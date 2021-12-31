Питання зміни назви "Слуга народу" ніколи не обговорювалося у жодному із форматів, - речниця політсили Палійчук
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Питання зміни назви партії "Слуга народу" ніколи не обговорювалося у жодному з існуючих форматів - ні на з‘їзді, ні на Політичній раді партії, ні на Національній раді громад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН повідомила речниця фракції "СН" в парламенті Юлія Палійчук.
Відповідаючи на запитання щодо інформації, що начебто президент хоче перейменувати партію "Слуга народу" ближче до парламентських виборів, вона зазначила: "У нас є партія, яка отримала найвищий результат на виборах і утворила найбільшу фракцію парламенту. Питання зміни її назви ніколи не обговорювалося у жодному з існуючих форматів - ні на з'їзді, ні на Політраді, ні на Національній раді громад. Це вже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду. Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягали б в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові "інсайти".
Водночас джерело у партії повідомило УНІАН, що розмови щодо можливого перейменування партії ведуться, проте наразі це усе відбувається дійсно лише на рівні розмов.
Рішення про перейменування партії ухвалюється на її з'їзді. Офіційно членам партії про можливість її перейменування ще не повідомляли.
Джерело у партії не виключило, що після теоретичного перейменування у назві партії може з'явитися прізвище президента.
Будь ласка, зачекайте...
Але це на підставі вигадок відомих фейкометі гузви-крюкової; хоча інколи вони щось таки та й знають.
Існує тільки поняття депутат від "слуги народу", що значить тупенький, хамовитий, бридкий, неадекватний тіпок чи сосна, які влаштувались по знайомству і давлять кнопки за кеш. По фаміліям вас ніхто не знав і не знає.
В своё оправдание он также добавил, что в последнее время болел, поэтому не мог ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год. По словам депутата, именно плохое самочувствие не позволило ему сообщить о своём имуществе и доходах.
Як так сталось ?
А президентша каже, не заглядайте на сьомгу та лосось - осьо вам скумбрія по 8 грн
Чьи холопы? Ишака?
Там на повному серйозі вважають, що перейменування врятує політичну сил від падіння рейтингу. 😃
Як тепер називатимуть партію Зеленського?
Свати народу? Великі крадівники? ,, Скоти "
⁉️А які ваші варіанти?
вроде вы атеист, но есть же даже не верунское: Не сотвори се вождика.
вот у вас на сайте - тупо секта. я то читаю, но вот не пренадлежа к "ботам", смешно. Реально - вы блин еще наезжаете на немцев в 3-ем Райхе и даже на красножопых - так кто тогда вы то? То же самое - на, это вождик - обожай его(кто не верит - я того "баном" банил)
ты тупо тут человека обозвал, а может он настолько же любит "эту страну" как и вы.
м?
так секта у вас или нет? любая нападка, нет, любой вопрос супротив ПАП-а = "лаптеногий"?
как вы сбоку то выглядите.... "загляденье".
и да, как я говорю - проклинайте побольше "зелебобов" и приглашайте/заставляйте голосовать за ПАП-а. угу, за прокленами люди и глядишь, потянутся
Скумбрия накушавшаяся митболов?
Балабол? ой, Арахамия прости.те.
Вот вбросили как назвать мол хотят - а мы бумаем, аж за Тартарова забыли, за гонщиков, за Гогу - обсуждаем зашкварчики.... а не специально ли это "вбрасывается"?
Ведь мне то например важней - а что там с Гогилашвили, а не то шо дурочка, ой, Первая Зеледи обосралась с ценами, как и Котлета, ой, Митмяс. м?
Да и избирателям СН и ЗЕ не помешало бы, чтобы не дай Бог их кто-то на работу к себе не взял.
Хоч лусніть - але це факт.