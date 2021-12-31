"Ми стали міцнішими і зустрічаємо рік новий з вірою у краще": Привітання керівництва Міноборони та ЗСУ з Новим роком і Різдвом Христовим

Керівництво Міноборони та ЗСУ привітало українських захисників і захисниць із Новим роком та Різдвом Христовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Зокрема, Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму привітанні зазначив, що саме завдяки нашим захисникам і захисницям ми маємо змогу зустрічати новорічно-різдвяні свята у затишному родинному колі.

"Минає непростий рік, але ми змогли з честю пройти нелегкі випробування і вистояти. Ми стали міцнішими і зустрічаємо рік новий з вірою у краще. Кожен з нас плекає свої мрії і сподівання.

Але сьогодні усіх нас об’єднує одне: віра у мир, у нашу перемогу, у незворотнє процвітання нашої Батьківщини. Нехай у новому році не буде підстав для відчаю і песимізму. Вірю, що Новий 2022-й рік принесе нам добро і мир, багато радості і любові, збереже життя наших воїнів і примножить коло справжніх друзів.

Нехай здійснюються наші мрії, нехай трапляються дива! Здоров’я і мирного неба українцям і Україні!" - побажав міністр.

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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний наголосив, що Збройні Сили України — це серце українського народу, яке б’ється за його свободу

"Ці свята ми традиційно відзначаємо у родинному колі. Тому, передусім, я звертаюся до тих із вас, хто сьогодні на передовій і не може обійняти своїх близьких у новорічну ніч та святвечір. Я дякую вам за сумлінне виконання військового і громадянського обов’язку. Адже завдяки вам ми маємо можливість зустрічати Новий рік у мирних містах і селах. Повертайся додому живими і неушкодженими!



Дорогі українці!

Світло завжди перемагає темряву. Ми так само переможемо зло і темряву, що наступає на нас зі сходу.



Пам’ятайте кожного українського солдата і офіцера, які захищають нашу країну, — живих і полеглих смертю хоробрих", - йдеться у зверненні Залужного.

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Командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у своєму привітанні, зокрема, зазначив, що "минулий рік збагатив нас чималим досвідом, згуртував і дав можливість створити всі умови для подальшого розвитку".

"Вдячний усім, хто допомагав, хто не боявся змін і рухався вперед.

З нагоди свята бажаю усім міцного здоров’я, родинного затишку, наснаги та оптимізму!

Хай прийдешній рік, стане сприятливим для втілення всіх добрих справ на користь зміцнення обороноздатності та процвітання України!

Впевнений, що спільними зусиллями, єднанням і взаємною підтримкою ми з Вами досягнемо нових вершин і справжніх успіхів!" - говориться у його привітанні.

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Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала у своєму привітанні висловив сподівання, що наступний 2022 рік стане роком великих звершень Української держави!

"2021 рік додав ще одну сторінку до історії Незалежної України. Для українців це означає можливість надалі будувати успішне майбутнє, плекати нові надії, самостійно приймати сміливі новорічні рішення або виправити помилки й в наступному році розпочати все заново. Такі перспективи відкриваються лише вільним громадянам вільної демократичної держави.



Значною мірою це все українці мають завдяки Збройним Силам. Солдати й офіцери нашої країни — справжні герої, які оберігають наші родини та мирне небо над Україною. Саме для них сьогодні — найтепліші новорічні та різдвяні вітання. Щастя, здоров’я, удачі й радості вам і вашим родинам. Нехай новорічні свята зігріють ваші серця любов’ю, теплом та Божим благословенням. Нехай Господь оберігає вас і ваших рідних!



Вічна пам’ять усім, хто поклав своє життя за волю, честь і єдність держави", - говориться у його зверненні.

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