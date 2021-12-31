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армія РФ (5045) війна (12800) Бутусов Юрій (2255)

Росія посилює присутність біля українських кордонів, але раптового наземного наступу найближчим часом не буде, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія посилює присутність біля українських кордонів, але раптового наземного наступу найближчим часом не буде, - Бутусов

Росія зменшила масштаби перекидання військ до кордонів з Україною, але розгортає одразу п’ять армій та нових військових баз, що означає посилення загрози у майбутньому.

Про це з посиланням на нове дослідження Conflict Intelligence Team пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зафіксовано зосередження військ та накопичення бойової техніки 2-й, 6-1, 41-ї 58-ї та 1-ї танкової армій. Росіяни розгортають нові військові бази для зберігання техніки. Характерно, що в деяких випадках перекидається техніка військових частин, а більшість особового складу залишається у своїх пунктах дислокації.

Важливо згадати, що у квітні 2021-го Росія перекидала до наших кордонів з'єднання тільки 41-ї та 58-ї армій та Повітряно-десантних військ. Наразі російські десантники - ударна частина російської армії - залишаються на своїх базах, вони вже відпрацювали розгортання у квітні, і можуть бути швидко застосовані", - уточнює журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концентрація російських військ біля кордонів України та в Криму триває, - Conflict Intelligence Team

Він вказує, що натомість ворог відпрацьовує розгортання трьох нових армій.

"Важливо зазначити, що фактично 1-а танкова армія виступає як стратегічний резерв ЗС РФ так само, як і десантники.

Таким чином, протягом 2021-го року Росія значно посилила своє угруповання на кордонах з Україною, і відпрацювала розгортання своїх мобільних сил підвищеної готовності.

Росія посилює присутність біля українських кордонів, рівень загрози та рівень здатності до швидких наступальних дій значно посилюється. Росія посилює свої спроможності для нанесення раптового ракетного удару звичайними видами озброєнь.

Також читайте: Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю на провокації проти Донбасу"

Разом з тим, для проведення наземної наступальної операції проти України Росії потрібен час, пересування російських військ ретельно відстежуються розвідкою НАТО. Тому раптового наземного наступу найближчим часом не буде.

Разом з тим варто відзначити: ситуація загрозлива, Росія чинить військовий тиск, і цей тиск буде тільки посилюватись, через відмову РФ вивести війська з Донбасу та звільнити Крим", - переконаний Бутусов.

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Топ коментарі
+16
Може і будуть.
А знаєте чим на таку загрозу відповіла наша влада ?
Зміцнила протиповітряну оборону ? Наростила наш ракетний потенціал ?
А от і ні !
Зобов'язала стати на військовий облік всіх жінок аж до 60 років :D
Все ж таки приємно, що тебе вважають моцнішою за ядрьонний потенціал
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31.12.2021 16:18
+12
Конечно не нападет, зеля ж ему в шеколадный глаз заглянул и увидел там мир
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31.12.2021 16:06
+11
а я вашу карту побью Дмитром Корчинским..

Дмитро Корчинський

24 грудня о 11:49 ·



Щодо військового обліку жінок.

Це не є помилковим рішенням.

Дехто вважає, що помилкою було надання жінкам виборчого права.

Ми з цим не погоджуємося.

Але всі, хто мають виборче право, повинні мати військовий обов'язок.
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31.12.2021 16:27
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Конечно не нападет, зеля ж ему в шеколадный глаз заглянул и увидел там мир
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31.12.2021 16:06 Відповісти
З прийдешнім 2022-м роком вас, дорогі патріоти та друзі України всього світу, а особливо -бійці та волонтери фронту!

Нехай всі ваші світлі прогнози, мрії, побажання та надії збуваються!

Будьте щирими та турботливими з рідними та друзями ... але з ворогами та недругами - тиграми !
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31.12.2021 17:23 Відповісти
Потім будемо обговорювати трактування значення термінів наступ, наземний, раптовий...
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31.12.2021 16:09 Відповісти
хорошо пан Бутусов - расходимся тогда
- это хорошо что у вас в генштабе РФ свой человек..

А что насчет массовых ракетных ударов с территории РФ? - будут наносить или нет?
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31.12.2021 16:12 Відповісти
Може і будуть.
А знаєте чим на таку загрозу відповіла наша влада ?
Зміцнила протиповітряну оборону ? Наростила наш ракетний потенціал ?
А от і ні !
Зобов'язала стати на військовий облік всіх жінок аж до 60 років :D
Все ж таки приємно, що тебе вважають моцнішою за ядрьонний потенціал
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31.12.2021 16:18 Відповісти
а я вашу карту побью Дмитром Корчинским..

Дмитро Корчинський

24 грудня о 11:49 ·



Щодо військового обліку жінок.

Це не є помилковим рішенням.

Дехто вважає, що помилкою було надання жінкам виборчого права.

Ми з цим не погоджуємося.

Але всі, хто мають виборче право, повинні мати військовий обов'язок.
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31.12.2021 16:27 Відповісти
і приклад тому Ізраєль...та інші
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31.12.2021 16:38 Відповісти
В Ізраїлі малувато населення.
Певно і в нас чоловіків обмаль.
Взагалі треба розуміти, що поставити на облік це не те саме, що навчити військовій справі.
Могли би хоча би створити власний кайселіт - це було би ЗНАЧНО ефективніше, тим більше війна то буде в умовах міста.
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31.12.2021 17:12 Відповісти
О, Пані знають яка і де буде "війна"....та інше ...- так приемо ...

і це - "кайтселійт" - естонською Kaitseliit..., не "кайселіт"...але це таке...
В Естонії ще набагато менше населення ніж в Ізраелю- і що ... - і воївати потрібно "мізками" та технологіями - а не "живим мясом" ...
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31.12.2021 17:34 Відповісти
А жінки це що ? Технології чи все ж живе м'ясо ?
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31.12.2021 17:40 Відповісти
це до Василька Вірастюка ...- він теж хЄксперт - яких тут теж вистачае
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31.12.2021 17:46 Відповісти
Вибачте, що втручаюся у розмову, але ці речі вже були озвучені С. Г. Кривоносом у контексті зразка організації територіальної оборони.
Результати роботи по запровадженню цієї моделі в Україні всім відомі...
В реалі маємо спотворене мертвонароджене ДЕЩО, мало придатне до продуктивної роботи.
Вороги, за допомогою "наріда", якому у більшості "акакаяразніца", поховали проєкт...
Куди далі?
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01.01.2022 09:06 Відповісти
Даже удивительно что вы так это восприняли!
Каждый должен делать все что может! Берите пример с чеченцев, вот где народ вызывающий уважение. И женщины там не просто"" красуни""а жены мужей. А у нас ,извините, бабы ( большинство)
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31.12.2021 17:04 Відповісти
Обязательно будут. По Воронежу
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31.12.2021 16:19 Відповісти
Всех с Новым годом! Команду сайта Цензор с Новым годом и Юрия Бутусова! Желательно чтобы меньше банили в Новом году😀
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31.12.2021 16:24 Відповісти
"Росія посилює присутність біля українських кордонів, але раптового наземного наступу найближчим часом не буде, - Бутусов" - хтось дуже почав нагадувати штандартенфюрера СС Макса Отто фон Шті́рліца (нім. Max Otto von Stierlitz; він же Максим Максимович Ісаєва.
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31.12.2021 16:25 Відповісти
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31.12.2021 16:29 Відповісти
Ну, якщо Юра сказав, то це точні розвідувальні дані!!! Святкуємо!
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31.12.2021 16:30 Відповісти
То же самое сказал и Данилов Но его здесь облили дерьмом за такие слова. Нет, я, конечно, понимаю, что секретарь СНБО менее осведомлён, чем господин Бутусов, но не до такой же степени
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31.12.2021 17:26 Відповісти
Шкода, що ви не примітили іронії в моїх словах. Звичайнно, що це передруковка слів Данілова. Але Юра не був би Юрою...
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31.12.2021 17:57 Відповісти
Мне тоже жаль, что Вы не заметили мои смайлики
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31.12.2021 20:04 Відповісти
Крайне важно массово формировать группы истребителей танков, вооруженных "Джавелинами" "Спайками", "Стугнами" и "Корсарами"! В этом случае от их 1-й танковой армии останутся одни обгорелые головешки и зажареные буряты!
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31.12.2021 16:31 Відповісти
Чому ти ще не в Генштабі і не малюєш карти для командування Сухопутних військ?
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31.12.2021 16:36 Відповісти
Возьмите горячей картошечкой с мясом закусите а то до Нового Года группа танков может не продержаться!
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31.12.2021 16:40 Відповісти
"Росія посилює присутність біля українських кордонів, але раптового наземного наступу найближчим часом не буде, - Бутусов"
_Так фашисты атаку не танковыми клиньями начнут, а ракетами и авиацией. Танки и пехота зайдут после.
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31.12.2021 16:35 Відповісти
Ну это в начале 20-го века Воронеж был украинским городом. Сегодня его жалко, но его судьба не наше дело, увы.
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31.12.2021 16:38 Відповісти
І отримають партизанську війну. При чому вона буде не лише на український території, але ми перекинимо її і на територію РФ. До речі, як ви вважаєте, у цьому випадку до партизанских дії підтягнутся чеченци, дагестанци, інгуши, татари, башкіри, чи ні?
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31.12.2021 20:34 Відповісти
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31.12.2021 16:38 Відповісти
пУтлеру вже навіть плани малюють ...

В Британии обнародовали новую карту вторжения РФ в Украину и напомнили о ядерном арсенале Кремля
Британский таблоид The Sun обнародовал новую карту возможного масштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Прогнозируется, что российские войска будут заходить на нашу территорию с оккупированных Крыма и Донбасса, со своей территории и с территории Беларуси.

Журналисты также сравнили военные мощности Украины и РФ. Карта под названием "На грани" опубликована на сайте таблоида.

Отмечается, что численность военных в Украине составляет 225 тысяч, а в России - 1 миллион.

В украинских Вооруженных силах числится 2 430 танков, а в российских - 13 000. Самолетов же Украина имеет 285, а РФ - 4 144.

В то же время на вооружении нашей страны есть 25 военных кораблей, а россияне имеют 603 боевых судна. Однако в Украине нет ядерного оружия, а в России ядерных боеголовок насчитывается аж 6 400.

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31.12.2021 16:41 Відповісти
Пуляти по Україні ядерною зброєю = отримати радіаційне зараження території РФ до Уральських гір, бо така роза ветрів, що під час аварії на ЧАЕС радіація майже не шла на Київ та Житомир, яки поруч, зате йшла на Беларусь та Москву і під Тулою розстрілювали геодезічними ракетами радіоційні облака.

Так, 13 000 танків, але "розмазаних" на 1/7 суши Землі.

Авіації в них і під час нападу на Грузію було майже стільки же, але ж грузіни успішно збівали їх. А в нас всеж таки ППО сільнише.

А навіщо нам флот, миж не у Атлантичному океані з кацапама, як що будемо воювати, а біля Чорноморскої калюжи.
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31.12.2021 20:53 Відповісти
ядерна не для того щоб "пуляти" - це кожен майор - підполковник першого курсу академії генштабу знав та розумів - це засіб стримування ..., так як кожен розуміе яку межу не можна переходити - от тому не віджали б у нас ні Крим ні ті напів Анклави - і тільки це - АКСІОМА

поясню ще "примітивнішше" - гопник із ножем не піде до вуйка , якщо добре знае , що той мае бЄрданку і в разі чого реально шмальне - коли вибору вже не буде ...
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31.12.2021 21:01 Відповісти
Ну як що так ставити питання, то не кожен, у кого у кобурі пістолет, може застосувати його проти іншої людини. Вже не кажу про ядерну зброю.

А як що противник застосує ядерну зброю першим? А у України були технічні засоби, щоб цій обстріл побачити до того, як їх БГ почнут взриватися на нашої землі? Чи ви це у Академії Генерального штабу не вивчали? А у Доктріні РФ право превентівного ядерного удару. І щоб в нас ядерного залишилось, після того, як РФ нанесла би по нам ядерний удар?
Пагано ви мабуть вчилися.
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31.12.2021 21:19 Відповісти
ну як вчився - так уже нехай і буде .... як що щось не так - то це тільки мое - але я не памятаю, що б я у вас до "получки" стріляв четвертак чи щось інше ...)))
я повторюсь ще раз - ні в ті часи - ні тим паче в сьогоднішні , коли е вже і більш вразливішші зразки озброення та технічні можливості , зробити навіть перший "запуск" - скажем так ...- поки що , немае такого що би спонукало когось першим це почати - все настільки у світі ГРОШЕЙ взаемозвязано ...- і я вам скажу більше - пУтлер більш врівноважений ніж вам здаеться - нами - вами просто маніпулюють ...
Небуде поки що на цьому ніякої ні "ядерної" так "лобового " прямого відкритого вторгнення - це розуміють всі хто в "темі" - а "стадо" завжди потрібно тримати в тонусі ...- спочатку шок ...- потім сіно ...)))
Так , " пістолет" застосовують і будуть застосовувати... - у світі за останні 100 років ще не було ні ОДНОГО дня , щоби не відбувалися локальні - регіональні военні конфлікти ...- і що ...вас же практично це не цікавило , що у якісь буркіна фаса 10 років їде громадянська чи ще щось ...- от коли із нами , нас звичайно "болить"...
Просто іде черговий перерозподіл всього - від фіз ресурсу , так і всього іншого ...
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31.12.2021 21:36 Відповісти
Але Буркіна Фасо не відмовлялися від третього ядерного потенціалу у світі.

США, які давали гарантії по Будапештскому меморандуму можуть зліти Україну, та віддати нас РФ.
Ось тільки на Земній кулі є не менш 30 держав, яки це зрозуміють по своєму, та мають технічні і фінансові можливості не просто розробити, а поставити на озброення від ста балестичних ракет з ядерними боеголовками у термін від 2-х місяців (Японія) до полутора років. А це тоді буде зовсім інша геополітична ситуація.

Може Байден цього і не розуміє, але багато республіканців та і демократів добре це розуміють.

А ось те, про що я зараз написав і є НАЙВАЖЛИВИШЕ у цьому конфлікті.
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31.12.2021 21:45 Відповісти
ще "поперекидаемось" відносно цього - але думаю ви свідомі того, що від нас нічого із того і всього іншого сьогодні не залежить , і ми на все те та це , ніяк не впливаем )))
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31.12.2021 21:56 Відповісти
Так, ми не впливаємо і це нас турбує.

Але і казати що від України ЗОВСІМ нічого не залежить, теж не вірно. Пагано що в нас зараз Зеленський та його квартал, яки ну зовсім ні для цієї ситуації. Алеж крім нього є інши сильні политичні фігури і в них досить широки свої, особісті, зв'язки у цівілізованому світі.

Даже те, що ми, обізнані пишимо тут, на ЦН, це те, що теж може мати вплив, бо ЦН читає багато українців, яки можуть почерпнути гарні ідеї.
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31.12.2021 22:18 Відповісти
в России - 1 миллион

Доля военнослужащих по призыву в российской армии составляет в настоящее время где-то треть от общей численности - остальные места укомплектованы контрактниками. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

В прошлом году
Как сообщал в марте 2020 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на пленарном заседании Совета Федерации, количество военнослужащих по призыву за последние семь лет уменьшилось до 225 тысяч, а численность контрактников превысила 405 тысяч человек.

Итого - менее 700 тыс.
При этом:
1. При нынешнем сроке службы в 1 год, в случае настоящего боевого применения, срочники в большинстве своем - просто мясо.
2. Общая протяжённость государственной границы России составляет 60 932 км, в том числе сухопутной (на материке) - 22 125 км
3. Если верить кремлёвским, то вокруг - враги.

Можно ли, при таком-то раскладе, сгонять весь свой "миллион" в одну кучу?
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31.12.2021 21:08 Відповісти
потрібно і Англікам про це розказати )
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31.12.2021 21:19 Відповісти
The Sun - пише постійно якусь х#йню.... розумні люди не читають те лайно.
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02.01.2022 02:18 Відповісти
В твитере прочитал ,что в некоторых городах кремлевской орды на заправках напрочь исчезла солярка. Это говорит,что орда заготавливает зимнюю соляру и масла для военной компании.
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31.12.2021 16:42 Відповісти
Два помидора лежат на рельсах... -- вдали поезд показался.
-- Щас задавит!
-- Та не задав.....
-- Я же говорил, что задав.....
Снаружи давят, что бы вы изнутри развалились.
...а у вас:
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
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31.12.2021 16:53 Відповісти
Прикольно кацапов з помідорами порівняли.... потяг то санкції й тиск нормальних країн на срашку. Норм.
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02.01.2022 02:15 Відповісти
московіти вдарять на Донбасі і подивляться на реакцію "озабочених ".
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31.12.2021 17:01 Відповісти
Найбільша вірогідність.
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31.12.2021 17:25 Відповісти
Вони за 7 років вивчили всі реакції заходу на все.
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31.12.2021 17:39 Відповісти
Всё верно, надо всё время говорить, что кацапы вот-вот нападут.
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31.12.2021 17:10 Відповісти
А що з цього приводу говорять україномовні кацапи?
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31.12.2021 17:26 Відповісти
Кацапи реально вірять, що в нас тут солдати НАТО і що вони будуть воювати з ними. На форумах пишуть.
Це щоб в солдафонів не з'являлась думка 'кактак мише братья!'
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31.12.2021 17:38 Відповісти
Тільки США у реальному часі знають. Розвідувальні літаки 27.12 а потім 30.12. І все одразу зрозуміло. І Байдену інфо на стіл перед розмовою.
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31.12.2021 17:40 Відповісти
Частіше кричіть - "Вовки!"
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31.12.2021 17:42 Відповісти
Я когда-то не верил, что РФ так просто, за пару дней, аннексирует Крым. Как Аркадий Бабченко, что бывал и в Чечне и Грузии, говаривал, а что Путину помешает? Вот что именно? Страх чего-то? Да он шизанутый давно, и бункер есть.
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31.12.2021 17:54 Відповісти
если обожрутся воткой и будут валятся под столом, то да, токо жирика сбросят де-то (ловите животное), а если не вотки не хватит придется тряпками сцаними проганять
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31.12.2021 18:03 Відповісти
Жирик - это страшное оружие...
https://www.youtube.com/watch?v=wXiYNcUiDxY
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31.12.2021 20:35 Відповісти
Жирика в бассейне,каждый день кончей расстреливают.И вот он снова на ТВ,без ложки для петухов вещает свою дичь
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31.12.2021 21:37 Відповісти
Поставити на військовий облік жінок,- це останнє,що змогла ця влада, сама,відкошуючи від АРМІЇ.
Ганьба,*****,ганьба.
Ідіть у сраку,дебіли,які не знають,що таке Армія.......
Там не місце жінкам..........ІМХО.........
Я там був.Я знаю.
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31.12.2021 18:20 Відповісти
Ви помиляєтесь.
Багато жінок на війні й виконують свою задачу не гірше за чоловіків.
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02.01.2022 02:12 Відповісти
На счет ВНЕЗАПНОСТИ я бы не был так самоуверен! Не стоит забывать, что московией правит шизанутый чекист (на смертном одре, он до мая может не дожить). Не удивлюсь, если в новогоднем обращении отдаст приказ "освободить" Украину от "бЕндеровцев"! Ему насрать на рабов собственной ымперии, у которых оливье посреди глотки застрянет от изумления или на пьяный пушечный фарш, который бросит на передовую, на украинцев ему тем более насрать!
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31.12.2021 18:27 Відповісти
Китайцы, не спите. Самое время возвращать Сибирь в родную гавань. ✊Лучшего момента может не предоставиться. 🇨🇳 🇨🇳 🇨🇳
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31.12.2021 18:35 Відповісти
А вони вже повернули. Тільки формально то срашка а по факту вже Китай.
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02.01.2022 02:11 Відповісти
Славные потомки запорожских козаков разь **** парашную армию. Не сомневаюсь.Мы с тылу помогать будем.Слава Украине!
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31.12.2021 18:45 Відповісти
слава богу, накинец то сява усих успокоил, теперь понятно точно, шо цей ночью путен не пападет
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31.12.2021 19:14 Відповісти
Не принципово, те, де саме буде пролягати кордон Євросоюзу на українській території, всі військовослужбовці НАТО будуть виїжджати до України виключно для того, щоб вбивати росіян. З Новим Роком!
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31.12.2021 23:18 Відповісти
Це усе порожне бла..бла...бла.... жодна людина не знає що стукне у шизонуту голову **********, жодна.
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02.01.2022 02:09 Відповісти
 
 