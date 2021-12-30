У Чехії за рік народилися понад 1,2 тис. громадян України, - посол Перебийніс
Посольство України в Чехії цьогоріч зареєструвало 1 258 новонароджених громадян України.
Про це повідомив у фейсбуці посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.
"У 2021 я підписав документи про набуття громадянства України 1258 діточками, які народилися на території Чехії (у 2020 р. - 1094). З них 644 хлопчики та 614 дівчаток", - проінформував посол.
За словами дипломата, серед хлопчиків було, зокрема, 47 Давидів, 40 Даніелів, 38 Марків, 34 Домініка, 30 Максимів, 21 Адам, 11 Матвіїв, 10 Владиславів, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба і 2 Роберта.
Серед нових громадяночок України - 51 Софія, 32 Емілії, 17 Анн, 15 Злат, 9 Емм, 8 Арін, 7 Адел, 5 Каміл, 5 Монік, 5 Полін, 4 Соломії, 3 Олівії, 3 Деніси, 2 Елеонори.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
польша, чехия, венгрия, словакия - страны с самой большой диаспорой парашемоев проголосовали за клоуна. Так что от фактов никуда не спрячешся
К твоему сведенью, в Польше учится 35 тысяч студентов из Украины -
они работают по специальности, а не параши моют.
И даже в Польше у людей с головой зарплаты от 1000 евро, не говоря уже об Италии или Германии.
1000 евро, за которые непарашемои в Украине, готовы реально мыть параши.
И ты готов мыть парашу за 1000 евро.
А еще ты врёшь, не говоря всю правду - в Польше проголосовало 7 тысяч, но ты не сказал, что в Польше живёт больше миллиона украинцев. То есть, проголосовало меньше 1%.
"им глубоко пох, главное самим дербануть и смыться" -- и чем тут отличается министр, чиновник и простой выезжант? Ничем. Жлобство губит эту страну и народ.
Вы тут столько намешали и похоже из очень разных времен, лишь бы краски сгустить.
А електричество по 6 и газ по 60 для бизнеса, потому что для населения по 1.6 и 8, чтобы "зубожіле населення" не плакало. А у него все равно "тарифный геноцид", жизни нет и все уедем.
Это как старушки на скамейке, которые никому не интересны, поэтому молодые девушки и них все "проститутки". Вот такой и ты. Типичное чмо.
Мене готове не цікавить
Появилась б тут хоч якась перспектива вернулись б за день
От появления перспективы до её реализации - многие года.
Этого времени нет - жизнь одна.
Тепер пишете інше.
Просто приємніше і легше жити серед хоча б 30 чи 60% людей , ніж серед 10%.