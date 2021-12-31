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Необхідно зберегти мораторій на експорт лісу-кругляку та посилити боротьбу з його контрабандою, – еколог

Необхідно зберегти мораторій на експорт лісу-кругляку та посилити боротьбу з його контрабандою, – еколог

Україна має не лише зберегти, а й посилити мораторій на експорт лісу-кругляка.

 Про це заявив віцепрезидент професійної асоціації екологів України Валентин Щербина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Не тільки зберегти, а посилити мораторій, і в частині не тільки кругляка. Бо там між визначенням кругляка як такого силами Держлісагентства і лісових генералів запроваджуються дуже серйозні маніпуляції, які дозволяють вивозити практично все. Допустимо, ліс-кругляк – це 3 метри, а два по 1,5 – це вже не ліс-кругляк. Для тарної дощечки, для паркету розпиляна на 1,5- чи 2-метровки колода трьохметрова чи чотирьохметрова - і вже можна. То це маніпуляції", - розповів Щербина.

Він також наголосив: внаслідок незаконного вивезення лісу Україна втрачає не лише екоресурс, а й фінансовий, адже кошти від вивезення деревини не надходять до бюджету. Тож, на його думку, потрібно посилити боротьбу з контрабандою лісу, а також роботу з міжнародними партнерами України, щоб вони не купували незаконно вивезену деревину.

"Польща, Угорщина, Румунія, зберігаючи власні ліси, купляють в Україні деревину, частина якої завідомо крадена, в тому числі з Чорнобильської зони відчуження, переробляють і навіть експортують її далі", - сказав Щербина.

Еколог зазначив: якщо ми не переглянемо державну політику щодо збереження лісів, матимемо серйозну екологічну проблему.

Читайте також: Вирубування лісів залишається гострою проблемою в Україні, - експерти WWF

За його словами, в межах відновлювальної здатності екосистеми за один рік можна вибрати якусь кількість деревини, яка щороку приростає. Якщо ж цю норму хронічно перевищувати, наслідком стануть руйнування екосистеми і невиконання нею важливих для життя людини екосистемних функцій - кліматорегуляційних, водозахисних, протиерозійних, рекреаційних та ще багатьох інших, усього до 80 таких функцій можна нарахувати, крім сировинної.

"Грубо кажучи, в рік приростає в кварталі певна кількість метрів кубічних – їх можна використати, більше брати не можна. Тоді лісові ресурси у нас від екосистемних послуг надходять до економіки стало і безперервно. Якщо перевищувати ці нормативи, тоді, звичайно, ми виснажуємо, і екосистема перестає самовідновлюватися", - пояснив Щербина.

Раніше народний депутат з фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив, що вирубування лісів в Україні набуло загрозливих масштабів, тож нам потрібна чітка державна політика у сфері їхньої охорони, інакше вони будуть втрачені.

Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляка) на 10 років. Проте пізніше у парламенті було зареєстровано проєкт №4197-д про ринок деревини, у якому є пункт про зняття мораторію на експорт. Не в останню чергу – через тиск ЄС, який потребує сировини з України.

У свою чергу, заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що Євросоюз часом діє егоїстично, захищаючи власний ринок – адже, наприклад, вони залісняють власні території, але вимагають від України зняти мораторій на експорт. Тому українська влада має знайти баланс між цими ініціативами та розвитком економіки, і насамперед захищати власний ринок.

Читайте також: Влада має зупинити незаконний експорт лісу з України, а не легалізовувати його, – еколог

Автор: 

ліс (765) мораторій (197) експорт (4467)


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Топ коментарі
+6
Кому вы это объясняете ? Зеленой ненасытной саранче?
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31.12.2021 17:06
+3
це влада проросійська, бо ці ******** від влади це кодло януковича. Зараз влада окремо і народ окремо і чекає коли по річці "попливе труп влади"
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31.12.2021 17:58
+1
Уже 20 лет борются, а толку никакого.
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31.12.2021 17:07
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Кому вы это объясняете ? Зеленой ненасытной саранче?
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31.12.2021 17:06 Відповісти
Довідка : в 2021 році було експортовано меблів з деревини на один мільярд доларів. Зєбуїнів купив ЄС за позику в 600 млн доларів. Вивозь ліс, хрєн з тими *******. 1
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31.12.2021 17:20 Відповісти
Уже 20 лет борются, а толку никакого.
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31.12.2021 17:07 Відповісти
та як ніякого - всі "борцуни" озолотились ...
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31.12.2021 17:09 Відповісти
невже ще щось залишилось ....- значить допилять та повивозять ...
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31.12.2021 17:08 Відповісти
Не знаю, как у вас на Воле, а у нас тут на Чужбине -- шо б в собственном саду берёзу заломати, трэба в Горсовете довзвіл отримАть! *)
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31.12.2021 17:09 Відповісти
покличте кацапа, він і березу зломає і будинок підірве, і все без якогось там дозволу. І буде вам щастя
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31.12.2021 17:16 Відповісти
Пока что, Дойчлянд юбер аллес -- а не Україна понад усе... ...и я надеюсь, что до этого не дойдёт...*)
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31.12.2021 17:25 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи.

окращуючи відносини з Росією, Німеччина ігнорує занепокоєння з боку країн Центральної та Східної Європи, пише https://www.ft.com/content/a43a3639-6cff-4dea-81ed-4cd4deb27399 Financial Times .

Відносини Німеччини з Росією глибоко обтяжені історією. У червні цього року виповниться 80-та річниця вторгнення армії Гітлера до Радянського Союзу, після чого сталися запеклі бої та військові злочини, які досі впливають на імідж Німеччини та її офіційне ставлення до Росії.

Але нічого з того не має слугувати виправданням для заяв, які зробив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр минулого тижня про німецько-російські відносини, зазначає оглядач FT Тоні Барбер.

В https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Interviews/2021/210206-Interview-Rheinische-Post.html інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post Штайнмаєр захищав проєкт "Північний Потік-2", назвавши його "одним із останніх мостів між Росією та Європою" на тлі погіршення дипломатичних відносин та ситуації в галузі безпеки.
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31.12.2021 17:40 Відповісти
Я тебе скажу изнутри Германии: Германия воевать и поддерживать войну не будет. Притом, что у Германии, одно из самых мощных и современных вооружений на руках. (Я в НАТО кадысь работал... ...и в СА служил, в ЗабВО)
По сегодняшнему реалу -- как Германия скажет -- так всем и будет!
Войны не будет, короче.
По крайней мере из-за Украины -- бо она уже и так, почти российская.
Смыслу нет. (с)
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31.12.2021 17:47 Відповісти
це влада проросійська, бо ці ******** від влади це кодло януковича. Зараз влада окремо і народ окремо і чекає коли по річці "попливе труп влади"
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31.12.2021 17:58 Відповісти
Що би труп звідкудись впав -- його треба комусь, кудись повісити... -- на Хресті бажано.
Та немає вже народу в Україні, для цоьго...
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31.12.2021 18:08 Відповісти


Закарпатська файта (бальйон) в АТО.

14.09.14, 19:35

РЕПОСТ

Нехай пробачить автор, текст з ФБ, автора не знайшла,

До питання про Пудкарпадську Русь і про те , чи правдоподібнми є твердження про те що руські і русскіе один народ. )))

ОТОЖ ЖОРСТОКИЙ ДОПИТ ПО - ЗАКАРПАТСЬКИ


- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які буде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны."
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31.12.2021 18:11 Відповісти
Дяку маєш за лахетньє...*)
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31.12.2021 18:26 Відповісти
Як тя вчеплять, то би-с мене не брав до млина.
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31.12.2021 19:01 Відповісти
Як ся маєшь, так ся будеш...*)
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31.12.2021 19:02 Відповісти
А чого не перший варіант?

Боже, храни Франца, императора,

Нашего доброго императора Франца!

Долго живи, Франц, император,

В ярчайшем блеске счастья!

Пусть цветущие побеги лавра будут ему, куда бы он ни пошел, венцом чести.
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31.12.2021 17:55 Відповісти
Тут тоже. Но тем кому хватает денех, берут за взятки лес в аренду или для рекреационных целей, платят бабло и переводят в другое целевое назначение. Деревья вырубают, строят что надо. В лес потом ездят на шашлыки туда где его еще не вырубили такие же уроды- скоробагатьки
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31.12.2021 17:20 Відповісти
У меня в Украине попробуй дерево спилить, возле дома 4 подьезда, штраф такой выпишут мало не покажется, а вот если кусок леса украсть в зелёной зоне так это норм.! Аж укажу свой адрес Вишенка, возле онкологической больницы, и несколько километров дальше, как показали дроном, как это выглядит, трагедия. Город Винница!
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31.12.2021 17:22 Відповісти
В Виннице ще Польска не згинела? *)
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31.12.2021 17:31 Відповісти
попереду ще міліард дерев...
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31.12.2021 17:14 Відповісти
...вже давно позаду...
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31.12.2021 17:33 Відповісти
Курва, воно посадили "цілий мильярд" дерев, а ви хочете заборонити їх рубати?
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31.12.2021 17:15 Відповісти
Треба збільшити штрафи і люструвати суддівську мафію, по ті закони їм побоку
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31.12.2021 17:17 Відповісти
ТРЕБА ТИХ ХТО ЙОГО ПИЛИТЬ НА ОРГАНИ РОЗПИЛЮВАТЬ ТА Й ПРОДАВАТЬ !)
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31.12.2021 17:40 Відповісти
Так насадили ж мільярд дерев - куди їх дівать?
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31.12.2021 17:48 Відповісти
Місцеві як рубали, так і рубають безконтрольно. На Буковині тарні ящики роблять з бука, для опалювання продають букові і дубові дрова, для будівництва любе можна знайти в оголошеннях, в будівльних магазинах весь асортимент виробів з дерева і звичайно все це не законне. Цього року навіть ялинки для продажу вже були без чіпів. Ніхто не париться зі збереженням лісів, бо місцевим на "мараторії" плювати, більше того це їм вигідно, коли лісгоспи не працюють на продаж.
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31.12.2021 17:49 Відповісти
начните с себя лесхоз КабМина уж разогнали ?
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31.12.2021 18:37 Відповісти
чувак шо то недопонимает, союзникам це усе надо, шобы противостоять рашкинской агрессии и поддерживать украину
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31.12.2021 19:05 Відповісти
Так ху*йня , мы ж ОДИН МИЛЛИАРД засадим.....
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31.12.2021 19:17 Відповісти
100% согласен.
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31.12.2021 21:28 Відповісти
 
 