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В Україні за добу від COVID-19 померли 190 осіб, зафіксовано 5 026 нових випадків зараження, 6 073 особи одужали
Минулої доби, 31 грудня, в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 262, медпрацівників – 74).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається також, що за минулу добу:
госпіталізовано – 1 554 особи;
летальних випадків – 190;
одужало – 6 073 особи.
За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 672 675 осіб;
одужало – 3 474 931 особа;
летальних випадків – 96 089;
проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.
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и всякое говно еще свистит на немцев шо били совков... нате, выкуси.те(россиянцы и наши, уроды шо голосовали за Януща и наверное часть шо за Зелеща)
этих тварей реально надо было стрелять. хуже чем красносракие - нет и не было в истории