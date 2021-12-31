Американський літак-розвідник здійснив обліт над сходом України перед розмовою Байдена і Путіна, - CNN
Американський літак-розвідник Е-8С joint STARS здійснив політ над східною Україною з розвідувальною місією перед телефонними переговорами президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 30 грудня повідомляє CNN із посиланням на своє джерело.
США виконали розвідувальну місію з використанням спільної системи радіолокації спостереження за цілями E-8C (JSTARS). Перший політ відбувся 27 грудня, повідомив представник Європейського командування Збройних Сил США Рас Волкфіл.
За його словами, США зазвичай використовують літаки в Чорноморському регіоні для підтримки різних цілей розвідки США та коаліції, також ці польоти виконуються в той час, коли США намагаються зібрати розвідувальну інформацію про пересування російських військ уздовж кордону з Україною.
Система JSTARS здатна відстежувати наземні транспортні засоби під час їх руху, фотографувати та пересувати пересування військових формувань командуванню, що дозволить США та їх союзникам відстежувати становище військових сил Росії.
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Представитель министерства обороны заявил во вторник, что изменение в расписании USS Harry S. Truman и сопровождающих его пяти американских военных кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.
Ударная группа Harry S. Truman включает в себя пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также в группе находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen. Авианосец Harry S. Truman покинул свою базу в Норфолке, штат Вирджиния, 1 декабря и направлялся в район Персидского залива. 14 декабря он вошел в акваторию Средиземного моря и как теперь стало известно, задержится здесь на определенное время.
че курим, редактор? )
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Головне положення Договору дозволяє здійснювати польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів, а також вести фото- і відеозйомку. Хоча Договір передбачає попереднє повідомлення про перевірку (не менш ніж за 72 години), але цей термін досить малий і, фактично, робить інспекції несподіваними. Таким чином договір дозволяє контролювати виконання домовленостей про роззброєння та відстежувати пересування і концентрацію військ. Це перетворює їх на ефективний інструмент моніторингу взаємних зобов'язань сторін[3].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Договір складається з преамбули, 19 статей і 12 додатків. Відповідно до Статті I Договору:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Цей Договір встановлює режим, який буде відомий як режим відкритого неба, для проведення спостережних польотів Державами-учасниками над територіями інших Держав-учасників і викладає права і обов'язки Держав-учасників стосовно цього режиму.
Ххх
Новояз какой-то. Там правда в романе(Москва 2042 год) леталка бьіла, но сути ето не меняет
Уже не один раз обращали внимание на невнимательность(а молода и неграмотность) редакторов.
Результат нулевой. Значит ресурс сам себя не уважает. О каком тогда уважени читателей(меня на пример) может идти речь?