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В Україні за добу від COVID-19 померли 209 осіб, зафіксовано 7 029 нових випадків зараження, 8 609 осіб одужали
Минулої доби, 30 грудня, в Україні зафіксовано 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 404, медпрацівників – 185).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 578 осіб;
летальних випадків – 209;
одужало – 8 609 осіб.
Крім того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 667 649 осіб;
одужало – 3 468 858 осіб;
летальних випадків – 95 899;
проведено ПЛР-тестувань – 16 786 785.
Топ коментарі
+8 4uxpux
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+6 Volodymyr Krasnoholovets #468180
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Я В ТЕБЕ ВІРЮ !
Інші хвороби не йдуть в порівнянні з ковідом оскільки::
Є вроджені, є набуті але не така швидкоплинність- тобто момент захворювання- смерть малий проміжок часу. Не є таким швидким та масовим захворюванням.
І тобі дятлу пишу: 5 людей особисто моїх знайомих, будучи здоровими, без скарг на здоров'я до моменту захворювання на ковід, --- померли. І вік також різний. 35- 70 років.
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
Но теперь ЕЩЕ умирают и от этого вирусяки. Каким долбнем надобыть, чтобы этого не понимать
ОНКОЛОГІЯ НЕ ЗАРАЗНА.
Статистика в інших країнах. Захворюваність зашкалює і це беручи до уваги дисциплінованість населення. Смертність також висока, але там і медицина на рівні і заходи що робить держава також, на відміну від нашої, також різні.
Ви серйозно вважаєте, що рідним людини, котра померла від найбільш масової у нас проблеми - серцевих хвороб, важливо, що вона хворіла довго, хоча інфаркт приходить швидко, може в принципі "умовно здоровій" людині відірватися тромб, і все. А допомоги не нададуть через рівень медицини, а це 3-4 години і людини немає.
Тому скажу так: замовкни про те, що від інших хвороб люди вмирають довго (яке прямо щастя для них), а від ковіда швидко (між іншим неправда) - вмирають від наслідків, а не від самого вірусу. але хто таким як ти це скаже, а такі як ти цього все одно не зрозуміють.
І ще, смерть від хвороби - це означає, що медицина не змогла вберегти. Тому немає значення від якої біди пішла людина, а більше за все йдуть від серцевих. і йшли, однак епідемії, чи пандемії серцевих не оголошували і всім світом не боролися, щоб такі хвороби побороти. А чи заразні вони чи ні, цифри смерті своє кажуть. А ж тут раптом всі держави світу (майже) раптом почали різко опікуватися здоров'ям громадян, хоча до того і тютюн, і алкоголь і все інше просто процвітало і вони не то що намагалися, з деякими навіть не намагалися боротися
Приклад: діти ходять до школи, в деяких є сердечні вади. Чи приносять діти з школи рідним ці хвороби??? Ні. А ось ковід приносять. Логічний ланцюг далі вибудуєте чи також потрібно наводити приклад.
Інфаркт це як пов'язано з проблемою масового захворювання??? Лікарі говорять, не зловживати алкоголем, не паліть, не обжирайтесь. Бо це призводить до інфаркта. Наведіть приклад де людина померла від інфаркта але перед цим ще заразила саме інфарктом близьких чи колег по роботі?
Так що не плутайте сердечні хвороби і інфекційні. Де я писав що інші хвороби це пусте??
Пишеться про масовість та швидкість поширення, а також летальність. І якщо раніше запалення легенів це було так собі, тобто смерть рідко коли наступала, то тепер цифри самі бачите.
Я цілковито згоден що немає різниці від якої болячки померла людина. Це завжди трагедія! Але я не можу зрозуміти як до деяких не доходить, що ковід саме тим і загрозливий, що легко РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ! А там вже кому як повезе, або на цвинтар або безсимптомно!
Отже питання зараження - маніпуляція. Смертей від ковіда менше, а оголошена пандемія. Смертей від серцевих на ПОРЯДОК більше - пандемії немає. все інше - словоблуддя.
Стосовно здорового способу життя. також величезне маніпулювання. Інфаркт чи інсульт може буди у так би мовити - здорової людини. Вона могла дуже потужно перенервувати/отримати стрес і все.
а якщо ще взяти до уваги якість статистики ))), то взагалі багато питань виникає щодо політики оголошення пандемії ковіда і тих організаційних заходів, котрі супроводжують це захворювання.
Второй же вопрос - кто его запусти и зачем.
Ответ - вот здесь. Четкий и умный ответ.
https://www.youtube.com/watch?v=eM78r7NsYGk
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ!
Щоб зникла, з влади, вся холера,
А став новий Степан Бандера!
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/denmark/
А от померлих дуже мало- за вчора 9 чоловік. Робіть висновки, вакцина не захищає від зараження, але рятує життя.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56260505 У 2020-му показник смертності в Україні став найвищим за останні п'ять років. Торік у країні померло на 35 тисяч більше людей, ніж у 2019 році - 616 тисяч проти 581. Це дані Державного комітету статистики.
А вакцинація почалася лише в лютому 2021 року.