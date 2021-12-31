"Росія посилює присутність біля українських кордонів, але раптового наземного наступу найближчим часом не буде, - Бутусов"

Росія зменшила масштаби перекидання військ до кордонів з Україною, але розгортає одразу п’ять армій та нових військових баз, що означає посилення загрози у майбутньому.

Про це з посиланням на нове дослідження Conflict Intelligence Team пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зафіксовано зосередження військ та накопичення бойової техніки 2-й, 6-1, 41-ї 58-ї та 1-ї танкової армій. Росіяни розгортають нові військові бази для зберігання техніки. Характерно, що в деяких випадках перекидається техніка військових частин, а більшість особового складу залишається у своїх пунктах дислокації.

Важливо згадати, що у квітні 2021-го Росія перекидала до наших кордонів з'єднання тільки 41-ї та 58-ї армій та Повітряно-десантних військ. Наразі російські десантники - ударна частина російської армії - залишаються на своїх базах, вони вже відпрацювали розгортання у квітні, і можуть бути швидко застосовані", - уточнює журналіст.

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Він вказує, що натомість ворог відпрацьовує розгортання трьох нових армій.

"Важливо зазначити, що фактично 1-а танкова армія виступає як стратегічний резерв ЗС РФ так само, як і десантники.

Таким чином, протягом 2021-го року Росія значно посилила своє угруповання на кордонах з Україною, і відпрацювала розгортання своїх мобільних сил підвищеної готовності.

Росія посилює присутність біля українських кордонів, рівень загрози та рівень здатності до швидких наступальних дій значно посилюється. Росія посилює свої спроможності для нанесення раптового ракетного удару звичайними видами озброєнь.

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Разом з тим, для проведення наземної наступальної операції проти України Росії потрібен час, пересування російських військ ретельно відстежуються розвідкою НАТО. Тому раптового наземного наступу найближчим часом не буде.

Разом з тим варто відзначити: ситуація загрозлива, Росія чинить військовий тиск, і цей тиск буде тільки посилюватись, через відмову РФ вивести війська з Донбасу та звільнити Крим", - переконаний Бутусов.