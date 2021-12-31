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Новини Війна
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Минулої доби війська РФ здійснили три обстріли із забороненого озброєння. В бік Причепилівки били зі 122-мм артилерії, - ООС

Минулої доби війська РФ здійснили три обстріли із забороненого озброєння. В бік Причепилівки били зі 122-мм артилерії, - ООС

Упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Кримського противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Крім того, повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Минулої доби війська РФ здійснили три обстріли із забороненого озброєння. В бік Причепилівки били зі 122-мм артилерії, - ООС 01

Автор: 

обстріл (28303) Донбас (22354) найманці рф (2047) операція Об’єднаних сил (6725) ОРДЛО (320)


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122-мм. гаубица Д-30 прицельно стреляет с расстояний 15-20 километров, нанося очень серьезный урон противнику. Использование таких систем действительно запрещено "минскими". И заставить прекратить огонь противника может лишь применение либо аналогичного, либо еще более мощного оружия. Но нет, по словам пресс-службы штаба ООС, заставить врага прекратить гаубичный обстрел нашим воинам удалось исключительно с помощью стрельбы из автоматов и пулеметов, стреляющих на 800 метров или чуть дальше. За кого всех нас держат эти идиоты из пресс-службы?
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31.12.2021 08:19 Відповісти
может даже прямой наводкой били - по...уй - у Украины "перемирие"!
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31.12.2021 08:26 Відповісти
Вогонь у відповідь не був адекватним. "По данным штаба, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы." - віщаєнпм Генштаб. І чудово знає, що на вогонь із 122 мм артилерії адекватною може бути відповідь з артилерії не меншого калібру, або удару " Байрактарами". Тому стверджувати, що відповідь зі штатної зброї і ПТРК " заставили противника прекратить обстрелы." - це щонайменше наївно.
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31.12.2021 10:37 Відповісти
А яке величезне бажання у Українців читати : "При спробі окупаційних війск рф вийти на позицію та вести вогонь по Захистникам України нашими ЗСУ було знищено ворожа арта/мінометний розрахунок/танк/снайпер то що..... .
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31.12.2021 10:41 Відповісти
Ні, цього ніяким чином не можна робити, бо тоді бажаний Зеленським мир на Донбасі так і не запанує, не можна буде взагалі сподіватися шось побачити у безумних вочах питіна та й взагалі він може напасти!
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31.12.2021 12:30 Відповісти
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31.12.2021 13:24 Відповісти
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31.12.2021 17:19 Відповісти
 
 