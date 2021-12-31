У питаннях санкцій проти РФ Захід має діяти жорсткіше. Найбільш дошкульним стало б надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко
Західні союзники України мають бути більш ефективними у питанні посилення санкцій поти Росії.
Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання "Газета виборчій", громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Напередодні проанонсованих переговорів між керівництвом США та Росії, а також засідання Комісії НАТО-Росія Порошенко закликає західних партнерів України підвищити ціну подальшої агресії для Путіна настільки, щоб вона стала неприйнятною.
"США і Європа мають діяти швидше та ефективніше в питаннях енергетичних санкцій, а також фінансових санкцій. Путін має усвідомлювати, що у випадку агресії через годину проти Росії будуть застосовані санкції, які зруйнують її економіку. І тільки тоді він почне важити, чи йому варто йти проти України", – стверджує Порошенко.
"Поляк, латиш, литовець, естонець, швед і фін мають розуміти, що спільними і узгодженими діями вони не допомагають Україні, а захищають власну безпеку. Гасло "За вашу і нашу свободу" сьогодні дуже актуальне", – переконаний він.
На запитання Адама Міхніка, яка санкція для Росії буде найбільш дошкульною, Порошенко відповів: "Надання Україні "Плану дій щодо членства в НАТО" ("Membership of Action Plan") вже у червні 2022 року, на Мадридському саміті. І врешті решт Україні потрібно надати летальну зброю для підвищення ціни, яку Путін заплатить у випадку повномасштабної агресії".
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Порошенко против проведения референдума о вступлении Украины в НАТО Источник:
Дебильный клоун снова срубил сук на котором сидит.
Виборців зєлі, бойка і їм подібних, треба дискваліфікувати від участі у виборах, років так на двадцять.
инфа из Одессы и прелегающих окрестностей.
Откровенно говоря я очень бы удивилась ,если кому то понравились пустые обещания ,враки , высокие налоги, и цены , явно не соответствующие зарплатам и пенсиям.
В 19 -ом. Я такого про Пэ наслушался.
Дураки учаться на своих ошибках,умные на чужих.
Представь себе ,что были люди которые задумывались не только что кричат, но и кто кричит.
Что там трепался на стадионе уклонист ,насмехавшийся над Украиной в Юрмале, жена которого сдавала позиции ВСУ, выродок,что радовался сбитым украинским танкам и кривлялся на лабутенах перед ордиловской сепарней,этому могли поверить только люди не имеющие капли логики в голове. Это от клоуна ты наслушался про ПЕ,или с каналов Коломойского?
Есть сходство большое между кацапней и зебилами,они не только не умеют признавать свои ошибки,но еще винят в этом других.
Усе, зелень, никто уже вам не верит,,больше того ,зевласть ненавидят, это реальность,хотите принимайте это, хотите нет.
Ваши проблемы.
Вы,идиоты ,проголосовали во время войны за уклониста и малороса,вы убиваете Украину,вы зелохи во главе с Зе ,готовы были стать перед путлером на колени, а теперь у вас виноват тот, кто не пошел на поводу у предателя и в одном стаде с зебаранами.
Нет ,неуважаемый ,за свои грехи вам отвечать ,перевести стрелки не получится.
Нехай і далі керує судами та прокуратурою із ОПи преЗедента?
Валізи спакував вже , лаптєногий ?😡
Мразь сбежала из страны ...
ото для подобных мантр подозрение Порошенко и объявили после начала его визита в Польшу, о чем было известно заранее, и для власти также.
Коли Польща вступала до НАТО, керманич Кремля Володимир Путін теж висував вимоги, щоб розширення НАТО не відбулося, а світ відповідав так само - це не є справа Російської Федерації. Про це в етері програми "Дійові особи" на "5 каналі" в інтерв'ю ведучій Ларисі Губіній сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
"Путін не вперше демонструє таку поведінку. Коли Польща вступала в НАТО, він теж висував вимоги, щоб розширення НАТО не відбувалося. Спочатку за рахунок країн Варшавського блоку, потім за рахунок країн колишнього Радянського Союзу, також виступали проти членства країн Балтії, проти країн східної Європи. Росія так само висувала ультиматуми і світ відповідав так само: "Це не є справа Росії". РФ є потужним регіональним лідером, який намагається захопити собі права глобального лідера. Як казав мій великий друг і великий друг України Джон Маккейн - "Росія є країна-бензоколонка з ракетами", але економічна потужність Росії дуже низька, економічне зростання РФ останні 8 років - нульове. Єдине, чим може погрожувати Путін - це ракетами", - зауважив Порошенко.
П'ятий президент наголосив: лише народ України і країни-члени Альянсу вирішуватимуть - бути Україні в НАТО чи ні. "Ми маємо довести Путіну, що не йому вмикати чи вимикати зелене світло світлофора, ніхто йому не дав цього права. Якщо Путін погрожуватиме нам вторгненням, то в нього не повинно бути жодного сумніву, що ціна, яку він заплатить за продовження агресії, буде жахливою. Це єдине, що може зупинити Путіна. Україна заплатить велику ціну - у нас тут не має жодних ілюзій, - але тисячі трун підуть звідси в Росію. Буде величезна і потужна дестабілізація, яка буде небезпечна для Росії і для самого Путіна", - вважає Порошенко.
І наголосив: "На початку моєї каденції лише 16% українців підтримувати вступ України в НАТО, а по завершенні моєї каденції - майже 60%".
https://www.youtube.com/watch?v=W9u3htzdu18&list=PL5eQ15vxDEVxqySLKMQCotS3U1oywErmY Дивіться повну версію інтерв'ю на юутуб-каналі 5-го телеканалу
крім Президента Порошенка !!
Разуй глаза, ботяра. Где вас на рабсее таких тупых в умные набирают?
Вам до Пороха ,как свинье до неба, есть хорошая поговорка, тот кто не может похвастать своими успехами обязательно обгадит чужие.
Поки є зелена проросійська наволоч - моливо тільки ОДКБ.
Кожен рік зермака віддаляє мінімум на 2 роки ПДЧ.
На питання про найдошкульнішу санкцію була відповідь - ПДЧ.
Думаю, що найдошкульнішою санкцією була б якраз та через яку буде зруйнована їх економіка. Але чи можлива така санкція?
А то мало ли ...
Це вкрай мало, враховуючи те, що на заході прибічників більше 90%, відповідно на південному сході напевно не більше 20%. Ми і близько ще не готові до вступу в НАТО і навіть не готові до того щоб говорити про це, бо навіть розмови небезпечні для державності.
Але ж дехто з політиків на риториці про вступ в НАТО намагаються заробляти голоси в деяких регіонах.