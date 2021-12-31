Дещиця про очікування від головування Польщі в ОБСЄ: Важливим завданням є деескалація ситуації навколо кордонів України

Україна очікує на деескалацію напруги на сході та поблизу кордонів країни під час річного головування Польщі в ОБСЄ в 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Високо цінуємо, що серед пріоритетів головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році є питання врегулювання російсько-українського конфлікту", - заявив Дещиця.

Серед основних очікувань української сторони під час головування Польщі в цій організації він назвав, насамперед, посилення мандату СММ ОБСЄ в Україні.

"Ми розуміємо, що має бути консенсус країн ОБСЄ з цього питання, а Росія на це не погодиться. Проте, йдеться про важливість вироблення чітких механізмів для врегулювання безпекової ситуації в регіоні", - зауважив український дипломат.

За його словами, Україна порушуватиме питання щодо захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, ситуації українських політв'язнів, зокрема кримських татар.

"Це ті питання, якими займається ОБСЄ, і ми очікуємо, що Польща триматиме їх у полі зору і порушуватиме їх на достатньо високому рівні", - підкреслив посол України в РП.

Дещиця поінформував, що українська сторона очікує на візит у січні в Україну глави МЗС Польщі Збігнєва Рау як представника головуючої в ОБСЄ держави.

Український дипломат зазначив, що дуже важливим завданням ОБСЄ є деескалація ситуації навколо кордонів України і недопущення до перетворення конфлікту на ТОТ України на "заморожений" на кшталт тих, які є на просторах ОБСЄ у Південній Осетії, Абхазії чи Придністров’ї.