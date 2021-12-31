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Венеціанська комісія засуджує ліквідацію центру "Меморіал" в РФ: Це порушення міжнародних стандартів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Венеціанська комісія засуджує ліквідацію центру "Меморіал" в РФ: Це порушення міжнародних стандартів

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) засудила рішення Верховного суду РФ щодо ліквідації міжнародного товариства "Меморіал", внесеного в країні до реєстру "іноагентів".

Про це йдеться у заяві комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У заяві комісії зазначається, що рішення російського суду є порушенням міжнародних стандартів. Зокрема, Венеціанська комісія вважає "неточним і надто широким" законодавство про "іноземних агентів", у порушенні якого влада РФ звинуватила організацію.

"Будь-яке покарання має бути пропорційним до правопорушення, а ліквідація організації має бути можлива лише як крайній захід у випадках серйозних порушень, що становлять загрозу демократії", – наголошує комісія.

У заяві також підкреслюється, що навіть повторюваність адмінпорушень не може бути підставою для ліквідації неурядової організації.

Венеціанська комісія також вказує на те, що влада РФ не врахувала рекомендації до законодавства про "іноагентів".

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Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".

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відмовте всім кацапо чиновникам васалам путлера у Візах в ЕС - США ...., та їх дітям ....- все одразу зміниться .... озабоченці хренови ...
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31.12.2021 15:56 Відповісти
озабоченность ничего не стоит - ее не жалко
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31.12.2021 16:07 Відповісти
100 пудово ...
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31.12.2021 16:09 Відповісти
Может я не прав, но нафига нам подобные новости, они в кацапстане мало кого интересуют, там процентов 90 вообще не знает что такое "Мемориал". 😁
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31.12.2021 16:14 Відповісти
Якщо би це було так, то не ліквідували.
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31.12.2021 16:44 Відповісти
шо попало мeлeш: є група людeй яка "розважається" на свiй лад. чого про нei всi повиннi знати? а коли ця група наступила на партiйного хвоста - ii закрили.
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31.12.2021 16:58 Відповісти
Совершенно верно, небольшая группа инакомыслящих, как это было при совке, а 99 процентов горячо поддерживали курс партии, в рашке сейчас именно так и есть)
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31.12.2021 22:12 Відповісти
в Украiнi так тeж. стало при Зe.
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01.01.2022 00:33 Відповісти
В Украине не совсем небольшая группа, скорее наоборот )))
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01.01.2022 16:43 Відповісти
бо в Украiнi свобода слова - лeгшe прочистити нижню пiвкулю узького мозку.
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01.01.2022 16:54 Відповісти
Та ще ми не "один народ", як не крути, не терпилоиды и не холопы царя, на это и вся надежда, как сказал Кучма в свое время - Украина не Россия!😁
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01.01.2022 18:04 Відповісти
пук у калюжу
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31.12.2021 16:55 Відповісти
закономерно
в "стране" где гордятся тем что "погибло 7 млн.", "ой, 27", "ой, 47", "а наср., можымъ пафтарить"(не Мерседес повторят, не Роллс-Ройс, не Форд), не, готовы повторить - то-ли 7, то ли - так дальше трупов, не вкурив - какая это гора будет жертв Сралина(да-да, Польшу делил именно он и положить был гоов "за дидовПортугалии" именно он, гораздо больше(подумаешь, еще с десяток(не взвод - десятки общевойсковых армий))), каво не бывать, ой, эка невидаль.
вот именно что плесень, но даже это тупо сравнивать - плесень хотя бы себе лучшее место ищет, а не засерает вновь приобретенное... наверное?
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31.12.2021 17:06 Відповісти
В пуйландії знищують все, що пов'язане з реальною історією. Але тепер і ми маємо в Україні криворогатого дебіла-кловуна, нащадка нквдешніка сємьона, яке ненавидить Україну! Саме цей клован-наркоман притяг *уйловські війська до наших кордонів! Шоб це беніне уйопіщє здохло від передозу найскоріше!

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31.12.2021 17:15 Відповісти
А в чому проблема,робіть як в Україні Медведчук.Був ,,Меморіал,, перейменуйте на ,,Память,, ось і все... А від перейменування тема не змінюється та можу вам додати ще з десяток синонімів до слова ,,меморіал,,.А як що ви кацапи дебіли то буду вам додавати синоніми за оплату за кожен в міліон баксів.
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31.12.2021 17:20 Відповісти
ЗАКРЫВАЙТЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ ПО ВСЕМУ МИРУ И ВЗРЫВАЙТЕ ИХ ГАЗОПРОВОДЫ И НЕФТЕПРОВОДЫ !!!
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31.12.2021 17:41 Відповісти
Ось ти перший і почни підривати нафто і газопроводи
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01.01.2022 08:38 Відповісти
я выражаю озабоченность. (на самом деле, когда в Рашке закручивают гайки на шеях простых. как пробка, россиянцах, это хорошо. пусть живут в средневековье со швабрами в анусах)
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31.12.2021 17:51 Відповісти
 
 