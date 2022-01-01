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Байден про розмову з Путіним: Дав зрозуміти, що Росія не може "рухатися по Україні" (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Байден про розмову з Путіним: Дав зрозуміти, що Росія не може

Під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 30 грудня Джо Байден застеріг того від подальшої військової агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Під час розмови з Путіним, Байден дав зрозуміти голові Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні".

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"Я дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він зробить ще якісь кроки, якщо він піде в Україну, ми матимемо суворі санкції. Ми збільшимо нашу присутність у Європі разом із нашими союзниками по НАТО, і доведеться заплатити велику ціну", цитує Байдена видання.

Відповідаючи на запитання, чи загрожують Москві санкції, якщо вона триматиме війська на кордоні, Байден сказав: "Я не збираюся вести тут публічні переговори, але ми дали зрозуміти, що він не може — наголошуємо, не може — рухатися на Україну", - сказав президент США.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+23
Кацапы, напоминаю вам, что 1 января день рождения Степана Бандеры!! Не забудьте тварюки за него поднять бокалы
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31.12.2021 23:27
+12
Штурм Грозного. Минута в минуту @novosyolov

В разгромленной колонне прапорщик Кириченко собирает пятерых раненых, отвозит их за мост и возвращается за оставшимися:

- Вернувшись к мосту, не поверил глазам: полка нет! Не сосчитать, сколько горит танков, БМП, БТР. Трупы на мостовой, раненые ползут, стонут…
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31.12.2021 23:49
+11
тот шо с трубкой єто долбойоб, не обращайте вніманія.
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31.12.2021 23:00
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Та,Україна,з удавкю на шиї. А вони,в слова граються
.
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31.12.2021 22:54 Відповісти
Ядерну війну ні США ні Європа розв'язувати не будуть. Я давно казав- воювати за Україну замість України ніхто не буде. Навіть ;заклятий ворог Кремля; і ;крутий пацан зі сталевими яйцями; Трамп.
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31.12.2021 23:27 Відповісти
Єдине,нащо здатні,нащадки,невибитих:-ховати голову в земю,й підставляти зад...
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01.01.2022 00:32 Відповісти
Не скигли, повоюємо.
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01.01.2022 03:27 Відповісти
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01.01.2022 15:14 Відповісти
ой, да хватит панику нагнетать) самое страшное уже позади.
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01.01.2022 00:25 Відповісти
Ті,що з ним,зустрічалися,згинули,й пам'ятіп пособі нелишили
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01.01.2022 00:34 Відповісти
А кацапи бидломасі своїй сцаря так висвітлюють

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31.12.2021 22:54 Відповісти
круто! а на картинко справа вверху кто-то нюхает кокс ? кто це ?
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31.12.2021 22:59 Відповісти
То не кокс, то он зеленую шмарклю из носа отшморгивает
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31.12.2021 23:07 Відповісти
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31.12.2021 23:10 Відповісти
Та х його знає, кацап якийсь
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31.12.2021 23:09 Відповісти
тот шо с трубкой єто долбойоб, не обращайте вніманія.
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31.12.2021 23:00 Відповісти
Він сцарь-хуйло
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31.12.2021 23:07 Відповісти
Кожний царь мордора - ху@ло та ще кожен був з вавкою в голові. Навіть рідних дітей вбивав.
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01.01.2022 08:11 Відповісти
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31.12.2021 23:33 Відповісти
терораша по Україні має рухатися тільки зверху вниз на два метри вглиб
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31.12.2021 23:10 Відповісти
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31.12.2021 23:19 Відповісти
Фу, шо це ***?! От сосну л іголочьок?! В оп?!
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31.12.2021 23:42 Відповісти
Це кадр з Die Hard
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01.01.2022 11:27 Відповісти
Ну те що розмова почалась 23:25 (в Вашингтоні було 15:25) , вже каже яке до нього ставлення в Білому Домі ,До речі ті хто ****** що то США вимагали розмови невже якщо ти сторона яку вмовляють , вибереш для розмови незручний для себе час ? Думаю відповідь очевидна.
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31.12.2021 23:21 Відповісти
Самі кацапи заявляють що дзвонив саме кремлівський недофюрер.
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31.12.2021 23:28 Відповісти
Кацапы, напоминаю вам, что 1 января день рождения Степана Бандеры!! Не забудьте тварюки за него поднять бокалы
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31.12.2021 23:27 Відповісти
Из самих бы кто поднял со ссанины.
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31.12.2021 23:30 Відповісти
Собственно, только благодаря США ещё нет глобальной войны. Согласитесь, если бы не США, Московия уже кромсала бы Европу, по полной кромсала, и ехали бы Чехи, к примеру, в сибирские концлагеря.
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31.12.2021 23:30 Відповісти
Так само й було б, як би не УКРАЇНА!
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31.12.2021 23:36 Відповісти
Таки да. Украина понад все. Защищает весь цивилизованный мир от московитов
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31.12.2021 23:43 Відповісти
Штурм Грозного. Минута в минуту @novosyolov

В разгромленной колонне прапорщик Кириченко собирает пятерых раненых, отвозит их за мост и возвращается за оставшимися:

- Вернувшись к мосту, не поверил глазам: полка нет! Не сосчитать, сколько горит танков, БМП, БТР. Трупы на мостовой, раненые ползут, стонут…
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31.12.2021 23:49 Відповісти
Сверхдержава, это Вам не х*й свиной
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01.01.2022 03:00 Відповісти
та шо тут удивляццо. соцопросы показывают, шо уже и на востоке Украины больше 50% за НАТО. ***** традиционно обосралось по этому поводу. Непонятно только, чем ***** ната так страшна (ибо ******** его за несколько минут одним нажатием кнопки
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01.01.2022 02:58 Відповісти
А Путин копку нажать не сможет?
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01.01.2022 09:39 Відповісти
копку ***** сможет нажать, звичайно
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01.01.2022 13:29 Відповісти
Мозгами,вылетевшими после удара табакеркой
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02.01.2022 00:21 Відповісти
У них все вы***ки там,в ,,бездуховности,, западной. Это все для вас,совкового охлоса лапша
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02.01.2022 00:31 Відповісти
Или у кого то из западных лидеров семьи,любовницы,счета и недвижимость в Витебске или Воронеже?
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02.01.2022 00:34 Відповісти
Байден дав зрозуміти голові Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні"Джерело: https://censor.net/ua/n3308113

Судячи по цій фразі, у них з "відосіком" один постачальник зілля.
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01.01.2022 07:04 Відповісти
Байден дав зрозуміти голові Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні" https://www.youtube.com/watch?v=GKGjcQrOyts
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01.01.2022 14:30 Відповісти
Байден - справжній бандерівець! Звичайно, що він не дозволить ху#лу знищити Україну, у цьому ми можемо навіть не сумніватися, але ж і починати Третю світову він не буде, як би про це не мріяли трампісти.
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01.01.2022 15:42 Відповісти
Двигаться по Украине им можно и нужно - в направлении восточной государственной границы и дальше к Ростову и Воронежу.

- Скажите, как правильно говорить - в Украину или на Украину?
- Правильно - из Украины!
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01.01.2022 17:43 Відповісти
 
 