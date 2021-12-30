УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9643 відвідувача онлайн
Новини
1 753 30

На облаштування кордону з Росією і Білоруссю за 5 років планують витратити 36,3 млрд грн

На облаштування кордону з Росією і Білоруссю за 5 років планують витратити 36,3 млрд грн

Кабінет Міністрів затвердив нову програму на найближчі п'ять років з облаштування кордону з Росією і Білоруссю. Фінансування програми складе близько 36 млрд гривень.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації Державної прикордонної служби на запит РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Попередня програма облаштування кордону (проект "Стіна") діяла з травня 2015 року і завершується 1 січня 2022 року. Замість неї діятиме нова програма до 2024 року.

Кабмін затвердив її 15 грудня, але набрала чинності і опублікована вона була лише 29 грудня. Орієнтовний обсяг фінансування з держбюджету для її виконання 36,3 млрд гривень.

Зазначено, що у 2022 році планується облаштувати 1676 км кордону з Росією і 1084 км - з Білоруссю. До 2024 року буде захищений кордон з Молдовою і з країнами ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дадуть Україні $20 млн на посилення кордону з Росією та Білоруссю, - Держприкордонслужба

Відзначається, що облаштування рубежів призведе до зменшення витрат держбюджету від контрабанди на 100-150 млрд гривень на рік.

Виконувати програму буде Держприкордонслужба, Міністерство інфраструктури та обладміністрації.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5944) кордон (4754) Кабмін (14077)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
то была плохая стена. теперь будет хорошая
показати весь коментар
30.12.2021 22:50
+2
зараз ботва розкаже стару як світ байку про "колючий дріт не зупинить танки, літаки та ракети" ...
показати весь коментар
31.12.2021 10:17
+1
показати весь коментар
30.12.2021 22:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то была плохая стена. теперь будет хорошая
показати весь коментар
30.12.2021 22:50 Відповісти
До 2024 року буде захищений кордон з країнами ЄС. Джерело:
Кабмин вообще сдурел ? Кордон с ЕС давно сделан . Только КП И ДОРОГИ В УКРАИНЕ ОКОЛО ГРАНИЦ С ЕС ПОЗОРНЫЕ

а вот Беларусь , Приднестровье, раша- голое поле с контрабандистами
показати весь коментар
30.12.2021 22:53 Відповісти
По високогір'ю Карпат кордон з Румунією відсутній.
показати весь коментар
30.12.2021 23:06 Відповісти
😀😀😀прямо румыны попрутся через горные перевалы 😀😀😀
А то , что 100 000 орды с севера и востокастоит на голом поле вместо границы - это можно не учитывать ?

кабмин - придурки
показати весь коментар
30.12.2021 23:16 Відповісти
зараз ботва розкаже стару як світ байку про "колючий дріт не зупинить танки, літаки та ракети" ...
показати весь коментар
31.12.2021 10:17 Відповісти
Потому ИЗ-ЗА АГЕНТОВ СТРАНЫ ОККУПАНТА в Украине до сих пор не закрыта граница
и визы даже не вводят , ЗАСРАНЦЫ Зелёные
показати весь коментар
31.12.2021 15:31 Відповісти
Румуни не попруться, а наші з клумаками цигарок пруться в Румунію в дощ і сніг і ніхто їх зупинити не може.
показати весь коментар
31.12.2021 16:56 Відповісти
Пусть сначала остановят контрабанду из раши , лугандона и Беларуси . , где вообще намёков на границу нет . И визы с рашей введут
показати весь коментар
31.12.2021 20:40 Відповісти
Я теж обома руками за припинення торгівлі з кацапами і їх союзниками, за введення візового режиму з біометричною ідентифікацією для всіх з снд. Але до зміни нинішньої влади цього не буде, на жаль.
показати весь коментар
31.12.2021 21:52 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 22:53 Відповісти
Стоп! 17 млрд на облаштування кордону з БРСР (за словами чинуш), а решта 19,3 на кордон з московією? Ну тут або "стіна Яценюка" таки є, або десь знову ная... брешуть....
показати весь коментар
30.12.2021 22:56 Відповісти
юридически граница с рашкой отсутствует
договор о демаркации границы не подписан
куда пойдут деньги?
показати весь коментар
30.12.2021 23:04 Відповісти
Гроші підуть на колючий дріт і мінні поля.
показати весь коментар
30.12.2021 23:08 Відповісти
Какие минные поля)) ты стебешься?
показати весь коментар
30.12.2021 23:22 Відповісти
Мрію.
показати весь коментар
31.12.2021 16:51 Відповісти
Сеняяяяяя!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.12.2021 23:04 Відповісти
*******
показати весь коментар
30.12.2021 23:08 Відповісти
Пиляти-не перепиляти!
показати весь коментар
30.12.2021 23:09 Відповісти
Ключевое слово "потратят"
показати весь коментар
30.12.2021 23:18 Відповісти
На стіну Яценюк вимагав 1 мільярд,слуги хочуть 36.
35 - вкрадуть?!
показати весь коментар
30.12.2021 23:22 Відповісти
Кролик то стену построил ОГОГО.. настолько современную, что она невидима..новейшие технологии..зеленым гнидам понравилась идея попилить деннжку)))
показати весь коментар
30.12.2021 23:25 Відповісти
Краще ці гроші направити на відновлення ядерного потенціалу України
показати весь коментар
30.12.2021 23:40 Відповісти
Лише наївні дурники можуть вважати, що Україні хтось дозволить мати власну ядерну зброю.
показати весь коментар
31.12.2021 06:17 Відповісти
Значить не потрібно питати дозволу. Ізраїль в когось питав дозволу?
показати весь коментар
31.12.2021 06:51 Відповісти
у Ізраїля свої люди всюди - в США, Європі, навіть на расіє та безумовно у нас.
Їм дозвіл і не потрібен.
А ви тільки подумаєте щоб це зробити - вже всі знати будуть
показати весь коментар
31.12.2021 10:19 Відповісти
Вместо того, что бы попытаться хоть что то сделать полезное и нужное, только воровство!
Зеленые дегенераты постоянно скулят, что все нам должны оружие предоставить!
Так купите это оружие, твари проклятые!
Это же цена 28 самолетов F-16!
А докинуть еще столько же и будет стоимость 3 батареи ЗРК Patriot!
показати весь коментар
30.12.2021 23:46 Відповісти
що дадуть 3 батареї?
показати весь коментар
31.12.2021 10:20 Відповісти
Между дадут и продадут, есть разница
показати весь коментар
31.12.2021 13:53 Відповісти
Краще скажіть яка різниця буде між тим що в нас є ці 3 батареї чи нема взагалі
показати весь коментар
02.01.2022 19:15 Відповісти
Велике крадівництво триває.
показати весь коментар
31.12.2021 06:12 Відповісти
 
 