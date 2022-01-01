Зафіксовано 6 гаубиць військ РФ, розміщених із порушенням ліній відведення, - ОБСЄ

Бойовики на Донбасі продовжують розміщувати військову техніку в порушення ліній відведення озброєння. Цього разу спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили гаубиці окупантів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 31 грудня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 6 гаубиць, розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Йдеться про дві самохідні гаубиці типу "Гвоздика "(122 мм) і чотири буксирувані гаубиці типу "Жаба" (122 мм), які були зафіксовані поблизу населеного пункту Біле поблизу окупованого Луганська.

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