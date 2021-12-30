Чоловіка, що кинув "коктейль Молотова" у російське консульство у Львові, затримано, - МВС

Поліція затримала чоловіка, який кинув "коктейль Молотова" у паркан консульства РФ у Львові.

Про це на брифінгу 29 грудня, який транслював телеканал Дом, заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.



"З останніх провокацій – це пляшка із запалювальною сумішшю, яку кинули в російське консульство у місті Львів. Нещодавно було затримано особу, яка вчинила цей злочин", – сказав міністр.

За його словами, зараз тривають слідчі дії із затриманим та людьми, які можуть бути замовниками цього інциденту.

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