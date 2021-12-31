У США, Австралії, європейських та азійських країнах через коронавірус значно обмежили святкові заходи

Влада в багатьох країнах світу цього року відмовилася від запланованих масових заходів у новорічну ніч через зростання захворюваності коронавірусом, зокрема через швидко поширюваний штам "омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ситуація з COVID-19 в останні тижні серйозно загострилася в Європі, що призвело до скасування, наприклад, традиційного піротехнічного шоу над Афінським акрополем, муніципалітетам у Греції також заборонили проводити будь-які громадські заходи з нагоди Різдва та Нового року. До 3 січня в Греції повернено обов'язкове носіння масок і на вулиці, і в приміщеннях, для поїздок громадським транспортом потрібні спеціалізовані маски з високим рівнем захисту.

Запуск феєрверків з нагоди Нового року скасували й на Єлисейських полях у Парижі. Прем'єр Франції Жан Кастекс оголосив також про заборону будь-яких масових вечірок і святкувань напередодні Нового року, він рекомендував навіть вакцинованим французам зробити тест на коронавірус, перш ніж зустрічатися з родичами.

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Деякі міста Італії вирішили відмовитися від святкових заходів через занепокоєння у зв'язку з поширенням коронавірусу. У Венеції, де на Новий рік традиційно відбуваються концерти просто неба й піротехнічні шоу, цього року нічого цього не буде. В області Кампанія до 1 січня включно заборонили вживання алкоголю в громадських місцях.

У Німеччині з 28 грудня посилено обмеження і заборонено новорічні масові заходи, дозволено зустрічатися групами до 10 осіб.

Заплановані раніше святкові заходи напередодні Нового року на Трафальгарській площі в Лондоні також скасували. Мер британської столиці Садік Хан заявив, що це "важке рішення", але "безпека лондонців має бути на першому місці".

Жителі Нідерландів зустрінуть Новий рік в умовах часткового локдауну. В країні зачинені магазини, що продають не життєво важливі товари, бари, спортзали, перукарні й низка інших об'єктів сфери послуг і розваг. За словами прем'єра Нідерландів Марка Рютте, запровадження таких заходів не "можна було уникнути". Європейські ЗМІ зазначають, що багато жителів Нідерландів вирішили зустріти Новий рік у сусідній Бельгії, де обмежень значно менше.

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У Польщі, тим часом, попри чинні обмеження, дозволили нічним клубам і барам відкритися напередодні Нового року, щоб прийняти відвідувачів.

У США, де останніми днями фіксують антирекорди за захворюваністю на коронавірус, рішення про святкові заходи відрізняються від штату до штату. На Таймс-сквер у Нью-Йорку цього року вирішили не відмовлятися повністю від свята, але скоротити його масштаб. Зібратися на площі зможуть тільки 15 тис. осіб із документом, що підтверджує вакцинацію. Раніше, до пандемії, на святкування Нового року на Таймс-сквер збиралося близько 60 тис. людей. У Лос-Анджелесі святкові заходи відбудуться без глядачів, але їх транслюватимуть онлайн. У Чикаго в новорічну ніч запустять традиційний феєрверк із п'яти мостів, але місцева влада закликала жителів здати тест на коронавірус, перш ніж вирушати дивитися салют. У Лас-Вегасі також планують гучно відсвяткувати Новий рік і запустити феєрверки.

В Австралії, яка одна з перших зустрічає Новий рік, планують заходи з дотриманням суворих заходів безпеки. Зокрема, запланований запуск салюту в Сіднеї, жителів зобов'яжуть дотримуватися соціального дистанціювання.

В ОАЕ для участі у святкових заходах запроваджено обов'язкове носіння масок. Дозволено заповнювати приміщення на 80%, при цьому відвідувачі зобов'язані мати документ, що підтверджує або вакцинацію, або негативний ПЦР-тест, зроблений не більше ніж за 96 годин.

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У Китаї, звідки, як вважається, почав поширюватися COVID-19, також не передбачається масштабних святкувань. Зокрема, масові святкові заходи не заплановані в Пекіні. Міська влада закликає пекінців за змогою не залишати столицю. Жителям районів Китаю, де було виявлено коронавірус, дозволено в'їзд до Пекіна лише з негативним тестом на вірус.

Китайська влада, як зазначають західні ЗМІ, особливо уважно провадить боротьбу проти коронавірусної інфекції, оскільки в лютому КНР має провести зимову Олімпіаду.