Звільнений Гарбарук прокоментував скандал із відвертою сукнею Тишкун: "Нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці, що і як їй вдягати"
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Звільнений нещодавно заступник міністра освіти Ігор Гарбарук детально прокоментував скандал, що виник через відверте вбрання Христини Тишкун під час зустрічі в міській раді Львова.
Як передає Цензор.НЕТ, в коментарі ТСН він повідомив, що Тишкун ніколи не була його помічницею і співробітницею Міносвіти, а на робочій зустрічі у львівській мерії вона була присутня як експерт, яка працювала над одним із проектів Міністерства.
"Вона була долучена до підготовки концепції і організації одного з освітніх проектів. Слово "помічниця" - недоречне. Це була звичайна робоча зустріч, ніяка не офіційна. Чому це так все роздули? Ми мали поспілкуватися з приводу розвитку професійно-технічної освіти Львова", - розповів Гарбарук.
Ексчиновник також додав, що сукню дівчини він побачив ще перед зустріччю, але вона його не збентежила.
"Нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці, що і як їй вдягати, тому що насправді це суперечить європейським принципам. Це дискримінація і це можна віднести до питання сексизму. Як людина себе висловлює - це її особисте", - наголосив Гарбарук.
За його словами, оскільки зустріч проводилася 24 грудня, напередодні Різдва, жінка нібито мала плани на вечір.
"Вона у цей день, наскільки мені відомо, збиралася зустрічатися зі своїми колегами після обіду. В свято кожен вдягається так, як він вважає за потрібне", - зазначив Гарбарук.
Коментуючи рівень стосунків із Тишкун він наголосив, що вони - суто робочі.
"Між людьми можуть бути нормальні людські дружні стосунки. Перш за все, вона - фаховий юрист. По-друге, вона - фаховий менеджер, тобто вона - організатор. Для мене не головне, як людина виглядає. І не може ніхто собі дозволити робити оцінку, це недопустимо, це дискримінація", - сказав він.
Сама Тишкун прокоментувала цей скандал в інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1", опублікованому 31 грудня.
"Хочу одразу розставити крапки над "і". Я не працівниця Міністерства освіти, я не держслужбовиця. До Львова я їхала не на офіційний візит і ніколи не була помічницею заступника міністра. Ми з Ігорем Миколайовичем працювали над спільним проєктом, він був головним ідеологом цього проєкту та куратором. Я була пов'язана з цим проєктом зі сторони медійності та комунікації, а не як його помічник", – заявила жінка.
За словами Тишкун, до міськради Львова її привела цікавість та бажання особисто познайомитися з мером Андрієм Садовим.
"Я сама зі Львова і напередодні католицького Різдва я хотіла провести час із друзями. Я не брала участі ні в яких переговорах. Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича, він мені завжди імпонував, він мені цікавий як особистість, як професіонал своєї справи. Хотіла познайомитися і зробила фото", – розповіла вона.
Жінка назвала свій профіль у соцмережах провокативним, водночас вона вважає, що через відверту сукню на неї несправедливо навішували тавро.
"У принципі мій акаунт у Instagram несе провокаційний підтекст. Я розумію це. Але… Це заборонено? Це провокація – викликати реакцію. Правда, я не очікувала такої. Я хочу боротися з тим, з чим зараз бореться весь світ і від чого страждають жінки. Я називаю свою сукню протестом. Мене зачіпає з точки зору гендерної нерівності та проявів сексизму, з якими я стикаюся постійно. Мене оцінюють по моєму зовнішньому вигляду. По моєму зовнішньому вигляду оцінили мій інтелект, навісили мені тавро", – сказала Тишкун.
Нагадаємо, раніше виник справжній скандал довкола Гарбарука. Як з'ясувалось, заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.
Зазначимо також, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.
Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун, яка представилася помічницею Гарбарука. А ще вона - директорка компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею та продажем нерухомості.
Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24 грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.
Будь ласка, зачекайте...
Гарбарук. шльондра. Садовий працюють над якимсь проктом пов"язаним з ПТУ-освiтою Львова. усi троє - самостiйнi фiгури цiєi роботи. шльондра нe є помiчницeю Гарбарука як на початку писали- вона одна iз сторiн роботи над проeктом (у нei своя будiвeльна фiрма). тому Гарбарук нe має права вказувати iй як одягатися як що б цe була зустрчi нe на дeржaвному рiвнi. а вона була самe на дeржавному рiвнi бо самe чиновники притягли в прокт ii фiрму для дeржавного прoeкту з ПТУ. Тому Гарбарук мав повн право захищати свою рeпутацiю вiд шалави. алe вiн тупий як i шалава.
https://www.unian.ua/society/hristina-tishkun-upershe-prokomentuvala-svoyu-poyavu-u-vidvertiy-sukni-v-meriji-lvova-novini-ukrajini-11659783.html
ТОВ "БК ЗАБУДОВА" / 42655283
Україна, 03179, місто Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 22, офіс 21
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
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Вот на кольцевой она и насосала себе теплое место в 27 лет
Точные цитаты из различных частей Талмуда.
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
3. Sanhedrin 59a: "Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью."
4. Libbre David 37: "Сообщать гоям что нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев,
так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто."
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот,кто когда либо нарушит этот закон будет умервщлён."
6. ********* 11b: "Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года."
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
10. Choschen Hamm 388,15: "Если может быть доказано, что некто отдал деньги Израильтян гоям, должен быть найден способ после благоразумного возмещения убытков стереть его с лица земли."
11. Choschen Hamm 266,1: "Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона, увеличивая силу правонарушителей. Однако заслуживает похвалы, если утеряная собственность возвращается во славу имени Бога, то есть когда христиане будут хвалить евреев и смотреть на них как на честных людей."
12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои спрашивают о том есть ли в наших книгах что либо против них."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
15. Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью."
16. Aboda Sarah 37a: "Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться насилию."
17. Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку но не может жениться на ней."
18. Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности."
19. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Разрешается убивать обличителей евреев везде. Разрешается убивать их даже до того как они начали обличать."
20. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения."
21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: "Как определить слово грабёж? Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций."
23. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 156: "Если еврею задолжал гой, другой еврей может пойти к гою и пообещав ему денег, обмануть его. Таким образом гой разорится и первый еврей завладеет его собственностью по закону.
24. ********* Aruch, Johre Deah, 122: "Еврею запрещено пить вино из бокала к которому прикасался гой, потому что его прикосновение могло сделать вино нечистым."
25. Nedarim 23b: "Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть вста