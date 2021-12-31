Коктейль Молотова у генконсульство Росії у Львові кинув чоловік із окупованої Горлівки. Мотиви особисті, - Данілов
Чоловік, який кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Росії у Львові, не має стосунку до якихось громадських рухів.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"У Львові відбулася певна подія, коли суміш кидали в бік установи, яка має відношення до РФ. Наші всі служби дуже швидко відпрацювали це питання. Людина, яка це робила, не має стосунку до жодного руху, це людина з окупованих територій, безпосередньо – з міста Горлівки. Він затриманий, з ним відпрацьовують. Такі речі періодично трапляються, але МВС, СБУ, контррозвідка ці питання відпрацьовують", - зазначив він.
Секретар РНБО натякнув, що людина керувалася особистими мотивами. Він наголосив, що всі силові служби країни наразі відпрацьовують запобігання дестабілізації ситуації в Україні.
У Національній поліції УП уточнили, що ймовірного зловмисника затримали поліцейські Львівщини в результаті оперативно-розшукових заходів. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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Да здравствует самый гуманный суд в мире!!!
Мабуть чоловік має претензію до голови ОСББ по внесках
Кацап завжди дурить
Діда у Львові питають: "Как лучше папасть в расійскоє консульства?"
Дід, після невеличкої паузи:" Мабуть, з гранатомета".
Дебіли київські не можуть навести порядок з цим ОСББ
Компания ОСББ "АННА" зарегистрирована 29.11.1996 по юридическому адресу 79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 95. Руководителем организации является КОРДА ГЕОРГІЙ АРТУРОВИЧ. На момент последнего обновления данных 30.12.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.