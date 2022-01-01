В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали

Минулої доби, 31 грудня, в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 262, медпрацівників – 74).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається також, що за минулу добу:

госпіталізовано – 1 554 особи;

летальних випадків – 190;

одужало – 6 073 особи.

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За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 672 675 осіб;

одужало – 3 474 931 особа;

летальних випадків – 96 089;

проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.