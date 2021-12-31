Обвинувальний акт стосовно 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, передано до суду, - Офіс генпрокурора

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія за фактами скоєння смертельної ДТП у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в м. Харкові відбулося зіткнення автомобілів "Шевроле Авео" та Infiniti під керуванням 16-річного водія, який рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій автомобіля "Шевроле Авео" загинув на місці.

Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів Infiniti - двох 19-річних юнаків та 16-річну дівчину доставлено до лікарні. Перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував у поліцію та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.

Під час розслідування також встановлено, що на момент ДТП автомобіль Infiniti був у справному стані, у тому числі гальмівна та рульова системи.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Наразі триває слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України). Також розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.