Столтенберг та Блінкен обговорили російську тематику після розмови Байдена та Путіна

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном пов'язані з Росією теми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Столтенберг написав у Twitter у п'ятницю

"Поговорив із держсекретарем Блінкеном про важливість деескалації в тому, що стосується суттєвої концентрації сил РФ поблизу України", - написав він.

"Ми готові до діалогу в рамках ради Росія-НАТО 12 січня", - нагадав Столтенберг.

Spoke to @SecBlinken on the importance of de-escalation of #Russia’s considerable military build-up in & around #Ukraine. #NATO stands united. We are prepared for dialogue in the NATO-Russia Council on Jan 12. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 31, 2021

Зазначимо, що його розмова з Блінкеном відбулася після телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом. 30 грудня у телефонній розмові з Путіним Байден попередив про запровадження масштабних санкцій економічного, фінансового та політичного плану у разі подальшої ескалації ситуації навколо України.

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