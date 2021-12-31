Головні новини 30 грудня: переговори Байдена і Путіна, конкурс на посаду голови ДБР

Байдена та Путін провели телефонну розмову, комісія пропонує призначити на посаду голови ДБР Сухачова, "слуга" Ковальов задекларував телеканал як подарунок від батьків, - головні новини України 30 грудня.

Розмова Байдена та Путіна

Телефонний дзвінок відбувся з ініціативи російської сторони та тривав 50 хвилин. У Білому домі повідомили: Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Конкурс на посаду голови ДБР

Співбесіди з фіналістами конкурсу комісія неочікувано призначила вдень на цей же вечір. До складу комісії є питання: в ній багато неоднозначних осіб. Сама співбесіда теж відбувалася цікаво: отут, наприклад, зібрані найбільш яскраві цитати одного з претенденів. Результат: призначити головою ДБР рекомендують Олексія Сухачова, який зараз перебуває в статусі в.о.

Помічниці Зеленського Левченко не було на нараді щодо "вагнерівців"

Принаймні, це стверджує радник голови ОП. За його словами, Марія Левченко не бере участі у таких нарадах. А от прессекретар президента не такий однозначий в оцінках і каже: невідомо, була Левченко під час обоговорення спецоперації з "вагнерівцями" чи ні. Напередодні стало відомо, що доступу до державної таємниці вона не має.

"Слуга" Ковальов задекларував купівлю телеканалу як подарунок від батьків

Батько та мати, згідно із декларацією, подарували йому по половині ТОВ "ТРК "Інтеррадіо".

Саакашвілі у важкому стані

За словами адвоката, у Саакашвілі проблема з комунікацією через прийняті під час перевезення з госпіталю Горі до Руставської в'язниці заспокійливі препарати, він - "слабкий, загальмований". Попри це, в останній день року Саакашвілі збирається зробити важливі заяви.

Антивакцинатор Стахів вийшов із психлікарні

У медзакладі він проходив судово-медичну психіатричну експертизу.