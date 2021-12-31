Блінкен і глава МЗС Канади Жолі обговорили "рішучу і єдину" відповідь у разі подальшої агресії Росії проти України
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Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з Міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі можливу відповідь у разі подальшої агресії Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.
"Блінкен і Жолі обговорили загальні пріоритети, в тому числі рішучу і єдину відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - сказано в повідомленні.
Також наголошується, що глави дипломатичних відомств обговорили готовність союзників і партнерів забезпечити масштабні наслідки і серйозні витрати для Росії в разі нападу на Україну.
Крім того, сторони обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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