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Новини Політика України
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перейменування (378) Слуга народу (2385)

Питання зміни назви "Слуга народу" ніколи не обговорювалося у жодному із форматів, - речниця політсили Палійчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання зміни назви "Слуга народу" ніколи не обговорювалося у жодному із форматів, - речниця політсили Палійчук

Питання зміни назви партії "Слуга народу" ніколи не обговорювалося у жодному з існуючих форматів - ні на з‘їзді, ні на Політичній раді партії, ні на Національній раді громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН повідомила речниця фракції "СН" в парламенті Юлія Палійчук.

Відповідаючи на запитання щодо інформації, що начебто президент хоче перейменувати партію "Слуга народу" ближче до парламентських виборів, вона зазначила: "У нас є партія, яка отримала найвищий результат на виборах і утворила найбільшу фракцію парламенту. Питання зміни її назви ніколи не обговорювалося у жодному з існуючих форматів - ні на з'їзді, ні на Політраді, ні на Національній раді громад. Це вже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду. Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягали б в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові "інсайти".

Водночас джерело у партії повідомило УНІАН, що розмови щодо можливого перейменування партії ведуться, проте наразі це усе відбувається дійсно лише на рівні розмов.

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Рішення про перейменування партії ухвалюється на її з'їзді. Офіційно членам партії про можливість її перейменування ще не повідомляли.

Джерело у партії не виключило, що після теоретичного перейменування у назві партії може з'явитися прізвище президента.

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Топ коментарі
+21
Скумбрія Наріду.
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31.12.2021 15:20
+16
Ну так назвіть "Скоти 95-го кварталу"
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31.12.2021 15:25
+11
Логічно, без назви серілу, який зебіли переплутали з реальністю, ви ніхто.
Існує тільки поняття депутат від "слуги народу", що значить тупенький, хамовитий, бридкий, неадекватний тіпок чи сосна, які влаштувались по знайомству і давлять кнопки за кеш. По фаміліям вас ніхто не знав і не знає.
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31.12.2021 15:23
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31.12.2021 15:15 Відповісти
Вже давно пора пере іменувати на партію Бунда або єврейську робочу партію.
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31.12.2021 15:17 Відповісти
И как слуги Коломойского-Медведчука хотят переименоваться?
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31.12.2021 15:19 Відповісти
Зеленський планує змінити назву своєї фракції - https://www.online.ua/
Але це на підставі вигадок відомих фейкометі гузви-крюкової; хоча інколи вони щось таки та й знають.
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31.12.2021 15:39 Відповісти
Скумбрія Наріду.
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31.12.2021 15:20 Відповісти
по Восемь...?
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31.12.2021 15:44 Відповісти
ага.
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31.12.2021 18:51 Відповісти
Ану форумчани,допоможіть перейменувать партію "Слуга народа"! Було б добре щоб з ка"картинками логотипами". 🤓
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31.12.2021 18:16 Відповісти
"Сосни Народу"!😡
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31.12.2021 18:20 Відповісти
Відкіля їй знати що там Арестович, Ермак і Лещенко вирішили зробити з назвою купки ноунеймів, набраних на помийках?
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31.12.2021 15:21 Відповісти
Логічно, без назви серілу, який зебіли переплутали з реальністю, ви ніхто.
Існує тільки поняття депутат від "слуги народу", що значить тупенький, хамовитий, бридкий, неадекватний тіпок чи сосна, які влаштувались по знайомству і давлять кнопки за кеш. По фаміліям вас ніхто не знав і не знає.
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31.12.2021 15:23 Відповісти
Слово народ там явно лишнє. А фамілія президента в назві , враховуючи плачевні результати партії на наступних виборах, була б дуже доречна
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31.12.2021 15:24 Відповісти
Мабуть,хочуть перейменуватися в *Хазяї Зевиборців*?
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31.12.2021 15:45 Відповісти
Логичнее ,"" слуги писькограя""
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31.12.2021 16:35 Відповісти
Нехай перейменовуються. Це тільки пришвидшить їх кінець. БПП ледве проліз в парламент після того як перейменувався в ПЄС.
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31.12.2021 15:24 Відповісти
Навіть не знаю як цей кагал в Раді можливо назвати...
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31.12.2021 15:25 Відповісти
Нам не треба слуг, нам треба професіоналів в своїй справі.
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31.12.2021 15:25 Відповісти
Эти твари уже существуют и их выбрал тот же зескот. Нам нужны герои, но имеем тварей. Так что мухи отдельно, борщ отдельно
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31.12.2021 16:52 Відповісти
Ну так назвіть "Скоти 95-го кварталу"
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31.12.2021 15:25 Відповісти
"Свати 95"
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31.12.2021 15:44 Відповісти
Да нет это совсем не то. Прежде всего они быдло ( слуги) но никак не народа. Хотя 73 %тоже быдло. Как не крути, но все крутится вокруг этих слов.
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31.12.2021 16:40 Відповісти
просто затрите последнюю букву во втором слове - и все встанет на свои места...
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31.12.2021 15:27 Відповісти
Слуги дьявола
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31.12.2021 15:27 Відповісти
Даже нужно переименовать на "Слуги уроды".
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31.12.2021 15:28 Відповісти
Не уроді,а урода Зебені.
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31.12.2021 15:47 Відповісти
Нацагентство Украины по предотвращению коррупции обнаружило, что депутат Хотовского сельсовета Киевской области Иван Бондаренко является владельцем 41 квартиры. Политик попытался объяснить, откуда у него такое состояние, и заявил, что просто не умеет заполнять декларацию.

В своё оправдание он также добавил, что в последнее время болел, поэтому не мог ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год. По словам депутата, именно плохое самочувствие не позволило ему сообщить о своём имуществе и доходах.
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31.12.2021 15:28 Відповісти
Атакуй не атакуй, все одно отримай шоблу!
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31.12.2021 15:29 Відповісти
от чого і кого ви "слуги" - зЄлені ...

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31.12.2021 15:29 Відповісти
Пора сменить название пародии на партию, на БДЗ ( блок дебильных зЕбилов)! А ещё можно "козел" - коломийский зЕленский! Но ни в коем случае слово "клоун" не вписывать! До клоунов, вам не дорости...
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31.12.2021 15:35 Відповісти
нафіг вам обговорювати, якщо на Банковій все рішають за вас, зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе
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31.12.2021 15:36 Відповісти
Підійде-слуги мудрого наріду...
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31.12.2021 15:36 Відповісти
слугі народу коломойського...
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31.12.2021 15:36 Відповісти
"Слуга народа" будет переименована в "Партию Зеленского".
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31.12.2021 15:37 Відповісти
Цікаво, а сам зЕлохський знає, що таке "партия"?
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31.12.2021 15:41 Відповісти
Партия наркоты.....
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31.12.2021 15:56 Відповісти
Во первых они не партия, а во вторых мы знаем ишака, писькограя, клоуна наконец. Так что ваш вариант полная фигня
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31.12.2021 16:43 Відповісти
Чогось народ значно бідніший за своїх слуг....
Як так сталось ?
А президентша каже, не заглядайте на сьомгу та лосось - осьо вам скумбрія по 8 грн
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31.12.2021 15:38 Відповісти
"Мудрому нариду" может понравиться название своих избранников " Пропутенское мародёрское кодло ". Или "Народный Лохотрон"...
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31.12.2021 15:39 Відповісти
З наступаючим, спільнота тверезомислячих українців!

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31.12.2021 15:44 Відповісти
Петре Олексійовичу , поскоріше повертайтеся додому, бо без Вас біда в Украіні🙁
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31.12.2021 16:05 Відповісти
"Слуги вумного наріду" - так буде точніше.
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31.12.2021 15:46 Відповісти
Слуги , слишком хорошо и не соответствует им. Возможно "' холопы""
Чьи холопы? Ишака?
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31.12.2021 16:46 Відповісти
Суки Народа
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31.12.2021 15:52 Відповісти
Не имеет значения смена названия партии ЗЕ.Для истории они так и останутся ,,Партией ЗЕБИЛОВ и дебилов,,как не крути но так они и останутся.А Президент Украины не более чем безвольный игрок на фортепиано а не политический деятель.
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31.12.2021 15:53 Відповісти
Тогда просто "'' зескот""
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31.12.2021 16:47 Відповісти
Господа Уроды?!
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31.12.2021 15:55 Відповісти
Нарколига.
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31.12.2021 15:57 Відповісти
"А вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь"
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31.12.2021 15:59 Відповісти
Эх, Артурчик... И ты туда же... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/31/7319141/
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31.12.2021 16:00 Відповісти
Через скандали партію Зеленського «Слуга народу» збираються перейменувати.

Там на повному серйозі вважають, що перейменування врятує політичну сил від падіння рейтингу. 😃
Як тепер називатимуть партію Зеленського?
Свати народу? Великі крадівники? ,, Скоти "
⁉️А які ваші варіанти?
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31.12.2021 16:03 Відповісти
напиши сам шото там у вас на сайте, а то на словах - как Шварцег, а на деле - как обычный дряхлый дед, правда очень патриотичный, закрывающий глаза на патоку, переговоры с Мертвечуком и прочее.
вроде вы атеист, но есть же даже не верунское: Не сотвори се вождика.
вот у вас на сайте - тупо секта. я то читаю, но вот не пренадлежа к "ботам", смешно. Реально - вы блин еще наезжаете на немцев в 3-ем Райхе и даже на красножопых - так кто тогда вы то? То же самое - на, это вождик - обожай его(кто не верит - я того "баном" банил)
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31.12.2021 16:12 Відповісти
А если хорошо подумать,вот блок пэтра пэ переименовали же в псов - очень даже удачно получилось,вас тоже какими нибудь лягушками или московскими крысами можно назвать.
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31.12.2021 16:04 Відповісти
Лаптєногий , твоя задача займатися , Єдиною засрашкою і не лізти в Украіну !😡
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31.12.2021 16:07 Відповісти
Док, а я ведь помню шо сам Антиколорадос кричал буквально шо название "ЕС" - это зашквар(надеялся шо его "там читают") - ну и шо?
ты тупо тут человека обозвал, а может он настолько же любит "эту страну" как и вы.
м?
так секта у вас или нет? любая нападка, нет, любой вопрос супротив ПАП-а = "лаптеногий"?
как вы сбоку то выглядите.... "загляденье".
и да, как я говорю - проклинайте побольше "зелебобов" и приглашайте/заставляйте голосовать за ПАП-а. угу, за прокленами люди и глядишь, потянутся
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31.12.2021 16:17 Відповісти
"секта Голобородька "
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31.12.2021 16:04 Відповісти
Підходить 🤣
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31.12.2021 16:08 Відповісти
Скумит? Митбрия?
Скумбрия накушавшаяся митболов?
Балабол? ой, Арахамия прости.те.
Вот вбросили как назвать мол хотят - а мы бумаем, аж за Тартарова забыли, за гонщиков, за Гогу - обсуждаем зашкварчики.... а не специально ли это "вбрасывается"?
Ведь мне то например важней - а что там с Гогилашвили, а не то шо дурочка, ой, Первая Зеледи обосралась с ценами, как и Котлета, ой, Митмяс. м?
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31.12.2021 16:08 Відповісти
Через рік-два будете не тільки назву міняти, а і прізвища.
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31.12.2021 16:15 Відповісти
да не виляйте вы своим тухесом, с вами давно всем все понятно - переименовывайтесь уже сразу в "слуги путина"... чтоб два раза не вставать.
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31.12.2021 16:19 Відповісти
Вам бы еще клеймо на лбу выжигать "СН", чтобы до конца жизни никаких вопросов не возникало.

Да и избирателям СН и ЗЕ не помешало бы, чтобы не дай Бог их кто-то на работу к себе не взял.
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31.12.2021 16:25 Відповісти
Коли в борделі проблеми, то не двигають меблі, а міняють повій!
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31.12.2021 16:27 Відповісти
Как говно не назови , оно останется говном.
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31.12.2021 16:54 Відповісти
А навіщо міняти? "Слуги народу" = холуї Кремля.
Хоч лусніть - але це факт.
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31.12.2021 17:11 Відповісти
Слуга іудейського наріду
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31.12.2021 17:34 Відповісти
Назовите ВОРЫ НАРОДА.
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31.12.2021 17:41 Відповісти
Переименуют по смыслу в " слугу урода".
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31.12.2021 17:54 Відповісти
Переименовать на партию "Слуги бородатой зелёной бабушки"
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31.12.2021 18:24 Відповісти
Ну это логично переименовать партейку в честь победителя в номинации "Разочарование года"
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31.12.2021 20:41 Відповісти
 
 