У справі за позовом китайських акціонерів "Мотор Січ" до держави Україна "є слід певних наших сусідів", - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що у справі за позовом акціонерів ПАТ "Мотор Січ" до держави Україна "є слід певних наших сусідів".

Про це він сказав на брифінгу після завершення засідання РНБО в четвер, 30 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформу.

"По "Мотор Січі"… Колеги, ми доволі спокійно до цього ставимося. Є розуміння, що там відбувалося. Ми ще раз наполягаємо, що якщо ці люди чемні й вони є чемними покупцями цих акцій, ви знаєте, що є санкція Ради національної безпеки та оборони, і те, що там кожного разу, скажімо так, відбуваються додаткові речі стосовно закидів, що нібито ми маємо їм щось сплачувати, треба розуміти, які були інвестиції, на які вони посилаються, яким чином тут має відношення Китай", - сказав Данілов, коментуючи ситуацію щодо збільшення позовних вимог до України у справі "Мотор Січі".

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Він наголосив, що "ми особливо не турбуємося з цього приводу".

"Те, що на сьогодні роздмухується в деяких засобах масової інформації, в тому числі за кордоном, що нібито ми ... комусь щось винні, це треба почекати, не так все просто все це буде відбуватися. Окрім того, ми вважали і вважаємо, що там є слід певних наших сусідів, які мали велике бажання забрати технології, які є в нашої країни.

Раніше китайська газета Global Times повідомила 29 листопада, що компанія Skyrizon вимагає від України 4,5 мільярдів компенсації через санкції у позові до міжнародного арбітражу в Гаазі.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів. 5 грудня китайська сторона направила українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна "відповідно до угоди між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій".

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкційні заходи, що стосуються, зокрема, китайської компанії Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії "Мотор Січ".