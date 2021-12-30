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Концентрація російських військ біля кордонів України та в Криму триває, - Conflict Intelligence Team

Концентрація російських військ біля кордонів України та в Криму триває, - Conflict Intelligence Team

Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) дійшли висновку, що впродовж грудня концентрація російських військ поблизу кордонів України та в окупованому Росією Криму тривала, а загальна чисельність військової техніки в цих районах "швидше за все, перевищила квітневі показники".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У відкритих джерелах ми можемо спостерігати, як збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, що перекидається, розширюється: до танків і самохідних установок додалися зенітні ракетні комплекси. Крім того, посилилася протидія збору інформації про перекидання частин", – вказують аналітики.

Водночас вони вважають, що "підготовка до операції (тобто вторгнення російських військ на контрольовану урядом частину території України – ред.) не завершена, а якщо вона розпочнеться, то буде не настільки масштабною, як припускають деякі аналітики та публіцисти".

Такі висновки експерти CIT повʼязують із порівняно невеликою кількістю десантних частин ("У квітні перекидання десантних елементів було набагато масовішим. Можна припустити, що десантники мали б відіграти важливу роль у масштабному наступі в глибину території України").

Також читайте: На сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах, - секретар РНБО Данілов

"По-друге, якщо вірити оцінкам України, то чисельність російських військ у прикордонній смузі (останніми днями називалися цифри в районі 100–120 тисяч бійців) навіть з урахуванням "збройних сил" "ЛНР" і "ДНР" (що становлять до 35 тисяч осіб) дещо менша від загальної чисельності Сухопутних військ України мирного складу (до 169 тисяч осіб) та Національної гвардії України (50 тисяч станом на 2017 рік). При цьому слід враховувати, що в оціночну кількість російських військових, напевне, входять призовники, які несуть строкову службу поблизу українських кордонів, але навряд чи можуть бути задіяні в операції на території України", – ідеться в передноворічному аналізі.

Крім того, аналітики наразі не бачать ознак масової мобілізації на території Росії.

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Автор: 

армія рф (17264) кордон (4754)


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Топ коментарі
+11
ВОНО воює з Порохом і нічого іншого не бачить.
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30.12.2021 23:34
+5
Врагу не сдаётся наш гордый квартал. В Испании места хватает.
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30.12.2021 23:43
+4
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31.12.2021 01:34
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А РНБО (ака Зеленский) - ничего НЕ ВИДЯТ!
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30.12.2021 23:22 Відповісти
ВОНО воює з Порохом і нічого іншого не бачить.
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30.12.2021 23:34 Відповісти
Как воюет? Порошенко же уехал из Украины.
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31.12.2021 01:45 Відповісти
Уєхал, а штани зебілів все рівно в лайні. А ктоже ето дєлаєт то?)))
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31.12.2021 08:31 Відповісти
Спокойно, товарищи, все по местам. Последний парад наступает.
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30.12.2021 23:28 Відповісти
для "товарищей" - 100%
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30.12.2021 23:41 Відповісти
Врагу не сдаётся наш гордый квартал. В Испании места хватает.
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30.12.2021 23:43 Відповісти
Пусть катаются, чем больше прокатают, тем лучше😁😁
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30.12.2021 23:49 Відповісти
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31.12.2021 01:34 Відповісти
Пусть мерзнут в лагерях русише зольдатен.Засрали всю округу!
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31.12.2021 08:00 Відповісти
От мені цікаво, як воно в наметах, на морозі, їм там живеться? Це ж антисанітарія. Я служив в совковій армії з привозною водою, то через місяців півтора завелися воші, а там же десятки тисяч! Крім того від бездіяльності зриває дах і скоро по навколишніх селах почнуть красти курей, якщо вже не крадуть, та й традиційний російський алкоголізм ніхто не скасовував.
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31.12.2021 13:55 Відповісти
 
 