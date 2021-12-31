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CNN підбив підсумки вчорашньої розмови Байдена та Путіна: Росія заплатить високу ціну, якщо не піде на деескалацію стосовно України

CNN підбив підсумки вчорашньої розмови Байдена та Путіна: Росія заплатить високу ціну, якщо не піде на деескалацію стосовно України

Джо Байден закликав свого російського колегу Володимира Путіна в четвер вжити заходів для послаблення невпинної кризи на кордоні Росії з Україною, знову попереджаючи про жахливі економічні наслідки, якщо Путін продовжить вторгнення.

Про це пише CNN, підсумовуючи вчорашню телефонну розмову двох лідерів, інформує Цензор.НЕТ.

"50-хвилинна телефонна розмова не принесла жодних серйозних проривів, як заявили згодом американські та російські чиновники, але все ж таки визначила тенденцію майбутніх особистих дипломатичних переговорів між двома сторонами. Цього тижня Путін попросив про телефонний дзвінок, і Байден, який вважає, що ніщо не може замінити прямі розмови між главами держав, погодився. Востаннє Байден і Путін розмовляли 7 грудня під час відеоконференції, яка завершилася обіцянкою відновити дипломатичні дискусії, але немає жодних ознак того, що Росія готується до деескалації", - зазначає канал.

Путін знову трішки поділився щодо своїх намірів, заявили чиновники після завершення розмови. Американський чиновник назвав вчорашні перемовини "серйозною і предметною" дискусією, під час якої Байден виклав Путіну два підходи США стосовно Росії, оскільки Путін продовжує стягувати російські війська до кордону з Україною: перший – дипломатичий шлях до деескалації, а інший зосереджувався на стримуванні за допомогою економічних санкцій, посиленні присутності американських військ на східному фланзі НАТО та збільшенні допомоги Україні.

Який шлях буде обрано, "залежить від дій Росії в найближчий період", сказав чиновник, додавши, що будуть "серйозні витрати та наслідки", якщо Росія продовжить свою регіональну агресію.

Читайте також: Байден попередив про всебічні санкції у разі ескалації, - помічник Путіна

Путін відповів страшним попередженням, стверджує його помічник. Він сказав Байдену, що запровадження нового раунду санкцій проти Росії буде "колосальною помилкою", яка може призвести до повного розриву відносин між двома країнами.

"За останні 30 років було зроблено багато таких помилок, — додає помічник президента Росії Юрій Ушаков, — і бажано більше не робити таких помилок".

Байден також сказав Путіну, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударне наступальне озброєння, стверджує Ушаков.

Путін "зазначив, що це є одним із ключових пунктів, включених у проект стосовно гарантії безпеки, яких прагне Росія", - додав Ушаков.

Читайте також: Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2883) перемовини (2859) путін володимир (23772) росія (65002) США (22634)


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Топ коментарі
+29
Не путайте "не мають наміру розміщувати" и продажу такого вооружения Украине . Размещение - это обслуживание силами американских ВС . Продажа - передача вооружения ВСУ . Ну и , если подумать , нападать мы разве собираемся ? Вернуть своё - да . Завоевать чужое - мы же не Лаптестан .
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31.12.2021 10:54
+26
Всі гроші пішли на велике крадівництво, тому і Вільхи і Громів з Нептунами нема і не буде. 73% не дадуть збрехати.
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31.12.2021 11:10
+24
Даруйте за москальску , бо рiдною ще не так вправно можу . Ото одоробло , которое верховный в своей голове войну ещё в 2019 закончило , думаю Вы помните . Это раз. Второе - страной , казной , внешней политикой рулит совершенно не игрун херомпороялю , Вы же понимаете . Бородатая бабушка , Гудок , Фирташ и ещё с десяток персонажей рассматривают страну исключительно как финансовый ресурс . По каждому конкретно своя ситуация , но , в целом , они стремятся украть как можно больше и как можно скорее , пока внешняя поддержка держит страну на плаву . Ведь в случае аннексии всей Украины ( а это уже вышло из области фантастики ) у персонажей таких возможностей не будет . Поэтому Ни Громы , ни что-то другое не в приоритете.
У меня нет возможности более подробно и с фактами Вам всё расписать , но , надеюсь , общую мысль Вы уловили .
С наступающим ! Слава Украине !
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31.12.2021 11:20
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***** спешит успеть выторговать себе наилучшие условия, пока у нас при владе ЗЕчмо и его шобла.
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31.12.2021 22:00 Відповісти
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01.01.2022 03:00 Відповісти
У кацапов 40% природных ресурсов земли, а живут как нищиброды. Поэтому могут платить сколько угодно. Поэтому нужны другие методы.
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01.01.2022 08:37 Відповісти
"Он сказал Байдену, что введение нового раунда санкций против России будет "колоссальной ошибкой", которая может привести к полному разрыву отношений между двумя странами."

Путин показал, что боится именно этого. И это именно то, что нужно использовать против него.
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01.01.2022 09:52 Відповісти
Я вот тут подумал, что даже простая база НАТО (типа с медикаментами, продуктами или обмундированием, без всяких вооружений) в Сумах или Запорожье отобьет желание орды оккупировать Украину.
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01.01.2022 09:58 Відповісти
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