Байден про розмову з Путіним: Дав зрозуміти, що Росія не може "рухатися по Україні" (оновлено)

Під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 30 грудня Джо Байден застеріг того від подальшої військової агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Під час розмови з Путіним, Байден дав зрозуміти голові Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні".

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"Я дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він зробить ще якісь кроки, якщо він піде в Україну, ми матимемо суворі санкції. Ми збільшимо нашу присутність у Європі разом із нашими союзниками по НАТО, і доведеться заплатити велику ціну", цитує Байдена видання.

Відповідаючи на запитання, чи загрожують Москві санкції, якщо вона триматиме війська на кордоні, Байден сказав: "Я не збираюся вести тут публічні переговори, але ми дали зрозуміти, що він не може — наголошуємо, не може — рухатися на Україну", - сказав президент США.