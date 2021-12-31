Минулої доби війська РФ здійснили три обстріли із забороненого озброєння. В бік Причепилівки били зі 122-мм артилерії, - ООС

Упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Кримського противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Крім того, повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.