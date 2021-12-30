На сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах, - секретар РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про відсутність на сьогоднішній день загрози відкритої військової агресії з боку Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг секретаря РНБО.

"Інформація про те, що відбувається на нашому кордонні у нас є в щоденному режимі. Її отримує президент України. Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства – це була новина, що в нас триває війна і є агресія з боку РФ, то для нас це з 2014 року речі, які є, на превеликий жаль, щоденними. Якщо говорити про великі збільшення, на яких наполягають деякі ЗМІ закордоном – ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових. Ми чітко усвідомлюємо, де і хто там що", – повідомив Данилов.

Секретар РНБО також зазначив, що на сьогодні загроз для відкритої агресії з боку РФ не помітно. А що буде завтра – про це завтра і треба говорити. Не менш важливе питання – внутрішня дестабілізація.

"На сьогодні внутрішня дестабілізація в нашій країні – це питання номер один для РФ. Якщо буде внутрішня дестабілізація, яка відбувалася раніше, РФ може скористатися цією можливістю", - сказав Данілов . "Наше завдання – цього не допустити", - підсумував секретар РНБО.

Також дивіться: Путін хоче, щоб Україна розвалилася на дві-три частини, - Данілов. ВIДЕО