Росія посилює присутність біля українських кордонів, але раптового наземного наступу найближчим часом не буде, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія зменшила масштаби перекидання військ до кордонів з Україною, але розгортає одразу п’ять армій та нових військових баз, що означає посилення загрози у майбутньому.
Про це з посиланням на нове дослідження Conflict Intelligence Team пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Зафіксовано зосередження військ та накопичення бойової техніки 2-й, 6-1, 41-ї 58-ї та 1-ї танкової армій. Росіяни розгортають нові військові бази для зберігання техніки. Характерно, що в деяких випадках перекидається техніка військових частин, а більшість особового складу залишається у своїх пунктах дислокації.
Важливо згадати, що у квітні 2021-го Росія перекидала до наших кордонів з'єднання тільки 41-ї та 58-ї армій та Повітряно-десантних військ. Наразі російські десантники - ударна частина російської армії - залишаються на своїх базах, вони вже відпрацювали розгортання у квітні, і можуть бути швидко застосовані", - уточнює журналіст.
Він вказує, що натомість ворог відпрацьовує розгортання трьох нових армій.
"Важливо зазначити, що фактично 1-а танкова армія виступає як стратегічний резерв ЗС РФ так само, як і десантники.
Таким чином, протягом 2021-го року Росія значно посилила своє угруповання на кордонах з Україною, і відпрацювала розгортання своїх мобільних сил підвищеної готовності.
Росія посилює присутність біля українських кордонів, рівень загрози та рівень здатності до швидких наступальних дій значно посилюється. Росія посилює свої спроможності для нанесення раптового ракетного удару звичайними видами озброєнь.
Разом з тим, для проведення наземної наступальної операції проти України Росії потрібен час, пересування російських військ ретельно відстежуються розвідкою НАТО. Тому раптового наземного наступу найближчим часом не буде.
Разом з тим варто відзначити: ситуація загрозлива, Росія чинить військовий тиск, і цей тиск буде тільки посилюватись, через відмову РФ вивести війська з Донбасу та звільнити Крим", - переконаний Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Нехай всі ваші світлі прогнози, мрії, побажання та надії збуваються!
Будьте щирими та турботливими з рідними та друзями ... але з ворогами та недругами - тиграми !
- это хорошо что у вас в генштабе РФ свой человек..
А что насчет массовых ракетных ударов с территории РФ? - будут наносить или нет?
А знаєте чим на таку загрозу відповіла наша влада ?
Зміцнила протиповітряну оборону ? Наростила наш ракетний потенціал ?
А от і ні !
Зобов'язала стати на військовий облік всіх жінок аж до 60 років :D
Все ж таки приємно, що тебе вважають моцнішою за ядрьонний потенціал
Дмитро Корчинський
24 грудня о 11:49 ·
Щодо військового обліку жінок.
Це не є помилковим рішенням.
Дехто вважає, що помилкою було надання жінкам виборчого права.
Ми з цим не погоджуємося.
Але всі, хто мають виборче право, повинні мати військовий обов'язок.
Певно і в нас чоловіків обмаль.
Взагалі треба розуміти, що поставити на облік це не те саме, що навчити військовій справі.
Могли би хоча би створити власний кайселіт - це було би ЗНАЧНО ефективніше, тим більше війна то буде в умовах міста.
і це - "кайтселійт" - естонською Kaitseliit..., не "кайселіт"...але це таке...
В Естонії ще набагато менше населення ніж в Ізраелю- і що ... - і воївати потрібно "мізками" та технологіями - а не "живим мясом" ...
Результати роботи по запровадженню цієї моделі в Україні всім відомі...
В реалі маємо спотворене мертвонароджене ДЕЩО, мало придатне до продуктивної роботи.
Вороги, за допомогою "наріда", якому у більшості "акакаяразніца", поховали проєкт...
Куди далі?
Каждый должен делать все что может! Берите пример с чеченцев, вот где народ вызывающий уважение. И женщины там не просто"" красуни""а жены мужей. А у нас ,извините, бабы ( большинство)
_Так фашисты атаку не танковыми клиньями начнут, а ракетами и авиацией. Танки и пехота зайдут после.
В Британии обнародовали новую карту вторжения РФ в Украину и напомнили о ядерном арсенале Кремля
Британский таблоид The Sun обнародовал новую карту возможного масштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Прогнозируется, что российские войска будут заходить на нашу территорию с оккупированных Крыма и Донбасса, со своей территории и с территории Беларуси.
Журналисты также сравнили военные мощности Украины и РФ. Карта под названием "На грани" опубликована на сайте таблоида.
Отмечается, что численность военных в Украине составляет 225 тысяч, а в России - 1 миллион.
В украинских Вооруженных силах числится 2 430 танков, а в российских - 13 000. Самолетов же Украина имеет 285, а РФ - 4 144.
В то же время на вооружении нашей страны есть 25 военных кораблей, а россияне имеют 603 боевых судна. Однако в Украине нет ядерного оружия, а в России ядерных боеголовок насчитывается аж 6 400.
Так, 13 000 танків, але "розмазаних" на 1/7 суши Землі.
Авіації в них і під час нападу на Грузію було майже стільки же, але ж грузіни успішно збівали їх. А в нас всеж таки ППО сільнише.
А навіщо нам флот, миж не у Атлантичному океані з кацапама, як що будемо воювати, а біля Чорноморскої калюжи.
поясню ще "примітивнішше" - гопник із ножем не піде до вуйка , якщо добре знае , що той мае бЄрданку і в разі чого реально шмальне - коли вибору вже не буде ...
А як що противник застосує ядерну зброю першим? А у України були технічні засоби, щоб цій обстріл побачити до того, як їх БГ почнут взриватися на нашої землі? Чи ви це у Академії Генерального штабу не вивчали? А у Доктріні РФ право превентівного ядерного удару. І щоб в нас ядерного залишилось, після того, як РФ нанесла би по нам ядерний удар?
Пагано ви мабуть вчилися.
я повторюсь ще раз - ні в ті часи - ні тим паче в сьогоднішні , коли е вже і більш вразливішші зразки озброення та технічні можливості , зробити навіть перший "запуск" - скажем так ...- поки що , немае такого що би спонукало когось першим це почати - все настільки у світі ГРОШЕЙ взаемозвязано ...- і я вам скажу більше - пУтлер більш врівноважений ніж вам здаеться - нами - вами просто маніпулюють ...
Небуде поки що на цьому ніякої ні "ядерної" так "лобового " прямого відкритого вторгнення - це розуміють всі хто в "темі" - а "стадо" завжди потрібно тримати в тонусі ...- спочатку шок ...- потім сіно ...)))
Так , " пістолет" застосовують і будуть застосовувати... - у світі за останні 100 років ще не було ні ОДНОГО дня , щоби не відбувалися локальні - регіональні военні конфлікти ...- і що ...вас же практично це не цікавило , що у якісь буркіна фаса 10 років їде громадянська чи ще щось ...- от коли із нами , нас звичайно "болить"...
Просто іде черговий перерозподіл всього - від фіз ресурсу , так і всього іншого ...
США, які давали гарантії по Будапештскому меморандуму можуть зліти Україну, та віддати нас РФ.
Ось тільки на Земній кулі є не менш 30 держав, яки це зрозуміють по своєму, та мають технічні і фінансові можливості не просто розробити, а поставити на озброення від ста балестичних ракет з ядерними боеголовками у термін від 2-х місяців (Японія) до полутора років. А це тоді буде зовсім інша геополітична ситуація.
Може Байден цього і не розуміє, але багато республіканців та і демократів добре це розуміють.
А ось те, про що я зараз написав і є НАЙВАЖЛИВИШЕ у цьому конфлікті.
Але і казати що від України ЗОВСІМ нічого не залежить, теж не вірно. Пагано що в нас зараз Зеленський та його квартал, яки ну зовсім ні для цієї ситуації. Алеж крім нього є інши сильні политичні фігури і в них досить широки свої, особісті, зв'язки у цівілізованому світі.
Даже те, що ми, обізнані пишимо тут, на ЦН, це те, що теж може мати вплив, бо ЦН читає багато українців, яки можуть почерпнути гарні ідеї.
Доля военнослужащих по призыву в российской армии составляет в настоящее время где-то треть от общей численности - остальные места укомплектованы контрактниками. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
В прошлом году
Как сообщал в марте 2020 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на пленарном заседании Совета Федерации, количество военнослужащих по призыву за последние семь лет уменьшилось до 225 тысяч, а численность контрактников превысила 405 тысяч человек.
Итого - менее 700 тыс.
При этом:
1. При нынешнем сроке службы в 1 год, в случае настоящего боевого применения, срочники в большинстве своем - просто мясо.
2. Общая протяжённость государственной границы России составляет 60 932 км, в том числе сухопутной (на материке) - 22 125 км
3. Если верить кремлёвским, то вокруг - враги.
Можно ли, при таком-то раскладе, сгонять весь свой "миллион" в одну кучу?
-- Щас задавит!
-- Та не задав.....
-- Я же говорил, что задав.....
Снаружи давят, что бы вы изнутри развалились.
...а у вас:
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Це щоб в солдафонів не з'являлась думка 'кактак мише братья!'
https://www.youtube.com/watch?v=wXiYNcUiDxY
Ганьба,*****,ганьба.
Ідіть у сраку,дебіли,які не знають,що таке Армія.......
Там не місце жінкам..........ІМХО.........
Я там був.Я знаю.
Багато жінок на війні й виконують свою задачу не гірше за чоловіків.