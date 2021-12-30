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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах, - секретар РНБО Данілов

На сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах, - секретар РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про відсутність на сьогоднішній день загрози відкритої військової агресії з боку Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг секретаря РНБО.

"Інформація про те, що відбувається на нашому кордонні у нас є в щоденному режимі. Її отримує президент України. Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства – це була новина, що в нас триває війна і є агресія з боку РФ, то для нас це з 2014 року речі, які є, на превеликий жаль, щоденними. Якщо говорити про великі збільшення, на яких наполягають деякі ЗМІ закордоном – ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових. Ми чітко усвідомлюємо, де і хто там що", – повідомив Данилов.

Секретар РНБО також зазначив, що на сьогодні загроз для відкритої агресії з боку РФ не помітно. А що буде завтра – про це завтра і треба говорити. Не менш важливе питання – внутрішня дестабілізація.

"На сьогодні внутрішня дестабілізація в нашій країні – це питання номер один для РФ. Якщо буде внутрішня дестабілізація, яка відбувалася раніше, РФ може скористатися цією можливістю", - сказав Данілов . "Наше завдання – цього не допустити", - підсумував секретар РНБО.

Також дивіться: Путін хоче, щоб Україна розвалилася на дві-три частини, - Данілов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17264) кордон (4754) Данілов Олексій (1259) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+20
Дядя, так ты хочешь сказать что это Европа и США ситуацию нагнетают? А может их ещё и в русофобии обвинить
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30.12.2021 21:17
+18
Живемо одним днем. Пронесе - той добре. Не пронесе - втічемо з Бубочкою в Ізраїль аж курява підійметься. -- Короткий зміст доповіді зоотехніка Данілова.
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30.12.2021 21:31
+16
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30.12.2021 21:16
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Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года...
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30.12.2021 21:10 Відповісти
Данілов на брифінгу про загрози з боку РФ: "Відпочивайте спокійно святкуйте, поки загроз немає"
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30.12.2021 21:18 Відповісти
відпочиваю...
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30.12.2021 21:19 Відповісти
Красивое
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31.12.2021 01:21 Відповісти
просто он уже прикупил домик в испании
как начнется сразу туда и слиняет
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31.12.2021 09:56 Відповісти
Этот кацапский сказочник соловей эту туфту уже пару лет гоняет по заданию кремля. Можете не дождаться
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31.12.2021 01:17 Відповісти
С такой харей, как у *****, раком не болеют. Насчет остального --- Борис Немцов объяснил...
P.S. Называть ***** путиным.... На Цензоре это --- моветон!))
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31.12.2021 11:14 Відповісти
Месяцев 9 назад. А Путин просто все время в экране. И в отличии от Бубочки внятно говорит часами.
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31.12.2021 11:29 Відповісти
вєтірінар, а в ОП ти бачиш небезпеку?
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30.12.2021 21:10 Відповісти
Цікаво, росію визнають агресором хоча б під час введення військового стану? )) Бо в нас вже 7 років війна з росією але це досі ніде не прописано!
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30.12.2021 21:11 Відповісти
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30.12.2021 21:16 Відповісти
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30.12.2021 23:51 Відповісти
Чого хоче ***** українці давно знають. А ваш бездарний режим паяців, колаборантів, зрадників допомагає ***** в досягненні мети. Ви руйнуєте економіку, деморалізуєте армію, перетворивши державні інституції у Мапет-шоу.
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30.12.2021 21:16 Відповісти
Дядя, так ты хочешь сказать что это Европа и США ситуацию нагнетают? А может их ещё и в русофобии обвинить
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30.12.2021 21:17 Відповісти
ага - пиндосы хотят поссорить нас с русскими братишками
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30.12.2021 21:21 Відповісти
слово пиндосы обычно кацапня употребляет...смени методичку
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30.12.2021 22:53 Відповісти
Дядьку, чого це від Вас москалями смердить?
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31.12.2021 05:43 Відповісти
Тупой ,как валенок ,иди свиней лечи
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30.12.2021 22:25 Відповісти
Пожалейте свиней. Они не виноваты!
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31.12.2021 08:13 Відповісти
Звичайноо нагнітають. Тільки це роблять московити через західні ЗМІ. Чисто залякують захід, щою він відмовився від нашої підтримки. От МЗС Німетчини уже присіло на кукан і ще раз заявило про відмову постачати нам зброю. Думайте трохи своєю головою. Рашка залякує Європу і США роганяє істерію з єдино метою, щоб вони нас кинули бо люди і в Європі бояться маштобної війни в Укаїні більше ніж самі українці
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31.12.2021 14:28 Відповісти
вот же дыбил

- евреи плакали бы каждый день на весь Мир, рвали на себе бы волосы, что вот вот Московия нападет всеми силами - уже почти напала!!!!!!!!!!!!!!
Дайте нам срочную помощь - SOS SOS SOS !!!!!!

А этот идиот Данилов - все нормально, никто не нападает, оружия нам не нужно, и военной срочной поддержки тоже...
Для паники волнений и нет причин..
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30.12.2021 21:18 Відповісти
старого даунбасского чиновника криворожские гопники тоже на кокс подсадили? США и Британия видят опасность а гопники нет?
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30.12.2021 21:21 Відповісти
оно луганское
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30.12.2021 21:44 Відповісти
Живемо одним днем. Пронесе - той добре. Не пронесе - втічемо з Бубочкою в Ізраїль аж курява підійметься. -- Короткий зміст доповіді зоотехніка Данілова.
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30.12.2021 21:31 Відповісти
Зешобла вже давно сидить на валізах , щоби драпанути із награбованим 😠
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30.12.2021 21:41 Відповісти
В одній валізі кокаїн, а в іншій скумбрія.))
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30.12.2021 23:57 Відповісти
Парторг Данілов в упор не бачить небезпеки на наших кордонах , так як для зеленоі шобли , це не окупанти , а дружбани
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30.12.2021 21:34 Відповісти
все ЗЕшваль бачить - клован зробить цоц пукінду ...
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30.12.2021 21:36 Відповісти
Тупо порівнювати Україну з Чечнею і Авганістаном.В Україні мотивована, регулярна АРМІЯ на відміну від них.
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30.12.2021 21:35 Відповісти
Жартуєш? Про Чечню мовчу, а американську не вигнали б ніколи...
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30.12.2021 21:53 Відповісти
Не мовчи.
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30.12.2021 21:58 Відповісти
Мотивация чеченцев была такой что нам и мечтать не приходится. Кто не воевал тот работал на армию. Себе оставляли только минимум, процентов 10. А у нас , стыдно сказать . Одного зескота 73%+15%всякой швали. Остальные Украинцы!
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30.12.2021 22:35 Відповісти
Якийсь він адекватніший виглядав, той Даніло. А тепер, так виглядає, увійшов у команду бубочки душею і тілом.
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30.12.2021 21:36 Відповісти
завжду був тупим лугондоном зєбланом
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31.12.2021 00:18 Відповісти
Подтверждаю! Встречался с ним пару раз лет 5 назад. Большой специалист поговорить о глубине наших глубин и о том, как домкрат падает стремительным бушриптом
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31.12.2021 14:39 Відповісти
Если Данилов так говорит, значит готовится вместе с Бубочкой сливать Украину Путину.
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30.12.2021 21:37 Відповісти
100% , хотят приспать нашу бдительность и поскорее удрать из Украины 😡
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30.12.2021 21:39 Відповісти
Да, с вертолетами в Перми прямо-таки катастрофа.
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30.12.2021 21:37 Відповісти
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30.12.2021 21:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PVLt4tmbOkM
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30.12.2021 21:43 Відповісти
Ідіот! Треба верещати га весь світ про українофобію і агресію Росії!
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30.12.2021 21:44 Відповісти
Правда? Это тебе писькограй сказал? Ты наверное академию Фрунзе заканчивал?
Вопрос для особо грамотного- сколько войск надо для захвата территории после тотальной бомбардировки?
Сколько американцев погибло на войне с Ираком?
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30.12.2021 22:40 Відповісти
Оно и верно с одной стороны, но американцы ценят каждого солдата, а путину проще мясом закидать солдат своих, дешевле будет, чем ракетами и бомбами Украину бомбить. В этом и есть наш основной шанс на победу.
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30.12.2021 23:07 Відповісти
В Сирии херло не жалело бомб и снарядов. Ему важна """" победоносная"""" война. Впрочем и казламордых ему не жалко.
Я противник шапкозакидательства потому что это может дорого нам стоить, но и паники не надо. Надо делать то что надо!
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30.12.2021 23:35 Відповісти
Весь мир на ушах стоит, а Данилов ничего не видит.
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30.12.2021 21:55 Відповісти
говорящие головы прям разошлись. все плохо, да ?
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30.12.2021 21:58 Відповісти
Клоун первый сбежит в случае широкомасштабной агрессии, ветеринар второй...
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30.12.2021 21:59 Відповісти
Они дружно с Даниловым сливать страну будут. У них ни чести ни совести.
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31.12.2021 08:27 Відповісти
За то Гетьман сейчас в бегах,это как история с пятим каналом,сразу побежал продавать,тут походу тоже шухер )Это вам точно не Саакашвили или Навальный,и смех и грех )
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31.12.2021 14:48 Відповісти
идиоты
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30.12.2021 22:04 Відповісти
а яка небезпека? Байден підняв ціну на нафту і Пуйло залишився щасливий... при Трампі нафта була 45 баксюків за бочку
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30.12.2021 22:05 Відповісти
Это одна из причин почему Запад помогает Украине,игнорируя зекрыс)
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30.12.2021 22:05 Відповісти
Паникёров во время войны расстреливают.
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30.12.2021 22:10 Відповісти
Вугілля, Семенченко, Коломойський, Зеленський. Що спільного? Ви ахнете!
https://www.youtube.com/watch?v=duEfPT2Be4Y
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30.12.2021 22:17 Відповісти
не видим большой опасности/ Данилову не видеть опасности дело привычное. Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. И в том ,что его зам Демченко путинская **** , тоже не видит опасности.
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30.12.2021 22:22 Відповісти
О нас уже успокаивать стали. Следующим шагом будет убеждение украинцев в том что лугандону нужен офигенно особый и даже специальный статус и свои збройни силы…
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30.12.2021 22:23 Відповісти
"Если будет внутренняя дестабилизация, которая происходила ранее, РФ может воспользоваться этой возможностью..."
Данилов, я тебе адын очен умный вещь скажу, только ты не обижайся: благодаря ЗЕ-быдлу внутренняя дестабилизация достигла масштабов конца 2013 года. Но если ты угрозой вторжения параши думаешь отменить новый Майдан, то хрен тебе в грызло.
Если не будет досрочных выборов в ВР в 2022 г., 100% будет новый Майдан.
Но эти выборы будут, и твой Зеля вместе с вашим }{уйлом это сглотнут.
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30.12.2021 22:28 Відповісти
Грубо ,но абсолютно верно!👍
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30.12.2021 22:45 Відповісти
За внутреннюю дестабилизацию -это ранее заученный текст)просто зекрысы ,своим звиздежом за Порошенко ,надеялись нас вывести на протесты ...но война есть война ,даже с зекрысами -дисциплина привыше всего -команды от ПАП нет)поэтому зесрань засцала так,что даже санкции побоялись вводить ,справедливо полагая,что Порох готовит им что то совсем хреновое...
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30.12.2021 22:39 Відповісти
На протесты? Да упаси Бог! Будем сидеть как крысы- терпилы!
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30.12.2021 22:47 Відповісти
Порошенко не нуждается,чтобы за него выходили сейчас -ему хватает пока активности его адвокатов,чем он ввел зекрыс в ступор...но как только так сразу,если ему это понадобится конечно -по ходу разберётся с зелупой без нас )
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30.12.2021 23:12 Відповісти
Вот что блеет верный пес бубы криворогого Данилов :
...Для введения санкций в отношении активов экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко необходимо, чтобы в СНБО были направлены соответствующие документы. Кроме того, решение о задействовании мер должны поддержать 2/3 присутствующих на заседании. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 30 декабря. По его словам, на сегодняшний день таких документов нет, их имеют право подать в СНБО пять государственных органов в соответствии с законодательством. "Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно относительно этого вопроса", - уточнил секретарь СНБО.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/243333_1640888006
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31.12.2021 08:08 Відповісти
Добавил про внутрению дестабилизаци для Зе комарильи, это считывается. А шо у самого Данилова в голове черт поймешь, но в любом случае будет так или иначе подвывать в такт бубнов дЕрмака.
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30.12.2021 22:50 Відповісти
До июня 1941 советские СМИ тоже вещали что все хорошо и опасаться нечего....
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30.12.2021 22:48 Відповісти
А после нападения почти неделю молчали....
Что то это все нехорошо!
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30.12.2021 22:55 Відповісти
Так Зеля после нападения тоже будет молча сливать страну.
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31.12.2021 10:46 Відповісти
Осенило: Что самое страшное в новом гибридном нападении РФ ?
Не сами боевые действия, возможно они будут успешными со стороны Украины, а то что Зе может обьвить военное положение и получить почти диктаторские полномочия.
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30.12.2021 22:54 Відповісти
А сейчас у него их нет? Позвольте поинтересоваться каких?
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30.12.2021 22:57 Відповісти
а еще позавчера громогласно заявлял, что скоро будет высадка десанта на Азовских берегах. А тут -все харашо прекрасная маркиза, все харашо. Тут только что прошла инфа, что там в Совбезе Боба рулит, продуцирует и подписывает решения даже без заседания самого Совета. А сегодня все в один голос вещают нападения не будет. Все ясно видят угрозу, сам фюрер не скрывает, а зеленое багно опять играют в миролюбивых. Уже послали десять предложений друзьям и зазывают, заклинают мы за мир мы за мир, на все согласны. Только скажите где скидывать сподние. Но только не забывайте -скидывать будете только свои и свои голивоньки будете склонять.
Давно подозревал о какой то фальши этого секретаря. Но когда увидел его в малиновом пиджаке, в спортивных костюмах и крутящим наперстки перед братвой, понял - ветеринар то родом из 90 -х а в 1997 вместе спортковым уехал покорять столицу.
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30.12.2021 23:08 Відповісти
На каких колесах он ездит?
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30.12.2021 23:45 Відповісти
Раніше балакучі голови плямкали своїми ротами з телеекранів "не розхитуйте соєву будку, бо #путлєрнападе"; тепер - "не хитайте бубочкін рояль".
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30.12.2021 23:49 Відповісти
Отдыхайте спокойно: Зеленский не замечает угрозы Путина | Байден озвучит встречный ультиматум Кремлю

https://www.youtube.com/watch?v=1jRZQkVopZA
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31.12.2021 00:08 Відповісти
ЗЕшобла - самые натуральные враги Украины. Их надо гнать от корыта в шею как можно скорее
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31.12.2021 01:54 Відповісти
Идиот
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31.12.2021 05:58 Відповісти
Те, що Данилов був бандит номер 2 в Луганську ( клику хв М'ячик) в 1990-х, то вже відомо. А чи причетний був до викрадення, катування та вбивств людей - чомусь таку інформацію засоби масової інформації не розкривають. Чому так
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31.12.2021 08:57 Відповісти
Ну якщо був причетний - тоді питання "Чому так"має тільки одну відповідь - реально бздять!
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31.12.2021 09:13 Відповісти
после 10 января ( переговоры дипломатов США-РФ в Женеве), кремлёвский режим даст команду на серию кровавых терактов в самой РФ и на Донбассе
"следствие" выйдет на след украинской разведки
кремль предъявит Украине невыполнимый ультиматум ( 3 дня на выполнение), и нанесёт удары по украинским объектам ракетами наземного, воздушного и морского базирования, в том числе и с территории Беларуси, а в самой РФ будет объявлен призыв резервистов
после этого активизируются процессы распада власти в Киеве - и только потом начнутся вторжения на разных участках границы

сценарий уже утверждён, и предотвратить его может только администрация США
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31.12.2021 09:24 Відповісти
Кварталу нужно корпоративы отгулять,потом снова"загроза".
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31.12.2021 10:03 Відповісти
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31.12.2021 10:36 Відповісти
Змінити окуляри не пробував?
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31.12.2021 11:16 Відповісти
Воно й так сліпе, що в окулярах, що без них! А за окулярами прожня ємність.
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31.12.2021 11:39 Відповісти
Данилов уже все поняли, что отвечать прийдется за решения рнбо. Придумали над правительственный орган. Со всеми рычагами власти. Вы просто ох..ли
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31.12.2021 11:33 Відповісти
Если будет заваруха- Путлер будет( как всегда ) воевать с гражданским населением - по отработанной схеме. Будет бомбить больницы, школы , жилые кварталы, дома престарелых .....В 14 из за стереотипов ,, братья, ,христиане,, погибло много наших солдат. Нам нужно быть готовыми отвечать ,, око за око,, взрывать атомные станции, дамбы , совершать диверсии в метро ( в том числе с применением О-В) - в противном случае они сотрут нас в пыль( жалеть не будут) - добивать нас будут чеченцы и кизяки - мародеры. Все должны понимать, что нам тоже прийдется быть безжалостными убийцами. Нужно продумывать, как захватить в заложники Курск и Белгород , как утопить Москву взорвав Водохранилища и так долее......Кто знает альтернативу????Россия это не Гитлер, гораздо хуже..
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31.12.2021 12:44 Відповісти
 
 