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Коктейль Молотова у генконсульство Росії у Львові кинув чоловік із окупованої Горлівки. Мотиви особисті, - Данілов

Коктейль Молотова у генконсульство Росії у Львові кинув чоловік із окупованої Горлівки. Мотиви особисті, - Данілов

Чоловік, який кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Росії у Львові, не має стосунку до якихось громадських рухів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"У Львові відбулася певна подія, коли суміш кидали в бік установи, яка має відношення до РФ. Наші всі служби дуже швидко відпрацювали це питання. Людина, яка це робила, не має стосунку до жодного руху, це людина з окупованих територій, безпосередньо – з міста Горлівки. Він затриманий, з ним відпрацьовують. Такі речі періодично трапляються, але МВС, СБУ, контррозвідка ці питання відпрацьовують", - зазначив він.

Секретар РНБО натякнув, що людина керувалася особистими мотивами. Він наголосив, що всі силові служби країни наразі відпрацьовують запобігання дестабілізації ситуації в Україні.

У Національній поліції УП уточнили, що ймовірного зловмисника затримали поліцейські Львівщини в результаті оперативно-розшукових заходів. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова", - поліція

Автор: 

Данілов Олексій (1259) консульство (308) Львів (3069) росія (65002) коктейль Молотова (34)


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Топ коментарі
+16
В Горловке его бьі сразу пристрелили...
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31.12.2021 08:48
+14
Чому ці консульства досі існують, куди дивиться СБУ...
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31.12.2021 08:58
+11
Да потому что данилов хрень озвучил. Примерно в тот же день у нас в Ужгороде участники АТО обратились в сбу и полицию по поводу того, что к одному из них через мессенджер обратился какой то кацап с предложением кинуть бутылку с зажигательной смесью в венгерское консульство, и написать на стене смерть венграм.
После выполнения обещали награду в размере $1000.
сбу через день сообщила, что «заказчик» находится в масквачкале, и является действующим сотрудником фсб.
Для оккупированной Горловки косарь зелёных несусветное богатство. И если в Ужгороде кацапы лоханулись с исполнителем, то в Горловке желающих на эти денег валом.
Поэтому я не верю в какие то личные мотивы
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31.12.2021 09:22
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від 3 до 7 за те що намагався відомстити за те що його позбавили нормального життя, майна, можливо рідних.
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31.12.2021 09:22 Відповісти
Заплатили, або заставили шантажем "рузьке братья"
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31.12.2021 09:42 Відповісти
Это агент Госдепа был ,100%
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31.12.2021 09:47 Відповісти
интересно что в этой ветке беснуются и "одобряют" куча ботов. Не исключено что из раши.... Это еще один косвенный признак, что рф выгодно сейчас раскручивать подобные инцинденты
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31.12.2021 09:49 Відповісти
О.. Точно, давайте не дразнить страшную эрефию. Бо путин же нападет да?
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31.12.2021 10:21 Відповісти
дурилка ты, он и так , если захочет, то нападет.... Но всему миру скажет (и покажет в новостях) , что это в ответ на нападение на его консульство....
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31.12.2021 10:26 Відповісти
Ты дебил. Он напал 20 февраля 2014 года. И ему не нужен повод или предлог. Ему нужно только знать, что Украине не будут помогать и тут не нужны мужики из Горловки, а достаточно зеленой макаки, ермака и шоблы слуг урода. ну и таких идиотов как ты в инетах.
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31.12.2021 10:29 Відповісти
Я тебе точно не друг. среди моих друзей идиотов нет. А насчет нападения, широкомасштабного или не очень можешь рассказывать и пугать своих диванных друзей - таких же экспертов как ты.
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31.12.2021 10:35 Відповісти
И чё? Жив ещё, и до сих пор считаешь что прав?
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02.05.2022 22:29 Відповісти
Забавно это читать в мае 2022.
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02.05.2022 22:26 Відповісти
Одне, дуже важливе питання, від відповіді на яке дуже багато залежить - він з Горлівки щойно приїхав, чи ще сім років тому, коли фашисти з-за паребрика його дім артою зруйнували?
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31.12.2021 09:59 Відповісти
Мужик из Горловки молодец. Респект. Отпустить и наградить. Все представительства рфии в Украине закріть и спалить нахер вместе с обитателями, место, где они стояли посыпать щелоком и перепахать.
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31.12.2021 10:19 Відповісти
Какой хороший человек из Горловки! РНБО, выдайте ему боевые гранаты, пожалуйста и группу прикрытия альфа СБУ! Слава Украине!!!
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31.12.2021 10:41 Відповісти
Зачем во Львове этот лепрозорий?
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31.12.2021 10:42 Відповісти
це ОБЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "АННА"

79017, Львивська обл., мисто Львив, Личакивський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 95
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31.12.2021 14:30 Відповісти
Шо уже даже сепары сущность текущего момента понимать стали? Шо ж бросал так недалеко и неточно??? Незачёт….
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31.12.2021 10:44 Відповісти
Статья 296. Хулиганство
4. Действия, .... совершены с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Да здравствует самый гуманный суд в мире!!!
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31.12.2021 11:33 Відповісти
Кому у Львові потрібне консульство московії??? Як воно може там існувати на 8 році війни? Давно пора його ліквідувати.
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31.12.2021 11:36 Відповісти
це не консульство, це діюче ОСББ- ОБЄЕДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ АННА

Мабуть чоловік має претензію до голови ОСББ по внесках

Кацап завжди дурить
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31.12.2021 14:29 Відповісти
Колись був анекдот:
Діда у Львові питають: "Как лучше папасть в расійскоє консульства?"
Дід, після невеличкої паузи:" Мабуть, з гранатомета".
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31.12.2021 12:11 Відповісти
Мусора с даниловым на защите консульства параши....
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31.12.2021 12:47 Відповісти
За цією адресою сидять якісь кацапи в будинку де діє ОСББ.

Дебіли київські не можуть навести порядок з цим ОСББ

Компания ОСББ "АННА" зарегистрирована 29.11.1996 по юридическому адресу 79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВИЦЬКОГО, будинок 95. Руководителем организации является КОРДА ГЕОРГІЙ АРТУРОВИЧ. На момент последнего обновления данных 30.12.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.
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31.12.2021 14:27 Відповісти
Це він так "інтегрується". Віддадуть Верещук для перевиховання.
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31.12.2021 14:48 Відповісти
людина керувалася особистими мотивами - русофоб ? Если да, то отпустить.
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31.12.2021 16:15 Відповісти
Мабуть йому Львів ближче. Я б йому на квиток дав до Москви.
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31.12.2021 16:49 Відповісти
ДАЙТЕ ЗА ГОЛОВУ ЯНУКОВИЧА ХОТЬ МИЛЛИОН И ОН ТРУП !!!
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31.12.2021 17:29 Відповісти
И никто эти посольства не закрывает, оскорбишь сраный флаг мокшан, и к тебе во Львове придут. Вот такая правда.
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31.12.2021 21:06 Відповісти
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