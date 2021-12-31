ТЕС мають купляти газ за ціною 35 грн/м3. З "Нафтогазу" переносять навантаження на "Укренерго", - Хабатюк

Доплата за електроенергію зростає до 8,4 грн/кВт*год для вугільних ТЕС, та 3,3 грн/кВт*год для газових ТЕЦ.

Про це пише у фейсбуці ексзаступник директора департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз України Олексій Хабатюк, передає Цензор.НЕТ.

"Електроенергія з газу. Тепер доплата за електроенергію зростає до 8,4 грн/кВт*год для вугільних ТЕС, та 3,3 грн/кВт*год для газових ТЕЦ. Якщо рахувати від ціни бази РДН в грудні, то загальна ціна електроенергії з вугільної ТЕС тепер вийде більше 11 грн/кВт*год.

Щоб вийти на таку ціну, ТЕС мають купляти газ за ціною біля 35 грн/м3 (без ПДВ). З "Нафтогазу" переносять навантаження на "Укренерго". Але платять завжди споживачі і платники податків", - зазначає він.

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