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Недоторканність кордонів України виключно важлива, це питання не підлягає обговоренню, - канцлер ФРН Шольц у новорічному зверненні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Недоторканність кордонів України виключно важлива, це питання не підлягає обговоренню, - канцлер ФРН Шольц у новорічному зверненні

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму новорічному зверненні до співгромадян, яке буде транслюватися на телебаченні ввечері 31 грудня, називає боротьбу з пандемією COVID-19 одним з найважливіших завдань 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, найближчі два тижні проходитимуть під знаком боротьби з коронавірусом.

Говорячи про виклики, з якими німецьке суспільство зіткнулось у 2021 році, Шольц першою чергою згадує масштабну повінь, внаслідок якої улітку постраждали західні регіони країни.

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Важливою темою виступу канцлера Німеччини стала боротьба зі зміною клімату та перехід до відновлюваних джерел енергії.

При цьому він зазначає, що жодна країна не може самостійно досягнути прогресу в побудові кращого світу. Саме для цього і необхідна міжнародна співпраця. У січні 2022 року Німеччина почне головувати у "Групі семи" (G7). У цей період, за словами Шольца, уряд ФРН має намір надати темі захисту клімату ключову роль.

Говорячи про ситуацію навколо України, глава уряду ФРН підкреслює: "Тут перед нами постають нові виклики". "Недоторканність кордонів виключно важлива, і це питання не підлягає обговоренню", - підкреслив Шольц.

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Шольц, так твої ж друзі кацапи вже не тільки доторкнулись, а й залізли. Чи за газом невидно?
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31.12.2021 14:39 Відповісти
а вiн тобi скажe що нe його. а Мeркeль. а вiн просто з боку припьоку.
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31.12.2021 19:33 Відповісти
а для этого мы заблокируем Украине все поставки оружия
что б кордоны были целее
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31.12.2021 14:50 Відповісти
"Недоторканність кордонів виключно важлива, і це питання не підлягає обговоренню", - підкреслив Шольц В Мінську в 2014 році,екс-канцлер і російський агент Меркель ,по вказівці кремлівського шефа не тільки відрізали від України,частину суверенної території української держави,але і створили підконтрольне Москві ордло ,для ведення війни з Україною
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31.12.2021 16:13 Відповісти
Вот он "обмен" на северный поток-2
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31.12.2021 16:16 Відповісти
А Пуйло такой говорит: Отключим газ!
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31.12.2021 18:32 Відповісти
Лучшая гарантия неприкосновенности границ Украины - это Бундесвер численностью 680 тысяч солдат и офицеров, как в 1984 году, а не 103 тыс. как сейчас.
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31.12.2021 19:20 Відповісти
"Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму новорічному зверненні до співгромадян, яке буде транслюватися на телебаченні ввечері 31 грудня, називає боротьбу з пандемією COVID-19 одним з найважливіших завдань 2022 року."- та ти вийди з бундестагу і спитай своїх виборців куди найух!
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31.12.2021 19:45 Відповісти
більше 400км кордонів вже у раші і шо?????????????????????????.
чергова стурбованість????????????.
німтура поставки боротьби з бпл зарізала.
сша сказали: ху.... вам а не нато.
на беспредел недоростка не реагує ніхто.
300 лямів на оборону, проти російських 60 ярдів, засуньте собі в ЖОП,Ю
ПІШЛИ НАХ,,,,,,,,,,,,,,,,,Й.
тільки досвід бойових дій Бандери збереже Україну
і проти такої оборони не вистоїть жодна економіка світу
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31.12.2021 20:00 Відповісти
 
 