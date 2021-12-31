Венеціанська комісія засуджує ліквідацію центру "Меморіал" в РФ: Це порушення міжнародних стандартів

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) засудила рішення Верховного суду РФ щодо ліквідації міжнародного товариства "Меморіал", внесеного в країні до реєстру "іноагентів".

Про це йдеться у заяві комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У заяві комісії зазначається, що рішення російського суду є порушенням міжнародних стандартів. Зокрема, Венеціанська комісія вважає "неточним і надто широким" законодавство про "іноземних агентів", у порушенні якого влада РФ звинуватила організацію.

"Будь-яке покарання має бути пропорційним до правопорушення, а ліквідація організації має бути можлива лише як крайній захід у випадках серйозних порушень, що становлять загрозу демократії", – наголошує комісія.

У заяві також підкреслюється, що навіть повторюваність адмінпорушень не може бути підставою для ліквідації неурядової організації.

Венеціанська комісія також вказує на те, що влада РФ не врахувала рекомендації до законодавства про "іноагентів".

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Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".