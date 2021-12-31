Питання зміни назви "Слуга народу" ніколи не обговорювалося у жодному із форматів, - речниця політсили Палійчук

Питання зміни назви партії "Слуга народу" ніколи не обговорювалося у жодному з існуючих форматів - ні на з‘їзді, ні на Політичній раді партії, ні на Національній раді громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН повідомила речниця фракції "СН" в парламенті Юлія Палійчук.

Відповідаючи на запитання щодо інформації, що начебто президент хоче перейменувати партію "Слуга народу" ближче до парламентських виборів, вона зазначила: "У нас є партія, яка отримала найвищий результат на виборах і утворила найбільшу фракцію парламенту. Питання зміни її назви ніколи не обговорювалося у жодному з існуючих форматів - ні на з'їзді, ні на Політраді, ні на Національній раді громад. Це вже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду. Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягали б в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові "інсайти".

Водночас джерело у партії повідомило УНІАН, що розмови щодо можливого перейменування партії ведуться, проте наразі це усе відбувається дійсно лише на рівні розмов.

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Рішення про перейменування партії ухвалюється на її з'їзді. Офіційно членам партії про можливість її перейменування ще не повідомляли.

Джерело у партії не виключило, що після теоретичного перейменування у назві партії може з'явитися прізвище президента.