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Канада (1509) Блінкен (942)

Блінкен і глава МЗС Канади Жолі обговорили "рішучу і єдину" відповідь у разі подальшої агресії Росії проти України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Блінкен і глава МЗС Канади Жолі обговорили

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з Міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі можливу відповідь у разі подальшої агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

"Блінкен і Жолі обговорили загальні пріоритети, в тому числі рішучу і єдину відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що глави дипломатичних відомств обговорили готовність союзників і партнерів забезпечити масштабні наслідки і серйозні витрати для Росії в разі нападу на Україну.

Крім того, сторони обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Автор: Вадим Куц
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Вот читаю, читаю и задаю вопрос, а куда дальше?
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31.12.2021 22:14 Відповісти
Ты в норме?
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01.01.2022 13:39 Відповісти
Что куда дальше? Скажи спасибо , что после всего что сделал предатель осел оманский они продолжают хотя бы говорить так с кацапами.
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21.01.2022 12:48 Відповісти
пуйло их этих озабочек купил или имеет компромат . они там в в основном гомосеки и извращенцы
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31.12.2021 22:49 Відповісти
Щоь,суцільні,заклинання замість,дружнього плеча. Пляски з бубно,й бурмотіння шаману. Двоноге стадо,таке шизоїдне...
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31.12.2021 22:51 Відповісти
Океан Ельзи - На небі (official video) https://youtu.be/hLPe_jGmxq0

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31.12.2021 22:55 Відповісти
Мы короче перекурили,и решили спалить в ядерном огне.Бо нахер кому нужны трупы?
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31.12.2021 23:16 Відповісти
Всех с наступающим новым годом. Счастья, мира, добра и здоровья.
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31.12.2021 23:20 Відповісти
"Стурбованість" і "глибоку стурбованість" ми вже чули, на черзі "рішуча і єдина відповідь"
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01.01.2022 09:33 Відповісти
 
 