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Новини Війна
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Зафіксовано 6 гаубиць військ РФ, розміщених із порушенням ліній відведення, - ОБСЄ

Зафіксовано 6 гаубиць військ РФ, розміщених із порушенням ліній відведення, - ОБСЄ

Бойовики на Донбасі продовжують розміщувати військову техніку в порушення ліній відведення озброєння. Цього разу спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили гаубиці окупантів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 31 грудня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 6 гаубиць, розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Йдеться про дві самохідні гаубиці типу "Гвоздика "(122 мм) і чотири буксирувані гаубиці типу "Жаба" (122 мм), які були зафіксовані поблизу населеного пункту Біле поблизу окупованого Луганська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі зафіксували на окупованому Донбасі колони російських вантажівок, - ОБСЄ

Автор: 

ОБСЄ (3503) Донбас (22354) найманці рф (2052) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+6
Борис Шефир:
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
П.С. Получается, что Борька Шефир и зеленая банда наживаются на войне.
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01.01.2022 09:09
+5
А байрактари чому не злетіли?
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01.01.2022 09:20
+4
Российских войск ---нет
Уничтожить и сказать---- это были инопланетяне
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01.01.2022 10:03
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Шо там повстанцам днр и лнр выдали пайки с конхветами Рошен, а зелебобики? Новый Рик всетаки
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01.01.2022 08:52 Відповісти
Борис Шефир:
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
П.С. Получается, что Борька Шефир и зеленая банда наживаются на войне.
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01.01.2022 09:09 Відповісти
Зеленский, прекращай наживаться на войне! Зеленский , прекращай войну - ты же обещал. Сколько тебе ещё нужно смертей наших воинов - героев, чтобы ТЫ закончил войну? В газах кремлёвской крысы просматривается "желание мира во всём мире" - Зеленский давай уже, прекращай войну с ДРУГОЙ СТОРОНОЙ!!!!!
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01.01.2022 09:18 Відповісти
зебараны хочить жити в мире - на мангале
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01.01.2022 16:37 Відповісти
А байрактари чому не злетіли?
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01.01.2022 09:20 Відповісти
Фріци з макарони заборонили, бо це провокує №%йла на чергову ескалацію. А орлани й решта виявляється для орків можна, бо це не спровокує українську сторону на відповідь. Точно зєля зуб дав, що не буде відповідати на провокації
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01.01.2022 09:36 Відповісти
Ну, а жабоїдам з ковбасниками чого боятись? №уло що, Париж і Берлін обстрілює?..їхню мать...
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01.01.2022 09:45 Відповісти
Российских войск ---нет
Уничтожить и сказать---- это были инопланетяне
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01.01.2022 10:03 Відповісти
А інші гаубиці там на законних підставах?!
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01.01.2022 10:28 Відповісти
 
 