Поки не планується продовжувати канікули в школах Києва через поширення штаму "Омікрон", - Рубан
У Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Учні повернуться за парти відповідно до запланованого часу.
Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24",інформує Цензор.НЕТ.
"Немає сьогодні прогнозів щодо закриття шкіл і посилення заходів протиепідемічної небезпеки саме в школах. Про це можемо говорити через 3-4 тижня, коли будемо реєструвати збільшення захворюваності. Тобто діти в школу підуть", - розповів Рубан.
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https://www.youtube.com/watch?v=eM78r7NsYGk
Я не Ностардамус,але свсі хто одержав на рахунок 1000 гривень вони їм обійдуться ,,боком,,