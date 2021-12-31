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Зеленський підтвердив майбутню розмову з Байденом 2 січня: "Як ми і домовилися - нічого про Україну без України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підтвердив майбутню розмову з Байденом 2 січня:

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у неділю, 2 січня, у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Як ми і домовилися з нашим стратегічним партнером - США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю (провести. - Ред.) чергові переговори з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": CNN підбив підсумки вчорашньої розмови Байдена та Путіна: Росія заплатить високу ціну, якщо не піде на деескалацію стосовно України

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+34
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31.12.2021 21:42
+31
Шут гороховый!
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31.12.2021 21:34
+19
цей зелений наркєт разом з бєнядіктовою всі томи кримінальної справи проти Байдена доїли?
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31.12.2021 21:35
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Никаких переговоров с террористами,мешающие жить и развиваться индивидуму.Если война,то уже нарушены права
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01.01.2022 12:42 Відповісти
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