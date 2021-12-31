ТЕС мають купляти газ за ціною 35 грн/м3. З "Нафтогазу" переносять навантаження на "Укренерго", - Хабатюк
Доплата за електроенергію зростає до 8,4 грн/кВт*год для вугільних ТЕС, та 3,3 грн/кВт*год для газових ТЕЦ.
Про це пише у фейсбуці ексзаступник директора департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз України Олексій Хабатюк, передає Цензор.НЕТ.
"Електроенергія з газу. Тепер доплата за електроенергію зростає до 8,4 грн/кВт*год для вугільних ТЕС, та 3,3 грн/кВт*год для газових ТЕЦ. Якщо рахувати від ціни бази РДН в грудні, то загальна ціна електроенергії з вугільної ТЕС тепер вийде більше 11 грн/кВт*год.
Щоб вийти на таку ціну, ТЕС мають купляти газ за ціною біля 35 грн/м3 (без ПДВ). З "Нафтогазу" переносять навантаження на "Укренерго". Але платять завжди споживачі і платники податків", - зазначає він.
Топ коментарі
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Да, только в цене.
Но ведь растет!!
Обещали вам рост - выполнили на 280%.
а варто було укласти прямий договір з Росією і ціна на газ була б 7,5 грн. за куб. І це ціна імпортованого газу. А варто "розбавити" власним газом і ціна для всі була б не більше 3-4 грн. за куб., а то і ще меншою.
От кому і навіщо ми переплачуємо?!
Так давайте организуем флеш-моб по уничтожению нерадивых чиновников и депутатов принимающих генацидные законы для украинцев.Ведь мойва по 8 и хлеб по 80 или 100 гривень не для умов для тех кто принимает ценовую политику для тех кто еще из прожиточного минимума обязан платить налоги.
Да убивать таких мало...