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Новини Коронавірус і карантин
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Поки не планується продовжувати канікули в школах Києва через поширення штаму "Омікрон", - Рубан

Поки не планується продовжувати канікули в школах Києва через поширення штаму

У Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Учні повернуться за парти відповідно до запланованого часу.

Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24",інформує Цензор.НЕТ.

"Немає сьогодні прогнозів щодо закриття шкіл і посилення заходів протиепідемічної небезпеки саме в школах. Про це можемо говорити через 3-4 тижня, коли будемо реєструвати збільшення захворюваності. Тобто діти в школу підуть", - розповів Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кияни перестали робити друге щеплення від COVID-19, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну, - Рубан

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) школа (2205) Рубан Олег (113) коронавірус (19923)


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ТАЖ КАНІКУЛИ! ЯКИЙ КАРАНТИН ПРИТРУШЕНІ
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31.12.2021 11:11 Відповісти
Слушать и думать!

https://www.youtube.com/watch?v=eM78r7NsYGk
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31.12.2021 11:20 Відповісти
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31.12.2021 11:24 Відповісти
Карантин та всі обмеження не залежать від так званої ,,єпідемії,,а від єкономічної потребності влади.Вони можуть ввести обмеження а можуть їх скасувати незалежно від захворюванності.Наглядний примір що на Новорічні праздники ніхто із України не залишився в ,,Червоній зоні,, а відразу після них пів України будуть ,,смертельно заражені,, та перейдуть в уже більше чим в чарвону зону.А влада із новими зусиллями буде із вже бюджета на 2022-рік боротися із сраним КОВІДОМ відміняючи ,,зелені,, сертифікати в ,,ДіЇ,,
Я не Ностардамус,але свсі хто одержав на рахунок 1000 гривень вони їм обійдуться ,,боком,,
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31.12.2021 11:43 Відповісти
А почему?Хотя должны были. Да потому что главное взрослым сделать уколы зонтиком.
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31.12.2021 11:51 Відповісти
 
 