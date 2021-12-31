CNN підбив підсумки вчорашньої розмови Байдена та Путіна: Росія заплатить високу ціну, якщо не піде на деескалацію стосовно України
Джо Байден закликав свого російського колегу Володимира Путіна в четвер вжити заходів для послаблення невпинної кризи на кордоні Росії з Україною, знову попереджаючи про жахливі економічні наслідки, якщо Путін продовжить вторгнення.
Про це пише CNN, підсумовуючи вчорашню телефонну розмову двох лідерів, інформує Цензор.НЕТ.
"50-хвилинна телефонна розмова не принесла жодних серйозних проривів, як заявили згодом американські та російські чиновники, але все ж таки визначила тенденцію майбутніх особистих дипломатичних переговорів між двома сторонами. Цього тижня Путін попросив про телефонний дзвінок, і Байден, який вважає, що ніщо не може замінити прямі розмови між главами держав, погодився. Востаннє Байден і Путін розмовляли 7 грудня під час відеоконференції, яка завершилася обіцянкою відновити дипломатичні дискусії, але немає жодних ознак того, що Росія готується до деескалації", - зазначає канал.
Путін знову трішки поділився щодо своїх намірів, заявили чиновники після завершення розмови. Американський чиновник назвав вчорашні перемовини "серйозною і предметною" дискусією, під час якої Байден виклав Путіну два підходи США стосовно Росії, оскільки Путін продовжує стягувати російські війська до кордону з Україною: перший – дипломатичий шлях до деескалації, а інший зосереджувався на стримуванні за допомогою економічних санкцій, посиленні присутності американських військ на східному фланзі НАТО та збільшенні допомоги Україні.
Який шлях буде обрано, "залежить від дій Росії в найближчий період", сказав чиновник, додавши, що будуть "серйозні витрати та наслідки", якщо Росія продовжить свою регіональну агресію.
Путін відповів страшним попередженням, стверджує його помічник. Він сказав Байдену, що запровадження нового раунду санкцій проти Росії буде "колосальною помилкою", яка може призвести до повного розриву відносин між двома країнами.
"За останні 30 років було зроблено багато таких помилок, — додає помічник президента Росії Юрій Ушаков, — і бажано більше не робити таких помилок".
Байден також сказав Путіну, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударне наступальне озброєння, стверджує Ушаков.
Путін "зазначив, що це є одним із ключових пунктів, включених у проект стосовно гарантії безпеки, яких прагне Росія", - додав Ушаков.
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