Байден зателефонує Зеленському 2 січня: обговорять нарощування Росією військ на кордонах України, - ЗМІ
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову у неділю, 2 січня. Зокрема, вони обговорять нарощування Росією військ на кордонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення журналіста Associated Press в Twitter, а також на агентство Reuters, яке у свою чергу посилається на представника Білого дому.
"У неділю Байден проведе бесіду з лідером України, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військової потужності на кордонах України і проаналізувати підготовку до майбутніх дипломатичних контактів, щоб сприяти деескалації регіональної напруженості", - написав журналіст AP.
WH says Biden will speak w Ukraine’s leader on Sunday to reaffirm US support for Ukraine’s sovereignty/territorial integrity, discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders, and review preparations for upcoming diplomatic engagements to help de-escalate regional tension.— darlene superville (@dsupervilleap) December 31, 2021
Будь ласка, зачекайте...
Что со мною, я не знаю
Умоляю, позвони!
Позвони мне, заклинаю!
Пусть над этой звездной бездной
Вдруг раздастся гром небесный,
Вдруг раздастся гром небесный,
Телефонного звонка.
О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Нажаль, більшості українців це важко зрозуміти. Українці все ще чекають на месію, який буде "турбуватися" про них. "Крепкие хозяйственники", "гетьмани", "класні пацани", "працьовиті вони" .... Багато хто ще з'явиться на політичному горизонті.
Совок в головах нікуди не подівся.
новыйстарый испорченный телефон, который еще и бабло снимает за звонки.
- Здравствуй Джо, с Наступающим тебя!
- Здравствуй Killer, Happy Holidays!
- Джо, я тебя беспокою вот по какому делу. Я выполнил всё, о чём мы договаривались в Женеве, т.е. мою часть сделки - экологические законы России об углеродных квотах успешно приняты и вступили в силу ровно через полгода после Женевы, т.е. сегодня! Видишь, я держу слово. Теперь очередь за тобой. Срочно звони в Киев и требуй срочного выполнения всех пунктов минска!
- Хорошо, я сделаю, Володья!
- Да, но не забудь сказать Зеленскому, что ты сдерживаешь меня из последних сил и сил этих надолго не хватит! Не забудь сказать, что ты готов пойти на "решительные меры" в случае военной агрессии и что будешь защищать Украину невиданными доселе санкциями и усиленными военными контингентами во Франции и Германии!
- Всё скажу, Володья! Мои помощники записали весь твой текст. Но скажи, когда Россия реально выйдет на рынок углеродных единиц?
- Не раньше, чем Киев выполнит минск и НАТО официально откажет Украине во вступлении, Джо. Поторопись, Джо, я не хочу, чтобы наша сделка переросла в болтовню!
- Хорошо, я понял, Володья, будем работать!
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Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа пройдет в воскресенье, 2 января 2022 года, сообщает Reuters.
Беседу Байден проведет, чтобы подтвердить поддержку суверенитета Украины со стороны США, уточняет Reuters. Также президенты собираются обсудить "наращивание военных России на границе с Украиной и то, как они могут дипломатическими методами разрешить ситуацию в регионе", добавил представитель Белого дома.
Зеленский подтвердил факт предстоящего разговора, по его словам, всё происходит так, как ранее Украина и США договаривались, что не будет "про Украину без Украины".
По словам представителя Белого дома, Байден собирается обсудить с Зеленским следующие темы:
1. подтвердить, что США поддерживают суверенитет Украины;
2. обсудить "наращивание числа военных России на границе с Украиной";
3. понять, как ситуацию в регионе можно решить при помощи дипломатических методов. (выполнение минских договоренностей)