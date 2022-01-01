Зафіксовано 6 гаубиць військ РФ, розміщених із порушенням ліній відведення, - ОБСЄ
Бойовики на Донбасі продовжують розміщувати військову техніку в порушення ліній відведення озброєння. Цього разу спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили гаубиці окупантів.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 31 грудня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 6 гаубиць, розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.
Йдеться про дві самохідні гаубиці типу "Гвоздика "(122 мм) і чотири буксирувані гаубиці типу "Жаба" (122 мм), які були зафіксовані поблизу населеного пункту Біле поблизу окупованого Луганська.
Топ коментарі
+6 Андрей Лавриненко #413115
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+5 Петро Удеч
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+4 Влад Яресько #454873
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"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
П.С. Получается, что Борька Шефир и зеленая банда наживаются на войне.
Уничтожить и сказать---- это были инопланетяне