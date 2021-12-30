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Новини Націоналізація Приватбанку
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Офіс генпрокурора активно працює над передачею справи ПриватБанку на 8,3 млрд грн до суду, - Венедіктова

Офіс генпрокурора активно працює над передачею справи ПриватБанку на 8,3 млрд грн до суду, - Венедіктова

Офіс генерального прокурора України активно працює над тим, щоб передати справу щодо 8,3 млрд грн збитків ПриватБанку (Київ) до суду, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Нині ми активно рухаємося у розслідуванні, щоб передати цю справу до суду", - написала Венедіктова у колонці на сайті "УП", передає Цензор.НЕТ

Вона нагадала, що провадження у справі щодо виведення коштів із ПриватБанку перед його націоналізацією розслідували з 2017 року, а в січні 2021-го вона особисто увійшла до групи прокурорів, дала необхідні вказівки та призначила експертизи, які встановили збитки у понад 8,3 млрд грн за двома епізодами злочинної діяльності топ-менеджерів банку.

"І вже в лютому і березні п'ятеро високопосадовців одержали погоджені мною підозри", - додала генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіпрський суд запросив Коломойського до розгляду позову від державного Приватбанку

Як повідомлялося, Венедіктова 23 лютого цього року повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам із числа керівництва ПриватБанку в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йшлося про екс-голову правління банку Олександра Дубілета, екс-першого заступника голови Володимира Яценка та першого заступника голови правління СК "Інгосстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.

Колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку Яценка затримали під час спроби покинути Україну, згодом він вийшов під заставу в 52 млн грн. Дубілета з 26 березня 2021 року оголошено в розшук, а 22 грудня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно).

Бичихіну також у травні було оголошено в розшук.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-ше місце (550,328 млрд грн) серед 71 банку, що діє в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про підозру Медведчуку: Всі вважали, що цей "дракон" нам не по зубах, але ніяке кумівство не допоможе

Автор: 

Приватбанк (2432) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+9
более того, "активно работают" чтобы сделать коломойшу жертвой..
мол, "Порошенко все украл и распял бенечку в трусиках на заборе, лишил всего нажитого.. обрезал прямо под корень.."
а, следовательно - коломойский невиновен и должен получить компенсацию еще на 5,5 млрд.долл от Украины. А лучше сразу всего 10 млрд.долл - шоб еще раз не напрягался и не приходил.
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30.12.2021 21:09
+8
дело на 8.3 млрд грн в пользу Каломойского.. кто-нибудь верит этой крысе?
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30.12.2021 21:06
+5
Понятно. Скрывают улики.
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30.12.2021 21:06
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Понятно. Скрывают улики.
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30.12.2021 21:06 Відповісти
более того, "активно работают" чтобы сделать коломойшу жертвой..
мол, "Порошенко все украл и распял бенечку в трусиках на заборе, лишил всего нажитого.. обрезал прямо под корень.."
а, следовательно - коломойский невиновен и должен получить компенсацию еще на 5,5 млрд.долл от Украины. А лучше сразу всего 10 млрд.долл - шоб еще раз не напрягался и не приходил.
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30.12.2021 21:09 Відповісти
Та да! Над цією справою працює аж два сторожі. Решта штату працює над тим, як засадити Порошенка.
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31.12.2021 06:02 Відповісти
дело на 8.3 млрд грн в пользу Каломойского.. кто-нибудь верит этой крысе?
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30.12.2021 21:06 Відповісти
Коломордий через оск буй на вас поклав.
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30.12.2021 21:07 Відповісти
балаган, балаган
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30.12.2021 21:11 Відповісти
Так так...Буде активно працювати поки не виженуть разом з Ослом.
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30.12.2021 21:28 Відповісти
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30.12.2021 21:38 Відповісти
5 млрд баксов, которые украл каломойше вместе с дубилетами и зеленскими у вкладчиков приватбанка - это 8 млрд гривен????!!! Что ж это за обменный курс такой? 1999-года?
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30.12.2021 21:45 Відповісти
Брехуха. В Америці, цю справу поставили га холд тому, що … українські суди постановили що ніякого злочинуне було.
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30.12.2021 21:48 Відповісти
С каких это пор в Америке стали прислушиваться к решениям украинских судов?
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30.12.2021 21:55 Відповісти
ворон ворону глаз не выклюет
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30.12.2021 21:48 Відповісти
легким движением руки 100% прокурора Зеленского, и украденных у народа 155 миллиардов гривен превращаются... превращаются... в 8,3 миллиарда гривен убытков. однако. усохло и утряслось почти в 20 раз. ЗЕлень уже просто в край обнаглела...
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30.12.2021 22:05 Відповісти
экс-председателе правления банка Александре Дубилете /Дубилет заявляет, что не убегал от украинского правосудия, а просто вернулся на родину, в Израиль. Возвращаться в Украину не собирается и передаёт украинцам через сына, советника Баканова , большой привет.
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30.12.2021 22:05 Відповісти
Якщо ці бл...ді будуть судити тільки колишніх працівників Приватбанку, то виходить, що Беня може розраховувати на компенсацію від держави як постраждала сторона)
"Зелене правосуддя" для Бені гарантує повну безаказаність(((
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30.12.2021 22:09 Відповісти
А спарву про 5,5 млрд долярів з "Привату"? А державні преференції фірмам хазяїна нашого дебільчика з бюджету на майже таку ж суму? Ніц не бачите? Інвест-няня працює? Курви!
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30.12.2021 22:20 Відповісти
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка . /Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия.
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30.12.2021 22:49 Відповісти
Старания украинского генпрокурора в отношении дела обанкрочивания Приватбанка скорее оценят судьи Европы и США как пособничество в преступной деятельности группы Коломойский и Ко.
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30.12.2021 23:07 Відповісти
Венедиктова должна сидеть в тюрьме!
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31.12.2021 01:02 Відповісти
30 лет тотального грабежа - настолько богатая страна и в такой беспросветной нищете пожылые люди,которые своим тяжелым трудом приумножали свою страну - Украину. Это говорю я - человек,который более 25 лет отработал в шахте...
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31.12.2021 10:23 Відповісти
 
 