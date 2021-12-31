Поки не планується продовжувати канікули в школах Києва через поширення штаму "Омікрон", - Рубан

У Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Учні повернуться за парти відповідно до запланованого часу.

Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24",інформує Цензор.НЕТ.

"Немає сьогодні прогнозів щодо закриття шкіл і посилення заходів протиепідемічної небезпеки саме в школах. Про це можемо говорити через 3-4 тижня, коли будемо реєструвати збільшення захворюваності. Тобто діти в школу підуть", - розповів Рубан.

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