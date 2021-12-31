В Україні за добу від COVID-19 померли 209 осіб, зафіксовано 7 029 нових випадків зараження, 8 609 осіб одужали

Минулої доби, 30 грудня, в Україні зафіксовано 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 404, медпрацівників – 185).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 578 осіб;

летальних випадків – 209;

одужало – 8 609 осіб.

Крім того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 667 649 осіб;

одужало – 3 468 858 осіб;

летальних випадків – 95 899;

проведено ПЛР-тестувань – 16 786 785.

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