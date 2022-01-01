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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали

Минулої доби, 31 грудня, в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 262, медпрацівників – 74).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається також, що за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали 01 госпіталізовано – 1 554 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали 01 летальних випадків – 190;

В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали 01 одужало – 6 073 особи.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 209 осіб, зафіксовано 7 029 нових випадків зараження, 8 609 осіб одужали

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали 01 захворіло – 3 672 675 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали 01 одужало – 3 474 931 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали 01 летальних випадків – 96 089;

В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали 08

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) коронавірус (19923)


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Тут так хреново,і без ковіда померти можна😂
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01.01.2022 08:33 Відповісти
Да не скиглiть, бо на каазлабаде, в такий кшталт( я насчет безкомпромисной программы труда десятков - радости для миллионов) идет естественный отбор по выявлению лишнехромосомных. Кацапо-генетики такому состоянию( в процессе) дали название, мол, "побывать у горлышка".
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01.01.2022 09:18 Відповісти
Кто не верит, забейте в поисковик - https://atlas.ru/blog/genetika-proiskhozhdieniia-gaploghruppy/ У великага бутылочного горлышка
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01.01.2022 09:25 Відповісти
теперь все на ковид списываются. совковые очковтиратели
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01.01.2022 11:01 Відповісти
кстати да - в совке и катастроф то не было.... подумаешь, рванул газ и целых два поезва превратились в гриль с совками... по телеку же не сказали?
и всякое говно еще свистит на немцев шо били совков... нате, выкуси.те(россиянцы и наши, уроды шо голосовали за Януща и наверное часть шо за Зелеща)
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01.01.2022 11:27 Відповісти
если бы не шведы, мы бы и про Чернобыль никогда не узнали
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01.01.2022 11:29 Відповісти
Именно. было бы на уровне сплетен. но там не только шведы бы кричали, вон в Рашке авария была - засекли, и ракета путинская упала, тоже засекли, а чернобыль то было в сто раз больше выбросов, так что "партия" не могла не объявить.... Парадопервомай - Заражай.те.сь, радиацию подано.
этих тварей реально надо было стрелять. хуже чем красносракие - нет и не было в истории
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01.01.2022 11:43 Відповісти
Поки українці не порозумнішають і не оберуть українця на президента, то до того часу нас за біомасу триматимуть. Коїм того, ще й потрібно не просто за українця, а за захисника прав. Зараз вже такі яскраво засвітилися. Нагадаю, що останній етнічний, який правив Україною, був Петро Шелест. І того не народ обирав, а Микита Хрущов призначив і дуже вдало! То чи зможемо обрати?.. Питання з питань..
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01.01.2022 11:38 Відповісти
У нас пишут летальних випадків а сколько из них после прививки где правда о вакцинах об их эффективности
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01.01.2022 12:49 Відповісти
 
 