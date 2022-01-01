Минулої доби загинув воїн внаслідок російського обстрілу. Війська РФ тричі відкривали вогонь, - ООС
Упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що на Донеччині, неподалік Травневого противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну.
Також повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними.
За даними штабу, станом на 7 годину ранку, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Так, в напрямку н.п. Широкине противник відкривав вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї.
Зазначається також, що у бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із протитанкових гранатометів.
Від початку доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в штабі ООС.
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Орки першими відкрили цей сумний для нас рахунок, і що бубачка візьме на контроль фронтові події ?
Вічна память полеглому герою, а ЗЕлюкам вічні пекельні муки.
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
П.С. Получается, Борька и зеленая банда наживаются на войне.
Співчуття його рідним та побратимам.
Горіть у пеклі russische schweine!
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
Смерть рашинським окупантам !!
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будь проклятий ЗЕленский с дьЕрмаком за своє "пєреміріє" !