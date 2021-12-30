На сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах, - секретар РНБО Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про відсутність на сьогоднішній день загрози відкритої військової агресії з боку Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг секретаря РНБО.
"Інформація про те, що відбувається на нашому кордонні у нас є в щоденному режимі. Її отримує президент України. Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства – це була новина, що в нас триває війна і є агресія з боку РФ, то для нас це з 2014 року речі, які є, на превеликий жаль, щоденними. Якщо говорити про великі збільшення, на яких наполягають деякі ЗМІ закордоном – ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових. Ми чітко усвідомлюємо, де і хто там що", – повідомив Данилов.
Секретар РНБО також зазначив, що на сьогодні загроз для відкритої агресії з боку РФ не помітно. А що буде завтра – про це завтра і треба говорити. Не менш важливе питання – внутрішня дестабілізація.
"На сьогодні внутрішня дестабілізація в нашій країні – це питання номер один для РФ. Якщо буде внутрішня дестабілізація, яка відбувалася раніше, РФ може скористатися цією можливістю", - сказав Данілов . "Наше завдання – цього не допустити", - підсумував секретар РНБО.
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как начнется сразу туда и слиняет
P.S. Называть ***** путиным.... На Цензоре это --- моветон!))
- евреи плакали бы каждый день на весь Мир, рвали на себе бы волосы, что вот вот Московия нападет всеми силами - уже почти напала!!!!!!!!!!!!!!
Дайте нам срочную помощь - SOS SOS SOS !!!!!!
А этот идиот Данилов - все нормально, никто не нападает, оружия нам не нужно, и военной срочной поддержки тоже...
Для паники волнений и нет причин..
Вопрос для особо грамотного- сколько войск надо для захвата территории после тотальной бомбардировки?
Сколько американцев погибло на войне с Ираком?
Я противник шапкозакидательства потому что это может дорого нам стоить, но и паники не надо. Надо делать то что надо!
https://www.youtube.com/watch?v=duEfPT2Be4Y
Данилов, я тебе адын очен умный вещь скажу, только ты не обижайся: благодаря ЗЕ-быдлу внутренняя дестабилизация достигла масштабов конца 2013 года. Но если ты угрозой вторжения параши думаешь отменить новый Майдан, то хрен тебе в грызло.
Если не будет досрочных выборов в ВР в 2022 г., 100% будет новый Майдан.
Но эти выборы будут, и твой Зеля вместе с вашим }{уйлом это сглотнут.
...Для введения санкций в отношении активов экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко необходимо, чтобы в СНБО были направлены соответствующие документы. Кроме того, решение о задействовании мер должны поддержать 2/3 присутствующих на заседании. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 30 декабря. По его словам, на сегодняшний день таких документов нет, их имеют право подать в СНБО пять государственных органов в соответствии с законодательством. "Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно относительно этого вопроса", - уточнил секретарь СНБО.
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Что то это все нехорошо!
Не сами боевые действия, возможно они будут успешными со стороны Украины, а то что Зе может обьвить военное положение и получить почти диктаторские полномочия.
Давно подозревал о какой то фальши этого секретаря. Но когда увидел его в малиновом пиджаке, в спортивных костюмах и крутящим наперстки перед братвой, понял - ветеринар то родом из 90 -х а в 1997 вместе спортковым уехал покорять столицу.
https://www.youtube.com/watch?v=1jRZQkVopZA
"следствие" выйдет на след украинской разведки
кремль предъявит Украине невыполнимый ультиматум ( 3 дня на выполнение), и нанесёт удары по украинским объектам ракетами наземного, воздушного и морского базирования, в том числе и с территории Беларуси, а в самой РФ будет объявлен призыв резервистов
после этого активизируются процессы распада власти в Киеве - и только потом начнутся вторжения на разных участках границы
сценарий уже утверждён, и предотвратить его может только администрация США