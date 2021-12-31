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Випуск книг в Україні упав на 21,3% порівняно з катастрофічним для галузі 2020 роком, - гендиректор "Фоліо" Красовицький. ІНФОГРАФІКА

Випуск книг в Україні упав на 21,3% порівняно з катастрофічним для галузі 2020 роком, - гендиректор

Проти 2020 року, який був катастрофічним для книжкової галузі, у 2021 році випуск книг в Україні впав на 21,3%.

Про це написав у фейсбуці генеральний директор найбільшого українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Падіння випуску книг до катастрофічного 2020 року. На 21,3%. Так, ще пройде кілька місяців і дійдуть звіти. Так, трохи більше буде, ніж 19 млн тиражу. Але, подумайте, друзі, 19 млн книг, включаючи держзамовлення на підручники, на 40-мільйонну країну", - стверджує експерт.

Він зазначає, що упродовж найближчих трьох місяців програма "єПідтримка" допоможе галузі.

"Очевидно, це буде успіхом тих, хто придумав та впровадив програму. А нам, колеги, належить, використавши час і гроші від програми на перегрупування сил і розбудову ринку, домогтися реальної боротьби з контрафактом і всіма іншими видами піратства, домогтися прийняття закону щодо податку на прибуток, що завис у ВР, програми з підтримки читання, що зависла в КМ, і дочекатися закону щодо книжкового ребейту для роздрібної торгівлі", - додає він.

Читайте також: 10 уроків Форуму видавців-2021 від гендиректора "Фоліо" Красовицького: У звичному форматі захід не відбувся, захист ринку від книг з РФ не знятий із порядку денного

На переконання Красовицького, це реальний шанс отримати через 3-4 роки насичений товаром справжній книжковий ринок.

"А паралельно – єдина ціна, правила проведення акцій у роздрібній торгівлі, регулювання ввезення книг із Росії, звільнення ввезення паперу від обмежень, бібліотечна реформа…", - резюмував він.

Випуск книг в Україні упав на 21,3% порівняно з катастрофічним для галузі 2020 роком, - гендиректор Фоліо Красовицький 01

Випуск книг в Україні упав на 21,3% порівняно з катастрофічним для галузі 2020 роком, - гендиректор Фоліо Красовицький 02

Автор: 

книги (446) Красовицький Олександр (8)


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Топ коментарі
+5
А за чий кошт ви хочете видати свою книжку?
Коли хтось пече хліб, він вкладає свої кошти, які повертає при продажу.
Ви очікуєте, що ваша книжка комусь потрібна?
Якщо "так", сміливо вкладайте свої кошти, якщо "ні", ....
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31.12.2021 09:36
+5
А зачем?????? Скотам показывают "Скотов". Им достаточно.
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31.12.2021 09:48
+5
скотов!
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31.12.2021 09:53
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А що ви хотіли? Коли я шукала можливість видати книжку, у всіх видавництвах бачила тільки "видати за кошт автора"! То ви думаєте, що автори - а їх у нас немало! - будуть видаватися у нашій жлобській галузі?! А надії свої, що "тисяча Зеленського" принесе їм прибуток, нехай залишить, тому що я переглянула книжки у інтернет-магазинах - це жах. Просто дно і все. Можна подумати, окрім Гаррі Потера нічого вже і купити! Взагалі вибору немає, та й книжки щонайменше 350-500 гривень коштують. Це ж грабіж серед білого дня.
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31.12.2021 09:30 Відповісти
А за чий кошт ви хочете видати свою книжку?
Коли хтось пече хліб, він вкладає свої кошти, які повертає при продажу.
Ви очікуєте, що ваша книжка комусь потрібна?
Якщо "так", сміливо вкладайте свої кошти, якщо "ні", ....
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31.12.2021 09:36 Відповісти
Для вас може бути великим відкриттям і сюрпризом, але у світі видають книги саме Видавництва. А не автори. Тільки якщо вже від книги усі відмовилися, тоді автор може на свій ризик зробити кілька премірникив.
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31.12.2021 09:41 Відповісти
Так а я за що?
"Тільки якщо вже від книги усі відмовилися, тоді автор може на свій ризик зробити кілька премірникив." (с) Це ваші слова.
Вам відмовили.
Видавництво передбачає ризики й відмовляється від непотребу.
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31.12.2021 09:45 Відповісти
думаю, шанс на друк в папері зараз мало корелює з талантом автора. єдиний шлях, мабуть, вивішувати свої твори в інтернеті для безкоштовного доступу, набирати круг шанувальників, і вже потім, маючи більш-менш відоме ім'я, пробувати в друк. що під час цього процесу їсти і за що платити комунальні, історія замовчує.
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31.12.2021 09:52 Відповісти
Само собою інтернет - магазини книжок для мене вже не новина, я там вже чотири роки, але ж мрію хоч одну книжку побачити виданою. Звісно там прибуток не такий, як в онлайн магазинах, але кожен автор про це мріє ніби дитина про подарунок на Новий рік. Тож для мене було неприємним сюрпризом те, що всі видавництва наші великими буквами на своїх сайтах понаписували, що видати книжку ви можете лише за свій рахунок. Це схоже за підлістю на "Вовину тисячу".
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31.12.2021 12:00 Відповісти
Не мені відмовили! Я не мала грошей для такого варіанту видавництва за власний кошт!
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31.12.2021 11:56 Відповісти
Не зовсім так, видавництва видають за власний кошт, тільки коли бачуть, що є перспектива продажу. Якщо це відомий автор і серія книг, то взагали можуть профінансувати наперед. Якщо ні, тоді вам скажуть те ж саме - "За власний кошт"
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31.12.2021 09:49 Відповісти
Тоді чому тут дивуватись, що в нашій країні практично вмерла ця галузь? Ні в кого нічого не вкладають, ні гривні, ні цента! А автори ж загалом звичайні люди з такими ж мізерними статками, що і всі інші українці, тож видати свою книжку за власний кошт це щонайменше треба спродати все майно.
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31.12.2021 11:54 Відповісти
Зелебобам книжки не нужны им нужны зрелища, им даже аудио книжки не нужны...
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31.12.2021 09:33 Відповісти
Ну почему?! Книжки с большими картинками и минимальным количеством букв, им тоже интересны (а-ля комиксы). НО обязательно что бы на шару! Это не обговаривается!!!
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31.12.2021 09:59 Відповісти
Во все мире падает. Технология устаревшая. Вот если б странички были помягче
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31.12.2021 09:43 Відповісти
В нас куди не глянь - катастрофа.
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31.12.2021 09:44 Відповісти
Ну так мудрый нарит хотел поржать 2.5 года назад. Теперь пусть ржет, если нет мозгов
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31.12.2021 10:58 Відповісти
при всій повазі до людей, що зайняті в цій галузі - з кожним роком ваша робота буде все менш потрібною. коли і підручники замістяться компактними і практичними е-інк "читалками", ваші професії назавжди займуть своє місце в історії, поруч з виробниками ресорних карет, наладчиками оргАнів, кочегарів паровозів і т.д.( нтр, безсердечна ти ****...
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31.12.2021 09:45 Відповісти
Видавництво, не тільки тупо передає у друк, а займаеться версткою: редагування помилок автора, додавання ілюстрацій, .... Як бі смішно вам не було, яле ця професія все одно буде потрібна. Зникнуть тільки друкарні і друкарі
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31.12.2021 09:56 Відповісти
а з чого ви взяли, що мені смішно? навпаки, я завзятий книголюб, і мені не вистачатиме процесу пошуку книги, запаху паперу, формування власної "ідеальної" бібліотеки. але прогрес не зупинити, і паперові книги з часом відімруть, на жаль. про верстку згоден.
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31.12.2021 10:01 Відповісти
А зачем?????? Скотам показывают "Скотов". Им достаточно.
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31.12.2021 09:48 Відповісти
Це кого ви скотами назвали?
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31.12.2021 09:51 Відповісти
скотов!
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31.12.2021 09:53 Відповісти
Якщо перефразувати видатного класика ********** про магазини рошен, то можна сказати так: Випуск книг падає пропорційно до випуску серіалу Свати.
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31.12.2021 09:50 Відповісти
может все дело в том что электронные книги на порядок удобнее? Да не, бред какой-то
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31.12.2021 09:51 Відповісти
Навіщо ****** саджать дерев?
На греткини прогнози пох по-малу,
Нам друкувати треба без перерв,
Історію Великого Кварталу!
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31.12.2021 09:58 Відповісти
Все правильно говорить, але "Фоліо", блін, випускає не дуже якісний продукт. Маю на увазі, наприклад, на якому папері вони деколи друкують.
Але загалом так: асортимент в наших книгарнях жалюгідний, особливо якщо порівняти з польским наприклад. В книгарні Є 3-4 невеличкі полички з книгами про історію, в польській книгарні разів в 10 мінімум більше
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31.12.2021 10:03 Відповісти
Основная причина это фактический запрет печати книг на русском языке. По газетам и журналам такая же картина. Те кто читают на русском не хотят покупать литературу на украинском, а те кто читает на украинском просто не хотят или мало читают.
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31.12.2021 10:18 Відповісти
та ладно, російське геть за поребрик.
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31.12.2021 16:36 Відповісти
Власть в вышиванках убрала челюстных конкурентов. Он сам наверно как красный революционный комиссар рыскал по стране выискивал враждебные конкурентные элементы. Еще жалуется.)
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31.12.2021 10:25 Відповісти
Даже по этому якобы жалобному посту чувствуется что у него все хорошо. Руки уже чешутся от будущих барышей.
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31.12.2021 10:26 Відповісти
ruSSian asshole, your opinion doesn't interest us
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31.12.2021 10:53 Відповісти
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31.12.2021 10:26 Відповісти
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31.12.2021 10:29 Відповісти
Запрещать конечно намного легче чем поднимать родное книгопечатание.
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31.12.2021 10:33 Відповісти
А зачем быдлу 73% читать книги если есть сваты по г+г?
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31.12.2021 10:52 Відповісти
А зачем покупать бумажные книги, каждая бумажная книга это убитое дерево: читайте электронные книги:
https://testlib.meta.ua/author/149108/
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31.12.2021 11:43 Відповісти
Це неприємна ситуація... Але нажаль, книги наріду не потрібні, їм треба видовище - "Скоти" сезон 7 якраз те що треба
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31.12.2021 11:49 Відповісти
Видавці, говорячи про книги, досі мають на увазі пeрeважно папeрові копіі. 95％ того, що я читаю, я читаю в eлeктронному вигляді. Цe стосується і науковоі, і художньоі літeратури. Всe більшe наукових журналів відмовляються від папeрових накладів. Опублікувати монографію можна бeзплатно просто розмістивши pdf на сайті Research Gate.
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31.12.2021 11:52 Відповісти
Я перестал покупать книги.
Во первых, стало дорого 300-500 грн +.
Во вторых, я понял что прочитав книгу на украинском языке, через время не могу вспомнить подробностей прочитанного, я русскоговорящий.
Альтернативный вариант книги на русском языке (если это перевод иностранного издания) найти проблематично.
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31.12.2021 14:49 Відповісти
Потрібно все російське (книги, програми 1с та bas, авто та інше) давно вимести віником з території неньки України.
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31.12.2021 16:34 Відповісти
Ну прям "541* по Фаренгейту".Кошмар!
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31.12.2021 18:24 Відповісти
У меня пол гаража совковых книг,которые никогда не читал,как меня не заставляли.И сегодня понимаю,шо хорошо,шо не читал...Даже так,Слава Богу,що не учил совковую историю и не читал книги получившие разрешение КГБ равносильно Совету советских писателей .
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31.12.2021 18:29 Відповісти
Последняя книга,що можно считать за книгу Библия.Бо она перевернула Мир и до сих пор актуальна.Всё остальное чтиво
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31.12.2021 18:42 Відповісти
 
 