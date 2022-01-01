Байден про розмову з Путіним: Дав зрозуміти, що Росія не може "рухатися по Україні" (оновлено)
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Під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 30 грудня Джо Байден застеріг того від подальшої військової агресії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Під час розмови з Путіним, Байден дав зрозуміти голові Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні".
"Я дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він зробить ще якісь кроки, якщо він піде в Україну, ми матимемо суворі санкції. Ми збільшимо нашу присутність у Європі разом із нашими союзниками по НАТО, і доведеться заплатити велику ціну", цитує Байдена видання.
Відповідаючи на запитання, чи загрожують Москві санкції, якщо вона триматиме війська на кордоні, Байден сказав: "Я не збираюся вести тут публічні переговори, але ми дали зрозуміти, що він не може — наголошуємо, не може — рухатися на Україну", - сказав президент США.
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В разгромленной колонне прапорщик Кириченко собирает пятерых раненых, отвозит их за мост и возвращается за оставшимися:
- Вернувшись к мосту, не поверил глазам: полка нет! Не сосчитать, сколько горит танков, БМП, БТР. Трупы на мостовой, раненые ползут, стонут…
Судячи по цій фразі, у них з "відосіком" один постачальник зілля.
- Скажите, как правильно говорить - в Украину или на Украину?
- Правильно - из Украины!