Недоторканність кордонів України виключно важлива, це питання не підлягає обговоренню, - канцлер ФРН Шольц у новорічному зверненні

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму новорічному зверненні до співгромадян, яке буде транслюватися на телебаченні ввечері 31 грудня, називає боротьбу з пандемією COVID-19 одним з найважливіших завдань 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, найближчі два тижні проходитимуть під знаком боротьби з коронавірусом.

Говорячи про виклики, з якими німецьке суспільство зіткнулось у 2021 році, Шольц першою чергою згадує масштабну повінь, внаслідок якої улітку постраждали західні регіони країни.

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Важливою темою виступу канцлера Німеччини стала боротьба зі зміною клімату та перехід до відновлюваних джерел енергії.

При цьому він зазначає, що жодна країна не може самостійно досягнути прогресу в побудові кращого світу. Саме для цього і необхідна міжнародна співпраця. У січні 2022 року Німеччина почне головувати у "Групі семи" (G7). У цей період, за словами Шольца, уряд ФРН має намір надати темі захисту клімату ключову роль.

Говорячи про ситуацію навколо України, глава уряду ФРН підкреслює: "Тут перед нами постають нові виклики". "Недоторканність кордонів виключно важлива, і це питання не підлягає обговоренню", - підкреслив Шольц.

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