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Американський літак-розвідник здійснив обліт над сходом України перед розмовою Байдена і Путіна, - CNN

Американський літак-розвідник здійснив обліт над сходом України перед розмовою Байдена і Путіна, - CNN

Американський літак-розвідник Е-8С joint STARS здійснив політ над східною Україною з розвідувальною місією перед телефонними переговорами президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 30 грудня повідомляє CNN із посиланням на своє джерело.

США виконали розвідувальну місію з використанням спільної системи радіолокації спостереження за цілями E-8C (JSTARS). Перший політ відбувся 27 грудня, повідомив представник Європейського командування Збройних Сил США Рас Волкфіл.

За його словами, США зазвичай використовують літаки в Чорноморському регіоні для підтримки різних цілей розвідки США та коаліції, також ці польоти виконуються в той час, коли США намагаються зібрати розвідувальну інформацію про пересування російських військ уздовж кордону з Україною.

Система JSTARS здатна відстежувати наземні транспортні засоби під час їх руху, фотографувати та пересувати пересування військових формувань командуванню, що дозволить США та їх союзникам відстежувати становище військових сил Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головна тема сьогоднішньої розмови Байдена та Путіна - перемовини щодо "гарантій безпеки", - Пєсков

Автор: 

розвідка (3857) літак (2900) США (22634)


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Топ коментарі
+29
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31.12.2021 01:03
+9
Не помиляються тільки ті люди , які нічого не роблять 🙁
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31.12.2021 01:10
+7
Дві помилки в заголовку - це, як то кажуть, дніще. Мегабезграмотний сайт! Під яким парканом Бутусов редакторів набирав?
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31.12.2021 02:03
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Літка-розвідник?)
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31.12.2021 01:01 Відповісти
Не помиляються тільки ті люди , які нічого не роблять 🙁
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31.12.2021 01:10 Відповісти
Дві помилки в заголовку - це, як то кажуть, дніще. Мегабезграмотний сайт! Під яким парканом Бутусов редакторів набирав?
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31.12.2021 02:03 Відповісти
та заспокойтесь, Новий рік же... вони теж люди
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31.12.2021 02:10 Відповісти
Новий рік завтра))
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31.12.2021 02:14 Відповісти
Постійно помиляються тільки кретини.Це діагноз якщо шо!?
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31.12.2021 08:15 Відповісти
В гранит золотыми буквами.
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31.12.2021 01:21 Відповісти
Ти диви, коментарі повидаляли. Краще б помилку в заголовку виправили, вразливі наші
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31.12.2021 01:24 Відповісти
ще краще - запровадили би функцію виділення помилки в тексті з наступним сповіщенням редакції через Ctrl+Enter
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31.12.2021 02:07 Відповісти
Хотіли написати літаюча тарілка- розвідник але три класи початкової школи таки далися в знаки.
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31.12.2021 08:14 Відповісти
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31.12.2021 01:03 Відповісти
Готові і вже 8 років поспіль вбиваємо на своїй землі 😡
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31.12.2021 01:08 Відповісти
Ну да, талибы уже давно христиане.
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31.12.2021 01:28 Відповісти
Тонко
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31.12.2021 11:22 Відповісти
Министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группе авианосцев ВМС остаться в регионе Средиземного моря, а не двигаться дальше на Ближний Восток. Этот приказ обусловлен обострением ситуации на границе Украины с РФ.

Представитель министерства обороны заявил во вторник, что изменение в расписании USS Harry S. Truman и сопровождающих его пяти американских военных кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.

Ударная группа Harry S. Truman включает в себя пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также в группе находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen. Авианосец Harry S. Truman покинул свою базу в Норфолке, штат Вирджиния, 1 декабря и направлялся в район Персидского залива. 14 декабря он вошел в акваторию Средиземного моря и как теперь стало известно, задержится здесь на определенное время.
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31.12.2021 01:11 Відповісти
поговорили: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/30/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-phone-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
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31.12.2021 01:26 Відповісти
Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Президент Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, начиная с начала следующего года с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в обстановке деэскалации, а не эскалации.
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31.12.2021 01:32 Відповісти
Не думаю, що цей обліт пов'язаний з рандеву ***** з дядьком Джо. Просто: плановий обліт.
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31.12.2021 02:04 Відповісти
"літка-розвідник здійснив обліт на сходом України "
че курим, редактор? )
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31.12.2021 02:13 Відповісти
Какой смысл этой новости?! Эти Самолёты-разведчики летают уже не первый год. И не только на Донбассе но и над Чёрным Морем... их даже на флайтрадаре можноувидеть чуть ли не каждый день.
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31.12.2021 06:01 Відповісти
США вийшли з договору про відкрите небо , а Україна без суверенітету ні. От і літають всі під ряд за одно і розпилюють що їм заманеться.
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31.12.2021 08:18 Відповісти
Рано отмечать начали, к вечеру можете увидеть не только Деда Мороза.... «Открытое небо» к военным самолетам-разведчикам никакого отношения не имеет
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31.12.2021 08:25 Відповісти
Почитай договір , а потім прекажеш зміст!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Головне положення Договору дозволяє здійснювати польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів, а також вести фото- і відеозйомку. Хоча Договір передбачає попереднє повідомлення про перевірку (не менш ніж за 72 години), але цей термін досить малий і, фактично, робить інспекції несподіваними. Таким чином договір дозволяє контролювати виконання домовленостей про роззброєння та відстежувати пересування і концентрацію військ. Це перетворює їх на ефективний інструмент моніторингу взаємних зобов'язань сторін[3].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Договір складається з преамбули, 19 статей і 12 додатків. Відповідно до Статті I Договору:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Цей Договір встановлює режим, який буде відомий як режим відкритого неба, для проведення спостережних польотів Державами-учасниками над територіями інших Держав-учасників і викладає права і обов'язки Держав-учасників стосовно цього режиму.
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31.12.2021 08:40 Відповісти
Американський літка-розвідник

Ххх

Новояз какой-то. Там правда в романе(Москва 2042 год) леталка бьіла, но сути ето не меняет
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31.12.2021 06:31 Відповісти
Ну местами две буквы поменялись, стоит ли капризничать?
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31.12.2021 15:01 Відповісти
Первьій раз - случайность. Второй раз - тенденция. Постоянно - закономерность.
Уже не один раз обращали внимание на невнимательность(а молода и неграмотность) редакторов.
Результат нулевой. Значит ресурс сам себя не уважает. О каком тогда уважени читателей(меня на пример) может идти речь?
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31.12.2021 15:25 Відповісти
Молода = иногда
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31.12.2021 15:26 Відповісти
Літка на сходом,
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31.12.2021 07:10 Відповісти
Хтось трохи під мухою заголовки пише
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31.12.2021 08:06 Відповісти
Перекладали з російської.
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31.12.2021 10:47 Відповісти
При оккупации Крыма в 2014 году эсминцы США в Черном море мониторили ситуацию. Чтобы все было тихо-мирно.
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31.12.2021 09:25 Відповісти
а от на російські тут пишуть без помилок,випадковість?-Не думаю! І коменти дуже гарно видаляються,цензор перетворюється в багнюку!
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31.12.2021 09:59 Відповісти
Коментарі видаляють учасники форуму , а не редактор Цензору !
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31.12.2021 11:15 Відповісти
виходить,якщо на форум заходить один скловатник,він може видалити всі коментарі,які йому не подобаються? Інтересно,інтересно,але чомусь завше видаляються коментарі що проти пороха,турчинова,бутусова, багнюка тай годі!
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31.12.2021 11:29 Відповісти
 
 