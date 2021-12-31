Росія вживатиме заходи, якщо США і країни НАТО не нададуть "гарантій безпеки", - Лавров

Російська Федерація обіцяє вжити заходів, якщо США і країни НАТО не нададуть їй запитуваних "гарантій безпеки" та допустіть вступ України до Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо в розумний термін конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці", - вказав чиновник.

Лавров пообіцяв, що його відомство не дозволить проігнорувати "ініціативу".

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Він підкреслив, що Росії надзвичайно важливо, щоб у переговорах брали участь американські військові. За його словами, пропозиції РФ спрямовані "на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей, заснованої на схваленому одноголосно лідерами всіх держав Євроатлантики в 1990-ті роки принципі неподільності безпеки та відмови від спроб добитися військової переваги".

"На підставі цього правового фундаменту в майбутньому можуть досягатися й інші домовленості з різних питань, зокрема щодо контролю над звичайними озброєннями", - впевнений Лавров.

При цьому, зауважив російський чиновник, вони не будуть схожі на "давно застарілий" Договір про звичайні збройні сили в Європі, навіть в адаптованій версії.

За його інформацією, у Вашингтоні та "інших західних столицях" зараз вивчаються підготовлені Росією проекти та узгоджуються терміни переговорів щодо них, які проходитимуть "швидше за все" у першій половині січня.

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