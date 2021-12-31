Необхідно зберегти мораторій на експорт лісу-кругляку та посилити боротьбу з його контрабандою, – еколог

Україна має не лише зберегти, а й посилити мораторій на експорт лісу-кругляка.

Про це заявив віцепрезидент професійної асоціації екологів України Валентин Щербина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Не тільки зберегти, а посилити мораторій, і в частині не тільки кругляка. Бо там між визначенням кругляка як такого силами Держлісагентства і лісових генералів запроваджуються дуже серйозні маніпуляції, які дозволяють вивозити практично все. Допустимо, ліс-кругляк – це 3 метри, а два по 1,5 – це вже не ліс-кругляк. Для тарної дощечки, для паркету розпиляна на 1,5- чи 2-метровки колода трьохметрова чи чотирьохметрова - і вже можна. То це маніпуляції", - розповів Щербина.

Він також наголосив: внаслідок незаконного вивезення лісу Україна втрачає не лише екоресурс, а й фінансовий, адже кошти від вивезення деревини не надходять до бюджету. Тож, на його думку, потрібно посилити боротьбу з контрабандою лісу, а також роботу з міжнародними партнерами України, щоб вони не купували незаконно вивезену деревину.

"Польща, Угорщина, Румунія, зберігаючи власні ліси, купляють в Україні деревину, частина якої завідомо крадена, в тому числі з Чорнобильської зони відчуження, переробляють і навіть експортують її далі", - сказав Щербина.

Еколог зазначив: якщо ми не переглянемо державну політику щодо збереження лісів, матимемо серйозну екологічну проблему.

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За його словами, в межах відновлювальної здатності екосистеми за один рік можна вибрати якусь кількість деревини, яка щороку приростає. Якщо ж цю норму хронічно перевищувати, наслідком стануть руйнування екосистеми і невиконання нею важливих для життя людини екосистемних функцій - кліматорегуляційних, водозахисних, протиерозійних, рекреаційних та ще багатьох інших, усього до 80 таких функцій можна нарахувати, крім сировинної.

"Грубо кажучи, в рік приростає в кварталі певна кількість метрів кубічних – їх можна використати, більше брати не можна. Тоді лісові ресурси у нас від екосистемних послуг надходять до економіки стало і безперервно. Якщо перевищувати ці нормативи, тоді, звичайно, ми виснажуємо, і екосистема перестає самовідновлюватися", - пояснив Щербина.

Раніше народний депутат з фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив, що вирубування лісів в Україні набуло загрозливих масштабів, тож нам потрібна чітка державна політика у сфері їхньої охорони, інакше вони будуть втрачені.

Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляка) на 10 років. Проте пізніше у парламенті було зареєстровано проєкт №4197-д про ринок деревини, у якому є пункт про зняття мораторію на експорт. Не в останню чергу – через тиск ЄС, який потребує сировини з України.

У свою чергу, заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що Євросоюз часом діє егоїстично, захищаючи власний ринок – адже, наприклад, вони залісняють власні території, але вимагають від України зняти мораторій на експорт. Тому українська влада має знайти баланс між цими ініціативами та розвитком економіки, і насамперед захищати власний ринок.

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