На облаштування кордону з Росією і Білоруссю за 5 років планують витратити 36,3 млрд грн
Кабінет Міністрів затвердив нову програму на найближчі п'ять років з облаштування кордону з Росією і Білоруссю. Фінансування програми складе близько 36 млрд гривень.
Про це йдеться у відповіді Адміністрації Державної прикордонної служби на запит РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Попередня програма облаштування кордону (проект "Стіна") діяла з травня 2015 року і завершується 1 січня 2022 року. Замість неї діятиме нова програма до 2024 року.
Кабмін затвердив її 15 грудня, але набрала чинності і опублікована вона була лише 29 грудня. Орієнтовний обсяг фінансування з держбюджету для її виконання 36,3 млрд гривень.
Зазначено, що у 2022 році планується облаштувати 1676 км кордону з Росією і 1084 км - з Білоруссю. До 2024 року буде захищений кордон з Молдовою і з країнами ЄС.
Відзначається, що облаштування рубежів призведе до зменшення витрат держбюджету від контрабанди на 100-150 млрд гривень на рік.
Виконувати програму буде Держприкордонслужба, Міністерство інфраструктури та обладміністрації.
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Кабмин вообще сдурел ? Кордон с ЕС давно сделан . Только КП И ДОРОГИ В УКРАИНЕ ОКОЛО ГРАНИЦ С ЕС ПОЗОРНЫЕ
а вот Беларусь , Приднестровье, раша- голое поле с контрабандистами
А то , что 100 000 орды с севера и востокастоит на голом поле вместо границы - это можно не учитывать ?
кабмин - придурки
и визы даже не вводят , ЗАСРАНЦЫ Зелёные
договор о демаркации границы не подписан
куда пойдут деньги?
35 - вкрадуть?!
Їм дозвіл і не потрібен.
А ви тільки подумаєте щоб це зробити - вже всі знати будуть
Зеленые дегенераты постоянно скулят, что все нам должны оружие предоставить!
Так купите это оружие, твари проклятые!
Это же цена 28 самолетов F-16!
А докинуть еще столько же и будет стоимость 3 батареи ЗРК Patriot!