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Новини Війна
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Минулої доби загинув воїн внаслідок російського обстрілу. Війська РФ тричі відкривали вогонь, - ООС

Минулої доби загинув воїн внаслідок російського обстрілу. Війська РФ тричі відкривали вогонь, - ООС

Упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що на Донеччині, неподалік Травневого противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну.

Також повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ відкривали вогонь з гранатометів неподалік Травневого, - пресцентр ОС

За даними штабу, станом на 7 годину ранку, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, в напрямку н.п. Широкине противник відкривав вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається також, що у бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із протитанкових гранатометів.

Від початку доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в штабі ООС.

Минулої доби загинув воїн внаслідок російського обстрілу. Війська РФ тричі відкривали вогонь, - ООС 01
Минулої доби загинув воїн внаслідок російського обстрілу. Війська РФ тричі відкривали вогонь, - ООС 02

Автор: 

обстріл (28357) Донбас (22354) втрати (4393) найманці рф (2052) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+44
А ,,уставшие ат вайни,, жруть олів'е, дивляться сватів,слухають вітання обдовбаного...Царство небесне воїну!
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01.01.2022 08:26
+40
Виявляється що воно таке "всеохоплююче , рішуче" перемиря і припинення вогню, про котрі недавно так зухвало брехав дєрьмак.
Орки першими відкрили цей сумний для нас рахунок, і що бубачка візьме на контроль фронтові події ?
Вічна память полеглому герою, а ЗЕлюкам вічні пекельні муки.
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01.01.2022 08:26
+27
Царствие Небесное герою.... Будьте прокляты и горите в Аду, шизанутая кремлёвская крыса и прокремлёвская нечисть....Зеленский, заканчивай войну - хватит зарабатывать на смертях наших воинов, на обстрелах наших территорий....Как торговля с кремлём "Сватами" идёт успешно? Деньги в офшорах складируются?
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01.01.2022 08:40
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Свинособаки по ісконному обичаю накатілі за дідов на Новий Рік і за для настрою трохи постріляли в людей.
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01.01.2022 08:18 Відповісти
Виявляється що воно таке "всеохоплююче , рішуче" перемиря і припинення вогню, про котрі недавно так зухвало брехав дєрьмак.
Орки першими відкрили цей сумний для нас рахунок, і що бубачка візьме на контроль фронтові події ?
Вічна память полеглому герою, а ЗЕлюкам вічні пекельні муки.
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01.01.2022 08:26 Відповісти
А ,,уставшие ат вайни,, жруть олів'е, дивляться сватів,слухають вітання обдовбаного...Царство небесне воїну!
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01.01.2022 08:26 Відповісти
Варіанти?
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01.01.2022 08:35 Відповісти
Імпічмент, путч, переворот, дострокові вибори до ВР, ........., ......., ?
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01.01.2022 08:40 Відповісти
Ну це остаточно призведе до розколу країни,цього і чекае *****
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01.01.2022 08:43 Відповісти
Ну это мы еще посмотрим! Беня со своей воровской шоблой убьют страну гораздо раньше и надежнее, чем пыня!
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01.01.2022 09:41 Відповісти
Так оно и есть. Беня с помощью Зели хочет сдать Украину рабссее в обмен не неподсудность американскому суду.
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01.01.2022 16:13 Відповісти
Царствие Небесное герою.... Будьте прокляты и горите в Аду, шизанутая кремлёвская крыса и прокремлёвская нечисть....Зеленский, заканчивай войну - хватит зарабатывать на смертях наших воинов, на обстрелах наших территорий....Как торговля с кремлём "Сватами" идёт успешно? Деньги в офшорах складируются?
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01.01.2022 08:40 Відповісти
Бориска Шефир:
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
П.С. Получается, Борька и зеленая банда наживаются на войне.
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01.01.2022 09:11 Відповісти
Виродки знову вбили українця... "Нужна проста пєрєстать стрєлять №2" в дії...
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01.01.2022 09:12 Відповісти
оратор с "линией разграничения" в башке вякнет что нибудь пот теме?
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01.01.2022 09:43 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому Воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.
Горіть у пеклі russische schweine!
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01.01.2022 09:47 Відповісти
А скільки мишебратов заспокоїли?
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01.01.2022 09:55 Відповісти
Нэскильки. У нас "перемирие"
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01.01.2022 10:17 Відповісти
от сволочи, поздравили! ну и вводите "пекельнi" санкции! это шо, 1000лет так будет продолжаться? или по телефону базарить с ****** выгодней?
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01.01.2022 10:24 Відповісти
Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для когось людини, а щирі слова підтримки і співчуття допоможуть перенести родині і побратимам горе непоправне...

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01.01.2022 10:34 Відповісти
Нестерпно боляче втрачати своїх рідних бійців , завдяки яким , ми маємо мирне небо над головою !
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашинським окупантам !!
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01.01.2022 11:21 Відповісти
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01.01.2022 11:22 Відповісти
Герою слава! Смерть ворогам!
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01.01.2022 12:34 Відповісти
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01.01.2022 13:09 Відповісти
Царство небесне і вічна пам'ять герою.
Цю публікацію подивилось чотири тисячи відвідувачив сайту,а новину про Францію з Макроном десять
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01.01.2022 13:28 Відповісти
Svitla Pam'yat' ...
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01.01.2022 13:59 Відповісти
Герою Слава !

будь проклятий ЗЕленский с дьЕрмаком за своє "пєреміріє" !
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01.01.2022 14:45 Відповісти
НЕТ СЛОВ У МЕНЯ ЧТОБ ПЕРЕДАТЬ БОЛЬ И СКОРБЬ ТОЙ СЕМЬИ КОТОРАЯ ГОТОВИЛАСЬ К НОВОМУ ГОДУ И ПОЛУЧИЛА ПОХОРОНКУ!! НАШИ ВЛАСТИ АКТИВНО ГОВОРЯТ ПРО ВОЙСКА ПУТЛЕРА У НАШИХ ГРАНИЦ, НО ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ О СВОЛОЧАХ УБИВАЮЩИХ УКРАИНСКИХ РЕБЯТ НА ДОНБАССЕ!! ЧЕГО МЫ НЕ РОЕМ ОКОПЫ?? ГДЕ ЛИНИИ ОБОРОНЫ? ЧЕГО СМЕЕМСЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ ВОИНАМИ В СЕТЯХ??? УВАЖАЕМЫЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ!!! ТРЕБУЙТЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ СПИСКА ПРОФЕССИЙ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЗАЩИТИТЬ РОДНОЙ КРАЙ!!! ЕСЛИ ОНА НЕ ИМЕЕТ ДИПЛОМА И ОНА К ПРИМЕРУ РАБОТНИЦА СЕЛА ТО ЕЙ ДВЕРЬ В ВОЕНКОМАТ ЗАКРЫТА???!! ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ ВЫЗЫВАТЬ В ВОЕНКОМАТЫ ГРЕХ!! И СОКРАТИТЬ ВОЗРАСТ ДО 45 ЛЕТ! ОТ 18 ДО 45 ЛЕТ ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВСЕХ ПРОФЕССИЙ УКРАИНЫ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ!! СЛАВА УКРАИНЕ!! НОВЫХ ПОБЕД!!! МИРА УКРАИНЕ!!
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01.01.2022 15:32 Відповісти
Герої не вмирають!
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01.01.2022 15:46 Відповісти
Боляче...дуже боляче...
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01.01.2022 16:10 Відповісти
Герої не вмирають
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01.01.2022 16:57 Відповісти
Ермак, Зеленский? Сколько убито врагов???????????
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01.01.2022 17:28 Відповісти
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01.01.2022 21:43 Відповісти
Гірка і болюча правда в цих рядках 😪😪😪
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02.01.2022 01:08 Відповісти
Світла пам'ять про Героя має жити, поки живий український народ. Треба лиш нагадати, що ще задовго до відходу у Вічність наш великий Л.Г.Лук'яненко визначив стратегію боротьби проти цього сатанинського агресивного виродка, Московщини. Його побратим, С.І.Хмара, і зараз слушно доповнює цю стратегію. Залишилось її... здійснювати. Тому позаріз необхідно відправити на спочинок нинішній Верховний совєт та чергового презика-невдаху... Бо неможливо дивитись на те, як Москва безкарно вбиває наших синів і дочок.
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01.01.2022 21:52 Відповісти
 
 