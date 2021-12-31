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Новини
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Обвинувальний акт стосовно 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, передано до суду, - Офіс генпрокурора

Обвинувальний акт стосовно 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, передано до суду, - Офіс генпрокурора

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія за фактами скоєння смертельної ДТП у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в м. Харкові відбулося зіткнення автомобілів "Шевроле Авео" та Infiniti під керуванням 16-річного водія, який рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій автомобіля "Шевроле Авео" загинув на місці.

Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів Infiniti - двох 19-річних юнаків та 16-річну дівчину доставлено до лікарні. Перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував у поліцію та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.

Під час розслідування також встановлено, що на момент ДТП автомобіль Infiniti  був у справному стані, у тому числі гальмівна та рульова системи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У справі про ДТП з 16-річним водієм у Харкові завершено слідство

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Наразі триває слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України). Також розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

Автор: 

ДТП (4465) Харків (5575) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+5
Там не в слідчій групі справа, не думайте про них добре - вони би із задоволенням взяли бабло та прикрили справу. Просто резонанс + кілька дуже впливових бізнесменів скинулися на адвокатів та тримають справу під контролем.
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31.12.2021 13:22
+3
Эту 16 летнюю обезьяну уже давно надо было живьём закопать под предлогом попытки побега из под стражи, а они ещё какие-то суды над этим маленьким ублюдком устраивают. На таких отморозков юриспруденция не должна распространяться
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31.12.2021 14:08
+1
А по Трухин у?
А... Ну там же никого не убило...
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31.12.2021 13:03
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А по Трухин у?
А... Ну там же никого не убило...
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31.12.2021 13:03 Відповісти
Может этой следственной группе передать дело Трухина !?
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31.12.2021 13:14 Відповісти
Якого Трухіна,його за кермом не було!
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31.12.2021 13:22 Відповісти
Там не в слідчій групі справа, не думайте про них добре - вони би із задоволенням взяли бабло та прикрили справу. Просто резонанс + кілька дуже впливових бізнесменів скинулися на адвокатів та тримають справу під контролем.
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31.12.2021 13:22 Відповісти
так треба Ахмєтову потримати на контролі справу Трухіна.
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31.12.2021 13:45 Відповісти
Эту 16 летнюю обезьяну уже давно надо было живьём закопать под предлогом попытки побега из под стражи, а они ещё какие-то суды над этим маленьким ублюдком устраивают. На таких отморозков юриспруденция не должна распространяться
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31.12.2021 14:08 Відповісти
на малолетке ему будет очень весело. и шикарное совершеннолетие в виде перевода на взрослую зону
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31.12.2021 15:00 Відповісти
Согласен, только так нужно было бы с этим ублюдком. Такое животное (извиняюсь перед всеми животинками) никогда уже не изменится, хоть бы каялось ежедневно. Это существо только на утиль.
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31.12.2021 15:04 Відповісти
ЦІЙ тварині потрібно дати максимальний термін. А по судді по першому випадку потрібно службове розслідування. полюбе мамака та батяня талановиті. Навіщо потрібен такий суддя, якщо ВИРОДКу котрий влюдному місті виймає зброю та стріляє в УПОР давати УМОВНЕ. Це як? Окрім цього потерпілій навіть не компенсовані витрати на лікування. Навіщо такому недоумку платити шалену зарплату? Цікаво, якби синочку цього судді так само в башню стріляли, що він би сказав?
(ау свідки свинорилого це ваша рехформа ага)
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31.12.2021 14:29 Відповісти
в УПОР

палитесь
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31.12.2021 15:01 Відповісти
 
 