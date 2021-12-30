В 2021 році було зафіксовано 197 випадків порушення свободи слова, - Інститут масової інформації

В Україні експерти Інституту масової інформації (ІМІ) цього року зафіксували 197 випадків порушень свободи слова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут масової інформації.

"197 випадків порушень свободи слова зафіксували експерти ІМІ в Україні у 2021 році (станом на 30 грудня). З них 145 випадків стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Для порівняння: у 2020 році ІМІ зафіксував 229 випадків порушень свободи слова, з них 171 випадок стосувався фізичної агресії", - ідеться в повідомленні

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Основними категоріями порушень свободи слова в Україні у 2021 році були:

Перешкоджання законній журналістській діяльності – 99 випадків (для порівняння: 2020 року було 125 випадків, 2019-го – також 99);

Побиття і напади, які супроводжувалися заподіянням тілесних ушкоджень, – 24 випадки (у 2021-му – 20 випадків, у 2019-му – 23);

Обмеження доступу до публічної інформації для журналістів – 18 випадків (торік – 22 випадки, 2019-го – 21);

Кіберзлочини щодо медіа та журналістів – 16 випадків. У 2020 році в цій категорії було зафіксовано 11 випадків, у 2019-му – 15.

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Головними трендами року були:

Найпоширенішим типом порушення свободи слова в Україні залишається фізична агресія щодо журналістів. У 2021 році, як і у 2020-му, на неї припало 74% всіх зафіксованих ІМІ порушень свободи слова в Україні. Основними причинами такої ситуації є карантинні обмеження, корупція і агресивне ставлення до її викриття, закритість влади всіх рівнів та високий рівень безкарності за напади на журналістів. Станом на грудень 2021 року суди ухвалили лише 10 вироків за "журналістськими" статтями.

Зростання випадків цензури в Україні порівняно з 2020 роком. За словами медіаекспертки Катерини Дячук, 2020 року ІМІ зафіксував лише два публічно відомих випадки цензури, а у 2021 році – вісім. Тренд до посилення цензури зафіксовано як з боку представників влади, так і з боку медіавласників.

Зменшення кількості перешкоджань у 2021 році було пов’язане зі спокійнішою політичною ситуацією (2020 року в Україні відбувалися місцеві вибори), а також з тим, що журналісти більше працювали онлайн, ніж офлайн.

Найчастіше право журналістів на професію порушували приватні особи, місцева влада, судова влада, Офіс Президента та правоохоронці.

Загалом порушення свободи слова у 2021 році зафіксовано в усіх 23 регіонах країни. За кількістю порушень традиційно лідирує Київ з областю (74 випадки). Друге місце посіли Запоріжжя та Одещина (по 12 випадків), третє – Харківщина та Полтавщина (по 10).

Утиску своїх прав зазнали 72 журналісти та 56 журналісток.

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