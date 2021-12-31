Недоторканність кордонів України виключно важлива, це питання не підлягає обговоренню, - канцлер ФРН Шольц у новорічному зверненні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму новорічному зверненні до співгромадян, яке буде транслюватися на телебаченні ввечері 31 грудня, називає боротьбу з пандемією COVID-19 одним з найважливіших завдань 2022 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За його словами, найближчі два тижні проходитимуть під знаком боротьби з коронавірусом.
Говорячи про виклики, з якими німецьке суспільство зіткнулось у 2021 році, Шольц першою чергою згадує масштабну повінь, внаслідок якої улітку постраждали західні регіони країни.
Важливою темою виступу канцлера Німеччини стала боротьба зі зміною клімату та перехід до відновлюваних джерел енергії.
При цьому він зазначає, що жодна країна не може самостійно досягнути прогресу в побудові кращого світу. Саме для цього і необхідна міжнародна співпраця. У січні 2022 року Німеччина почне головувати у "Групі семи" (G7). У цей період, за словами Шольца, уряд ФРН має намір надати темі захисту клімату ключову роль.
Говорячи про ситуацію навколо України, глава уряду ФРН підкреслює: "Тут перед нами постають нові виклики". "Недоторканність кордонів виключно важлива, і це питання не підлягає обговоренню", - підкреслив Шольц.
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что б кордоны были целее
чергова стурбованість????????????.
німтура поставки боротьби з бпл зарізала.
сша сказали: ху.... вам а не нато.
на беспредел недоростка не реагує ніхто.
300 лямів на оборону, проти російських 60 ярдів, засуньте собі в ЖОП,Ю
ПІШЛИ НАХ,,,,,,,,,,,,,,,,,Й.
тільки досвід бойових дій Бандери збереже Україну
і проти такої оборони не вистоїть жодна економіка світу