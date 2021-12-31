Випуск книг в Україні упав на 21,3% порівняно з катастрофічним для галузі 2020 роком, - гендиректор "Фоліо" Красовицький. ІНФОГРАФІКА

Проти 2020 року, який був катастрофічним для книжкової галузі, у 2021 році випуск книг в Україні впав на 21,3%.

Про це написав у фейсбуці генеральний директор найбільшого українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Падіння випуску книг до катастрофічного 2020 року. На 21,3%. Так, ще пройде кілька місяців і дійдуть звіти. Так, трохи більше буде, ніж 19 млн тиражу. Але, подумайте, друзі, 19 млн книг, включаючи держзамовлення на підручники, на 40-мільйонну країну", - стверджує експерт.

Він зазначає, що упродовж найближчих трьох місяців програма "єПідтримка" допоможе галузі.

"Очевидно, це буде успіхом тих, хто придумав та впровадив програму. А нам, колеги, належить, використавши час і гроші від програми на перегрупування сил і розбудову ринку, домогтися реальної боротьби з контрафактом і всіма іншими видами піратства, домогтися прийняття закону щодо податку на прибуток, що завис у ВР, програми з підтримки читання, що зависла в КМ, і дочекатися закону щодо книжкового ребейту для роздрібної торгівлі", - додає він.

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На переконання Красовицького, це реальний шанс отримати через 3-4 роки насичений товаром справжній книжковий ринок.

"А паралельно – єдина ціна, правила проведення акцій у роздрібній торгівлі, регулювання ввезення книг із Росії, звільнення ввезення паперу від обмежень, бібліотечна реформа…", - резюмував він.