайна, якого так хотів? Що, не смачно?
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30.12.2021 21:30 Відповісти
Тупо кинули китайцев на их инвестиции но намекает что в этом виновата Россия.
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30.12.2021 21:38 Відповісти
Суд над Украиной учтет показания Данилова.
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31.12.2021 09:19 Відповісти
"есть след определенных наших соседей", - Данилов . Секретарь шестёрки Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы РФ, стесняется назвать ***** ******.

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30.12.2021 21:44 Відповісти
О чем вообще разговор, Украину просто заставили это сделать, кто заставил тоже все знают. Но по хорошему нужно было вернуть деньги китайцам, как то договорится о постепенном погашении а не как гопник отобрать и послать подальше.
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30.12.2021 21:52 Відповісти
Договариваться с инвесторами слишком цивилизованно. Гопнику проще забрать и не отдавать. Это такая национальная игра.
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31.12.2021 09:27 Відповісти
Китай нехай сидит за своей стеной,плетёт шёлк и не отсвечивает
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30.12.2021 22:31 Відповісти
Российский след там один - это Витя Ростовский. Какие то балаганные китайцы собрали по подписке деньги, нашли выход на Витю и деньги пропали. Шас кетайцы хотят вернуть. Сам Богуслай вещует, что там было всего 100 млн инвестиций. Богуслай с кетайцами хотели перенести все дела в Оршу на авиаремонтный завод, Минский маньяк прознал, его не простимулировали и приказал арестовать самолет Богуслая, И стоял, пока Богуслай не вернул 20 млн за аренду. Но кетайцев понять не сложно, если не вернут бабло, товариш Си их просто казнит, вот и бегают по с удах.
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30.12.2021 23:31 Відповісти
Это напоминает: "Кто наср@л мне в штаны?"
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31.12.2021 04:48 Відповісти
 
 