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Новини
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ТЕС мають купляти газ за ціною 35 грн/м3. З "Нафтогазу" переносять навантаження на "Укренерго", - Хабатюк

ТЕС мають купляти газ за ціною 35 грн/м3. З

Доплата за електроенергію зростає до 8,4 грн/кВт*год для вугільних ТЕС, та 3,3 грн/кВт*год для газових ТЕЦ.

Про це пише у фейсбуці ексзаступник директора департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз України Олексій Хабатюк, передає Цензор.НЕТ.

"Електроенергія з газу. Тепер доплата за електроенергію зростає до 8,4 грн/кВт*год для вугільних ТЕС, та 3,3 грн/кВт*год для газових ТЕЦ. Якщо рахувати від ціни бази РДН в грудні, то загальна ціна електроенергії з вугільної ТЕС тепер вийде більше 11 грн/кВт*год.
Щоб вийти на таку ціну, ТЕС мають купляти газ за ціною біля 35 грн/м3 (без ПДВ). З "Нафтогазу" переносять навантаження на "Укренерго". Але платять завжди споживачі і платники податків", - зазначає він.

Читайте також: "Нафтогаз" має достатньо газу для забезпечення населення та бюджетних споживачів у опалювальному сезоні, - Вітренко

ТЕС мають купляти газ за ціною 35 грн/м3. З Нафтогазу переносять навантаження на Укренерго, - Хабатюк 01

ТЕС мають купляти газ за ціною 35 грн/м3. З Нафтогазу переносять навантаження на Укренерго, - Хабатюк 02

Автор: 

газ (10415) Нафтогаз (4409) електроенергія (6185) Укренерго (2688)


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Топ коментарі
+10
Пакращіння від зе... Тре тіки щоб це відчули всі хто голосував за це недолуге...
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31.12.2021 09:05
+8
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31.12.2021 09:35
+6
Мазута тоже нет.Все украдено до вас
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31.12.2021 09:27
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Пакращіння від зе... Тре тіки щоб це відчули всі хто голосував за це недолуге...
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31.12.2021 09:05 Відповісти
они не в состоянии сложить два плюс два
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31.12.2021 09:39 Відповісти
купляти... - якийсь суржик..., купувати - більш доречно...
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31.12.2021 09:14 Відповісти
У словниках є обидва слова, що правда до "купляти" додають коментар, що це розмовне та рідковживане слово.
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31.12.2021 09:18 Відповісти
ага на нашем Привозе особенно ОЧЧЧЧЕЕЕЕЕНННННЬЬЬ РЕДКОЕ...
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31.12.2021 09:20 Відповісти
https://videos.cnscdn.com/video/3/021219_tar.mp4
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31.12.2021 09:15 Відповісти
Я просто напоминаю .
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31.12.2021 09:16 Відповісти
Как там поживают борцуны с дорогим зеленым тарифом?
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31.12.2021 09:18 Відповісти
в отличии от вас, таких, кому похер, что из бюджета деньги воруют, мы поживаем отлично
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31.12.2021 09:22 Відповісти
То есть дотировать всю энергетику это нормально покупать в Беларуси на опте по 5 гривен почти -нормально,а зеленые тарифы это воровство
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31.12.2021 09:26 Відповісти
это заметно как вам не похер тотальное воровство. скумбрии объелся?
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31.12.2021 09:42 Відповісти
Статью осилили прочитать или нет?
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31.12.2021 10:22 Відповісти
Теперь это всё надо как-то перенести на население...
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31.12.2021 09:19 Відповісти
Даешь населению свет по 11 грн/кВт, ну а шо кто то же должен заплатить, не заводы же Коломойского или Ахметова, эти купят по 1,3 грн/кВт атомную
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31.12.2021 09:30 Відповісти
Скоро, во всех магазинах...
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31.12.2021 11:54 Відповісти
На 100 %,якщо Бути об'єктивеим,обвинувачувати Зюзіка не можна,тому,що за майже три роки щось масштабне в енергетиці не зробиш.Але якщо б були хоч якісь позитивні зміни.Ми бачимо що економіка у нас показує зріст,що в енергетиці зріст,але зовсім не в ту сторону.Очумєла отара 73%,ви вкрали у нас як мінімум 5 років.
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31.12.2021 09:21 Відповісти
Газовьіе ТЄС ? Что за бред , уголь , на крайняк мазут для "подсветки". Я еще могу понять газовьіе ТЄЦ в городах , но от газовьіх ТЄС нужно избавиться . Вернее , перевести котльі на другие видьі топлива .
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31.12.2021 09:26 Відповісти
Мазута тоже нет.Все украдено до вас
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31.12.2021 09:27 Відповісти
Да в курсе , что папередники не пропускали ничего .🙂
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31.12.2021 09:31 Відповісти
Ага, и именно папаредники украли этим летом деньги на закупку дешевых угля и газа.
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31.12.2021 10:18 Відповісти
Энергетика Украины растет не по дням а по часам!
Да, только в цене.
Но ведь растет!!
Обещали вам рост - выполнили на 280%.
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31.12.2021 09:27 Відповісти
https://videos.cnscdn.com/video/3/021219_tar.mp4
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31.12.2021 09:32 Відповісти
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31.12.2021 09:35 Відповісти
в Европе уже дешевле.
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31.12.2021 09:39 Відповісти
Трендец подкрался незаметно , хоть виден был из далека .Зелебобики радуйтесь , вас Беня с Ослом скоро нагнут по полной и засадят по самые гланды.
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31.12.2021 09:41 Відповісти
https://videos.cnscdn.com/video/3/021219_tar.mp4
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31.12.2021 09:44 Відповісти
Не понятная статья. За что и кому доплачивается ? Укренерго, а значит и бюджет доплачивает Ахметову за каждый киловат час ?
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31.12.2021 09:54 Відповісти
Ну не Бубочка з офшорів .
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31.12.2021 12:02 Відповісти
От виродки!
а варто було укласти прямий договір з Росією і ціна на газ була б 7,5 грн. за куб. І це ціна імпортованого газу. А варто "розбавити" власним газом і ціна для всі була б не більше 3-4 грн. за куб., а то і ще меншою.
От кому і навіщо ми переплачуємо?!
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31.12.2021 10:05 Відповісти
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31.12.2021 12:01 Відповісти
Электроэнергия в 22 году не подорожает, сказал Шмыгаль. Его так научил клоун говорить. Они даже снизят цену.... по-еврейски....
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31.12.2021 10:15 Відповісти
Цена будет 1.1гр за 01квт.
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31.12.2021 12:07 Відповісти
Почему, предоставлять России услуги по прокачке газа не просто хотим, а требуем, а вот газ на прямую, по в разы меньшей цене покупать нельзя? Где логика? Ведь в итоге покупаем то же российский газ но только в разы дороже. И эта разница оседает в непонятных карманах.
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31.12.2021 10:24 Відповісти
в отличии от Украины, ***** воюет - и может в любой день перекрыть задвижку! ну а там сами знаете- воду в Крым, невступление в НАТО и т.д. и т.п...
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31.12.2021 10:50 Відповісти
***** это не причина, ***** это следствие. Следствие того, что все 30 лет мы украинцы позволили ворам и предателям править нашей страной.
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31.12.2021 11:42 Відповісти
Причина - Осел на троні і вумний нарід, його туди обравший.
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31.12.2021 12:03 Відповісти
Все хотят заработать на Украине и на русском газе: Словаки, Поляки, местные Яценюки. Услуги надежно предоставляем агрессору и требует что бы это было всегда.
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31.12.2021 12:10 Відповісти
Йде перерозподіл бюджету. А різницю компенсують зетіпіли, купуючи хліб та ковбасу по 2.20.
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31.12.2021 12:00 Відповісти
Извините меня,но я хотел бы отдать свой кубометр газа который покупаю за 7.99 своему ТЕС так что после отдачи моего кровного кубометра этот кубик газа и так будет стоить для ТЕС 35 хуэгривень?Дурдом из массой ***** которых как паразитов нужно уничтожить физически,а желательно из-за угла.
Так давайте организуем флеш-моб по уничтожению нерадивых чиновников и депутатов принимающих генацидные законы для украинцев.Ведь мойва по 8 и хлеб по 80 или 100 гривень не для умов для тех кто принимает ценовую политику для тех кто еще из прожиточного минимума обязан платить налоги.
Да убивать таких мало...
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31.12.2021 12:25 Відповісти
ахмєтав і каламойскій мають купувати по 35000 - достатньо накрали.
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31.12.2021 13:41 Відповісти
 
 