Коктейль Молотова у генконсульство Росії у Львові кинув чоловік із окупованої Горлівки. Мотиви особисті, - Данілов

Чоловік, який кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Росії у Львові, не має стосунку до якихось громадських рухів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"У Львові відбулася певна подія, коли суміш кидали в бік установи, яка має відношення до РФ. Наші всі служби дуже швидко відпрацювали це питання. Людина, яка це робила, не має стосунку до жодного руху, це людина з окупованих територій, безпосередньо – з міста Горлівки. Він затриманий, з ним відпрацьовують. Такі речі періодично трапляються, але МВС, СБУ, контррозвідка ці питання відпрацьовують", - зазначив він.

Секретар РНБО натякнув, що людина керувалася особистими мотивами. Він наголосив, що всі силові служби країни наразі відпрацьовують запобігання дестабілізації ситуації в Україні.

У Національній поліції УП уточнили, що ймовірного зловмисника затримали поліцейські Львівщини в результаті оперативно-розшукових заходів. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова", - поліція