У питаннях санкцій проти РФ Захід має діяти жорсткіше. Найбільш дошкульним стало б надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко

Західні союзники України мають бути більш ефективними у питанні посилення санкцій поти Росії.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання "Газета виборчій", громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Напередодні проанонсованих переговорів між керівництвом США та Росії, а також засідання Комісії НАТО-Росія Порошенко закликає західних партнерів України підвищити ціну подальшої агресії для Путіна настільки, щоб вона стала неприйнятною.

"США і Європа мають діяти швидше та ефективніше в питаннях енергетичних санкцій, а також фінансових санкцій. Путін має усвідомлювати, що у випадку агресії через годину проти Росії будуть застосовані санкції, які зруйнують її економіку. І тільки тоді він почне важити, чи йому варто йти проти України", – стверджує Порошенко.

"Поляк, латиш, литовець, естонець, швед і фін мають розуміти, що спільними і узгодженими діями вони не допомагають Україні, а захищають власну безпеку. Гасло "За вашу і нашу свободу" сьогодні дуже актуальне", – переконаний він.

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На запитання Адама Міхніка, яка санкція для Росії буде найбільш дошкульною, Порошенко відповів: "Надання Україні "Плану дій щодо членства в НАТО" ("Membership of Action Plan") вже у червні 2022 року, на Мадридському саміті. І врешті решт Україні потрібно надати летальну зброю для підвищення ціни, яку Путін заплатить у випадку повномасштабної агресії".