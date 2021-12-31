Випуск книг в Україні упав на 21,3% порівняно з катастрофічним для галузі 2020 роком, - гендиректор "Фоліо" Красовицький. ІНФОГРАФІКА
Проти 2020 року, який був катастрофічним для книжкової галузі, у 2021 році випуск книг в Україні впав на 21,3%.
Про це написав у фейсбуці генеральний директор найбільшого українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Падіння випуску книг до катастрофічного 2020 року. На 21,3%. Так, ще пройде кілька місяців і дійдуть звіти. Так, трохи більше буде, ніж 19 млн тиражу. Але, подумайте, друзі, 19 млн книг, включаючи держзамовлення на підручники, на 40-мільйонну країну", - стверджує експерт.
Він зазначає, що упродовж найближчих трьох місяців програма "єПідтримка" допоможе галузі.
"Очевидно, це буде успіхом тих, хто придумав та впровадив програму. А нам, колеги, належить, використавши час і гроші від програми на перегрупування сил і розбудову ринку, домогтися реальної боротьби з контрафактом і всіма іншими видами піратства, домогтися прийняття закону щодо податку на прибуток, що завис у ВР, програми з підтримки читання, що зависла в КМ, і дочекатися закону щодо книжкового ребейту для роздрібної торгівлі", - додає він.
На переконання Красовицького, це реальний шанс отримати через 3-4 роки насичений товаром справжній книжковий ринок.
"А паралельно – єдина ціна, правила проведення акцій у роздрібній торгівлі, регулювання ввезення книг із Росії, звільнення ввезення паперу від обмежень, бібліотечна реформа…", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли хтось пече хліб, він вкладає свої кошти, які повертає при продажу.
Ви очікуєте, що ваша книжка комусь потрібна?
Якщо "так", сміливо вкладайте свої кошти, якщо "ні", ....
"Тільки якщо вже від книги усі відмовилися, тоді автор може на свій ризик зробити кілька премірникив." (с) Це ваші слова.
Вам відмовили.
Видавництво передбачає ризики й відмовляється від непотребу.
На греткини прогнози пох по-малу,
Нам друкувати треба без перерв,
Історію Великого Кварталу!
Але загалом так: асортимент в наших книгарнях жалюгідний, особливо якщо порівняти з польским наприклад. В книгарні Є 3-4 невеличкі полички з книгами про історію, в польській книгарні разів в 10 мінімум більше
https://testlib.meta.ua/author/149108/
Во первых, стало дорого 300-500 грн +.
Во вторых, я понял что прочитав книгу на украинском языке, через время не могу вспомнить подробностей прочитанного, я русскоговорящий.
Альтернативный вариант книги на русском языке (если это перевод иностранного издания) найти проблематично.