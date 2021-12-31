Необхідно зберегти мораторій на експорт лісу-кругляку та посилити боротьбу з його контрабандою, – еколог
Україна має не лише зберегти, а й посилити мораторій на експорт лісу-кругляка.
Про це заявив віцепрезидент професійної асоціації екологів України Валентин Щербина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Не тільки зберегти, а посилити мораторій, і в частині не тільки кругляка. Бо там між визначенням кругляка як такого силами Держлісагентства і лісових генералів запроваджуються дуже серйозні маніпуляції, які дозволяють вивозити практично все. Допустимо, ліс-кругляк – це 3 метри, а два по 1,5 – це вже не ліс-кругляк. Для тарної дощечки, для паркету розпиляна на 1,5- чи 2-метровки колода трьохметрова чи чотирьохметрова - і вже можна. То це маніпуляції", - розповів Щербина.
Він також наголосив: внаслідок незаконного вивезення лісу Україна втрачає не лише екоресурс, а й фінансовий, адже кошти від вивезення деревини не надходять до бюджету. Тож, на його думку, потрібно посилити боротьбу з контрабандою лісу, а також роботу з міжнародними партнерами України, щоб вони не купували незаконно вивезену деревину.
"Польща, Угорщина, Румунія, зберігаючи власні ліси, купляють в Україні деревину, частина якої завідомо крадена, в тому числі з Чорнобильської зони відчуження, переробляють і навіть експортують її далі", - сказав Щербина.
Еколог зазначив: якщо ми не переглянемо державну політику щодо збереження лісів, матимемо серйозну екологічну проблему.
За його словами, в межах відновлювальної здатності екосистеми за один рік можна вибрати якусь кількість деревини, яка щороку приростає. Якщо ж цю норму хронічно перевищувати, наслідком стануть руйнування екосистеми і невиконання нею важливих для життя людини екосистемних функцій - кліматорегуляційних, водозахисних, протиерозійних, рекреаційних та ще багатьох інших, усього до 80 таких функцій можна нарахувати, крім сировинної.
"Грубо кажучи, в рік приростає в кварталі певна кількість метрів кубічних – їх можна використати, більше брати не можна. Тоді лісові ресурси у нас від екосистемних послуг надходять до економіки стало і безперервно. Якщо перевищувати ці нормативи, тоді, звичайно, ми виснажуємо, і екосистема перестає самовідновлюватися", - пояснив Щербина.
Раніше народний депутат з фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив, що вирубування лісів в Україні набуло загрозливих масштабів, тож нам потрібна чітка державна політика у сфері їхньої охорони, інакше вони будуть втрачені.
Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляка) на 10 років. Проте пізніше у парламенті було зареєстровано проєкт №4197-д про ринок деревини, у якому є пункт про зняття мораторію на експорт. Не в останню чергу – через тиск ЄС, який потребує сировини з України.
У свою чергу, заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що Євросоюз часом діє егоїстично, захищаючи власний ринок – адже, наприклад, вони залісняють власні території, але вимагають від України зняти мораторій на експорт. Тому українська влада має знайти баланс між цими ініціативами та розвитком економіки, і насамперед захищати власний ринок.
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окращуючи відносини з Росією, Німеччина ігнорує занепокоєння з боку країн Центральної та Східної Європи, пише https://www.ft.com/content/a43a3639-6cff-4dea-81ed-4cd4deb27399 Financial Times .
Відносини Німеччини з Росією глибоко обтяжені історією. У червні цього року виповниться 80-та річниця вторгнення армії Гітлера до Радянського Союзу, після чого сталися запеклі бої та військові злочини, які досі впливають на імідж Німеччини та її офіційне ставлення до Росії.
Але нічого з того не має слугувати виправданням для заяв, які зробив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр минулого тижня про німецько-російські відносини, зазначає оглядач FT Тоні Барбер.
В https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Interviews/2021/210206-Interview-Rheinische-Post.html інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post Штайнмаєр захищав проєкт "Північний Потік-2", назвавши його "одним із останніх мостів між Росією та Європою" на тлі погіршення дипломатичних відносин та ситуації в галузі безпеки.
По сегодняшнему реалу -- как Германия скажет -- так всем и будет!
Войны не будет, короче.
По крайней мере из-за Украины -- бо она уже и так, почти российская.
Смыслу нет. (с)
Та немає вже народу в Україні, для цоьго...
Закарпатська файта (бальйон) в АТО.
14.09.14, 19:35
РЕПОСТ
Нехай пробачить автор, текст з ФБ, автора не знайшла,
До питання про Пудкарпадську Русь і про те , чи правдоподібнми є твердження про те що руські і русскіе один народ. )))
ОТОЖ ЖОРСТОКИЙ ДОПИТ ПО - ЗАКАРПАТСЬКИ
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які буде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны."
Боже, храни Франца, императора,
Нашего доброго императора Франца!
Долго живи, Франц, император,
В ярчайшем блеске счастья!
Пусть цветущие побеги лавра будут ему, куда бы он ни пошел, венцом чести.