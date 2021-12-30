У Чехії за рік народилися понад 1,2 тис. громадян України, - посол Перебийніс

Посольство України в Чехії цьогоріч зареєструвало 1 258 новонароджених громадян України.

Про це повідомив у фейсбуці посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2021 я підписав документи про набуття громадянства України 1258 діточками, які народилися на території Чехії (у 2020 р. - 1094). З них 644 хлопчики та 614 дівчаток", - проінформував посол.

За словами дипломата, серед хлопчиків було, зокрема, 47 Давидів, 40 Даніелів, 38 Марків, 34 Домініка, 30 Максимів, 21 Адам, 11 Матвіїв, 10 Владиславів, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба і 2 Роберта.

Серед нових громадяночок України - 51 Софія, 32 Емілії, 17 Анн, 15 Злат, 9 Емм, 8 Арін, 7 Адел, 5 Каміл, 5 Монік, 5 Полін, 4 Соломії, 3 Олівії, 3 Деніси, 2 Елеонори.

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