Україна буде захищати своє право на існування і власне майбутнє, навіть якщо Захід обере умиротворення, - Кулеба

Україна продовжить протистояти російській агресії, навіть якщо західні партнери віддадуть перевагу політиці умиротворення.

Про це в твітері заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє", - написав очільник відомства.

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