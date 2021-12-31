Американський літак-розвідник здійснив обліт над сходом України перед розмовою Байдена і Путіна, - CNN

Американський літак-розвідник Е-8С joint STARS здійснив політ над східною Україною з розвідувальною місією перед телефонними переговорами президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 30 грудня повідомляє CNN із посиланням на своє джерело.

США виконали розвідувальну місію з використанням спільної системи радіолокації спостереження за цілями E-8C (JSTARS). Перший політ відбувся 27 грудня, повідомив представник Європейського командування Збройних Сил США Рас Волкфіл.

За його словами, США зазвичай використовують літаки в Чорноморському регіоні для підтримки різних цілей розвідки США та коаліції, також ці польоти виконуються в той час, коли США намагаються зібрати розвідувальну інформацію про пересування російських військ уздовж кордону з Україною.

Система JSTARS здатна відстежувати наземні транспортні засоби під час їх руху, фотографувати та пересувати пересування військових формувань командуванню, що дозволить США та їх союзникам відстежувати становище військових сил Росії.

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