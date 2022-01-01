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Новини Санкції проти Росії Війна
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Ряд експослів США закликали Байдена оприлюднити заходи, підготовлені на випадок вторгнення РФ до України, - Associated Press

Ряд експослів США закликали Байдена оприлюднити заходи, підготовлені на випадок вторгнення РФ до України, - Associated Press

Група з 24 фахівців стосовно Росії та колишніх співробітників адміністрації США з нацбезпеки закликала Вашингтон оприлюднити заходи, погоджені на випадок нападу РФ на Україну.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Видання зазначає, що відповідну заяву підписали, зокрема, колишні посли США у Москві Майкл Макфол та Александр Вершбоу. Також документ підписали кілька експослів США в Україні.

Associated Press пише, що ці люди "у своїй заяві закликали президента Байдена негайно та публічно оголосити про те, з якими обмежувальними заходами зіткнеться Росія у разі воєнних дій (проти України. – Ред.)".

"Ми вважаємо, що США у координації з союзниками по НАТО та з Україною повинні негайно вжити заходів, які вплинуть на розрахунки Кремля до того, як там зроблять вибір на користь військової ескалації", - вважають автори заяви.

Вони впевнені, що про можливі заходи слід попередити Москву, щоб у неї було "чітке розуміння масштабів економічних заходів, з якими вона зіткнеться".

США та їхні союзники неодноразово заявляли про готовність запроваджувати жорсткі санкції проти Росії у разі її нападу на Україну. Водночас у Вашингтоні публічно не повідомляли про те, які саме це можуть бути заходи.

Також читайте: Військові кораблі США залишаться у Середземному морі через загрозу російського вторгнення до України, - Associated Press

Автор: 

вторгнення (380) посол (1099) росія (65035) США (22665) Вершбоу Александер (54) Макфол Майкл (29)


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Топ коментарі
+25
заборона продажу айфонів та ембарго на самовари та матрьошки
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01.01.2022 09:52
+23
Они очень будут озабочены
Запретят въезд в США ещё 20 чиновникам
Ничего поедут их замы
По молодости ходил к девушке
За неё обещали побить
Всегда ходил с кирпичем завёрнутым в газету
Когда подошли трое
Сказал не знаю что будет со мною но что будет с одним из них-- знаю
Простояли повернулись и ушли
Так и Украина должна делать /можно даже атомный заряд /
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01.01.2022 09:59
+23
еще им отключат подписку на дискавери и нетфликс))) чтоб прям хаос начался в парашке.
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01.01.2022 10:39
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заборона продажу айфонів та ембарго на самовари та матрьошки
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01.01.2022 09:52 Відповісти
еще им отключат подписку на дискавери и нетфликс))) чтоб прям хаос начался в парашке.
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01.01.2022 10:39 Відповісти
Они очень будут озабочены
Запретят въезд в США ещё 20 чиновникам
Ничего поедут их замы
По молодости ходил к девушке
За неё обещали побить
Всегда ходил с кирпичем завёрнутым в газету
Когда подошли трое
Сказал не знаю что будет со мною но что будет с одним из них-- знаю
Простояли повернулись и ушли
Так и Украина должна делать /можно даже атомный заряд /
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01.01.2022 09:59 Відповісти
это так Израиль сделал - направим ЯО прям на Москву! и выбил себе место под солнцем, в отличии от Украины!
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01.01.2022 10:48 Відповісти
пусть просто прекратят покупать газ у мокшей
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01.01.2022 11:59 Відповісти
сказочник.
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01.01.2022 13:31 Відповісти
Это необязательно. Как известно неизвестная угроза вызывает большую озабоченность и страхи.
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01.01.2022 10:08 Відповісти
От і я про це подумав : на якого біса "розкривать карти"? Краще хай сидять і ждуть удару з усіх боків!
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01.01.2022 10:58 Відповісти
Чого захотіли --ДЕТАЛІ -- буде видно по обставинах, чи бомбити москву, чи й банкову також...
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02.01.2022 10:23 Відповісти
Не варто, весь світ "жахнеться".
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01.01.2022 10:14 Відповісти
Ніхто вже не вірить в ці побрехеньки.
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01.01.2022 10:16 Відповісти
Новый год-новая будка.😂🌷×××
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01.01.2022 11:40 Відповісти
А вот если бы был президентом Пэтруха поверили бы, а так одно разочарование, в друзьях прыхильников нашего спасителя.
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01.01.2022 10:26 Відповісти
Ваш "спасатєль від Порошенко" - найкращий і найправдивіший з усіх клоунів при владі. Одне уточнення - він - єдиний з клоунів при владі за всі часи у всіх народів. Тому навіть порівнювати нема з ким.
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01.01.2022 11:04 Відповісти
Украинцы не столь наивные и скептично относятся к значимости санкций.. паРашисты покупают лобистов и в штатах. Только сила противостояния остановит ***..ла от пакостей, карликовое чмо даст команду снять погоны и направит свох "ихтамнетов" убивать и будет врать на весь мир опять - ЭТО НЕ МЫ!!!!
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01.01.2022 10:26 Відповісти
Вторгнення вже відбулося у 2014 з окупації Криму та Донбасу!!! Цього їм замало???
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01.01.2022 10:37 Відповісти
Чи для них Крим та Донбас не Україна???
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01.01.2022 10:38 Відповісти
Ето другое.
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01.01.2022 11:05 Відповісти
Лучше привентивные жесткие меры не раскрывать чтобы агрессор не подготовился и не оценил их действия . А то что США способно сделать исходя из своих военных и экономических возможностей известно всему миру. При их максимальной реализации окружение путина сами его удавят не выходя из логова
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01.01.2022 10:47 Відповісти
ось і потрібно,щоб оточення путіня прийняло правильне рішення,а то вони щось туплять.
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01.01.2022 14:35 Відповісти
Сколько раз они пытались задавить Фиделя Кастро ? Эмбарго на Кубу накладывали и ничего не сделали . Фидель умер своей смертью и еще переемника на пост назначил . Единственно верное решение передача Украине летального оружия и боеприпасов , систем ПВО и авиации . Блокировка работы СП2 . Все остальное малоэффективно .
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01.01.2022 21:42 Відповісти
Санкции и действия должны поражать своей внезапностью.А пока время дипломатиии.22й год -год промежуточных выборов в США.Демократы могут потерять контроль над палатами и многими штатами.Байден принимает меры на основе консенсуса.У Украины - хороший друг,чего не скажешь об ФРГ и некоторых других..
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01.01.2022 10:51 Відповісти
Сами американцы не верят, что Байден введет санкции, а ограничится балабольством, как Обама при Крыме. А так вот список санкций, и дедушка Джо уже не включит заднюю, ссылаясь на маразм.
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01.01.2022 10:52 Відповісти
Верно - кроме той части где дементор не включит заднюю: уже включил и неоднократно.
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01.01.2022 16:40 Відповісти
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01.01.2022 11:01 Відповісти
Не припоминаю , когда ранее поддержка Украиньі бьіла столь явной , а конфронтация Запада с агрессором бьіла столь острой . Путин явно не ожидал такой коллективной реакции США и ЕС по отпору его попьітке єкспансии в Европе . У Украиньі опять появилась передьішка , которую необходимо использовать для укрепления обороньі и завершения создания собственного ракетного оружия неядерного сдерживания .
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01.01.2022 11:03 Відповісти
Абсолютно верно! Укрепление обороноспособности, создание подразделений трриториальной обороны, создание партизанских баз вот, что сейчас должно быть на первом месте, а не видосики
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01.01.2022 11:09 Відповісти
для этого надо кровь из носу ПДЧ в этом году!
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01.01.2022 11:11 Відповісти
ПДЧ - єто "шашечки" , а Украине нужно ехать ! Пока Запад ведет переговорьі с Москвой , никакого ПДЧ не будет . А Киев должен реально укрепить обороноспособность и , главное , предметно заняться ракетостроением . Оружие сдерживания сделает военную угрозу менее реальной .
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01.01.2022 11:17 Відповісти
У США розуміють, що шмаркля готовий здати країну і тому підстраховують ситуацію, розуміючи, що в країні будь-якої миті може статися Майдан та імпічмент.
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01.01.2022 12:26 Відповісти
А от мене більше цікавить не оприлюднення заходів з боку керівний ва США, а оприлюднення заходів з боку керівництва України. Бо і так зрозуміло, що штатівські війська за нас воювати не будуть. А заходи українських владних клоунів можуть бути дуже Не очікуваними.
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01.01.2022 11:07 Відповісти
Лучше превентивно нанести ядерный удар по Петербургу, к примеру.
Так будет сразу понятен уровень следующих санкций, которые будут отличаться от крайней озабоченности.
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01.01.2022 11:08 Відповісти
Не понимаю людей , болтающих ерундой !
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01.01.2022 11:18 Відповісти
не так что бы совсем ерунда а вот сделать носители определённого радиуса испытать и принять на вооружение так очень даже.... чисто чтобы было панятна что ответка прилетит и даже по питеру
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02.01.2022 07:04 Відповісти
Пару ядерних бомб ще на москву, і до дупи санкції.
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02.01.2022 10:37 Відповісти
Президент Сполучених Штатів Барак Обама 18 січня 2017 р на своїй підсумковій прес-конференції у Білому домі наголосив, що санкції проти Росії накладені на неї через її агресію щодо України. А умова їхнього зняття - Росія має перестати втручатися у справи України.5 років американських санкцій проти окупанта України привели до того,що він стягнув 100 тисяч війська до границь з Україною, Ось що роблять "миролюбиві ,"животворчі"американські санкції" з рашистом
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01.01.2022 11:22 Відповісти
зачем давать подсказки КГБшникам? - пусть ночей не спят со своими кошмарами наедине..ж
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01.01.2022 11:29 Відповісти
Це для нас "великая тайна". Розвідка Макшанії працює і в Вашингтоні.
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01.01.2022 11:47 Відповісти
Україна довела, що найбільше чого вона може отримати від світу, це щонайбільші занепокоєння та вербальні якнайщиріші підтримки її суверенітету. Навіть допомогу від НАТО може заблокувати одна незгідна держава. Лише індивідуальні домовленості з окремими країнами дають результат. А ще виявилось, що критична більшість громадян найбагатших держав Європи не готові воювати, навіть за свої країни. Перспектива вмерти дуже сильно демотивує.

https://defence-line.org/2022/01/moral-ta-motivaci%d1%97-chastina-1/
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01.01.2022 11:30 Відповісти
Нам треба союзництво США, але коли про це зайшла мова, то Шмаркля і Маркарова трохи непритомніли. Адже умовою США буде видача Коломойського.
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01.01.2022 12:20 Відповісти
мудрому нариду нужен кловун, зачем им НАТО?
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01.01.2022 12:57 Відповісти
Мудрий нарид перед теми клаванами выбирал себе барыгу-олигарха вадинтур-патамушто он бахатый и не будить варавать....после него уже ничем и никем удивить США было невозможно
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01.01.2022 13:28 Відповісти
ну так при барыге восстановили армию, освободили Славянск и Мариуполь, и ввели санкции на рашу. Благодаря именно барыге ты сейчас строчиш не в погребе под градами .... А шо при жидо-кловане кроме двеплатежки за газ, ЧвК вгнер и сдачи цемаха, есть достижения? или фсе? И что то США вводит санкции на окружение слуг народа, а почему не на барыгу?
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01.01.2022 15:28 Відповісти
Да да стандартный пример соевой пропаганды. Поднял , восстановил , оплатил ....родил .Обычное дело петиных сектантов выдавать дерьмо за чистый шоколад. И вишенка на тортике -а наступник то ...еще хуже оказался, обычно подводит итоги ,,перемог,, ихнего кумира . И да , нынешние эпичные залеты зеленых комедиантов никак не отмоют вашего ,, гетьмена,, .А Мариуполь освобождал кстати Пастор а не Барыга .Барыга только подписал ,,минск,, позднее
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01.01.2022 15:46 Відповісти
почему же его не посадили до сих пор? мэ мэ, да турчинов и порох, а жидо-клоуны в 2014 где были? плясали в даунецке с сепарами? играли буем на рояли? А твои хозяева где были, с чьей конюшни?
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01.01.2022 17:08 Відповісти
А кого из олигархов за 30 лет у нас вообще посадили ? мертветчука , на котором печать ставить негде посадили? Да киви-дрочуна не посадили даже . Кстати ты в курсе что у жителей Украины нет хозяев хотя бы по Конституции , а вот у кацапов например есть -х.йлом зовут , против него ты хрен что напишешь ТАМ , а про Комика но ТУТ -пиши что хочешь , так чего я не могу писать то что думаю про вашего Барыгу , он мне не ,,гетьман,, и тем более не хозяин
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01.01.2022 18:10 Відповісти
у жителей Украины нет хозяев, но Украиной правят два *****: Беня и Ахметмен! На кого работает судебная система? в чьих интересах процюе господин преЗедент который сдал ***** всех расеянских пленных и слил чвк вагнера? На благо народа конешно ... Где я там не могу писать про *****, на кремлевских каналах что-ли? Увы я не отношусь к рептилоидам. А таким жителям Украины как ТЫ - мыши, которые в 2014 прятались от военкомов, сейчас повылазили герои, повторю. Да, я благодарен Пороху, что удержал страну в 2014, и дал отпор оркам.
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01.01.2022 19:20 Відповісти
Твій хазяїн -- кремлівський маньяк, поміняй прапорець, гнида.
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02.01.2022 10:54 Відповісти
То хозяїн вашого хозяїна та бізнес партнера його кума .Всосала ***** порохоботсьска ?
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04.01.2022 11:11 Відповісти
Не тебе вказувати мені який прапорець мені подобається .
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04.01.2022 11:18 Відповісти
Ще нікого ті санкції не перемогли,тим більше не даремно ці хлопці вимагають їх хоча б зафіксувати, бо не довіряють людині яка їх озвучує.ЗМВ та ракети хоча б середньої дальності то наш захист,все решта пусте.
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01.01.2022 12:15 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/01/01/kolektyvnyj-zahid-chitko-poznachyv-chervoni-liniyi-kremlyu-petro-poroshenko-podyakuvav-soyuznykam-za-pidtrymku-********/ Колективний Захід чітко позначив червоні лінії Кремлю - Петро Порошенко подякував союзникам за підтримку України
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» висловив вдячність Вашингтону та особисто президенту Джо Байдену за тверду позицію підтримки і солідарності з Україною.
«Те, що почув Путін під час телефонної розмови, навряд чи його задовільнило. Тепер, як би не вивертався Кремль, скільки б не намагався російський агресор стати поруч з лідерами Вільного світу, всі навколо бачать прогнилу та трухляву сутність путінського режиму. Все, що може запропонувати світу путінська Росія - це залякування та агресія», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/474409562693441/posts/2668387466628962/ Facebook .
П'ятий Президент наголошує: на підступність Кремля завжди знайдеться єдність світу у відповідь. «На погрози силою - консолідована відсіч агресору і сила права. На зухвалість і шантаж Путіна - мудрість, витримка і стратегічне бачення. Тішить, що колективний Захід чітко позначив червоні лінії Кремлю, перетин яких означатиме суворе покарання», - пише Петро Порошенко.
«Водночас турбує, що ця позиція наших друзів формується за млявого, чи геть відсутнього, стратегічного лідерства з боку найвищого керівництва нашої держави. Ще раз наголошуємо: ніхто в світі не захищатиме Україну більше, ніж сама Україна себе захищатиме. Київ має перестати бути найслабшою ланкою у міцному ланцюгу міжнародної єдності і солідарності проти російського агресора», - переконаний Порошенко.
«Хочеться вірити, що прийдешній 2022 рік остаточно відкриє очі Зеленському, що ворог - у Кремлі. Тоді як всі наші друзі та партнери чекають від України не розбрату та репресій, а на внутрішню єдність і стійкість!», - резюмує п'ятий Президент.
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01.01.2022 12:54 Відповісти
бла,бла,бла- пустые слова, интересно о чём вы думаете когда пишите эти самые "бла,бла,бла"
Война неизбежна, и для себя нужно решить на чьей стороне вы будете воевать, почему так - потому что если вы не пойдёте в армию Украины Вас без вашего желания заберут в армию золотой орды, а чтобы вы не побежали и были мотивированы воевать -ваша родня будет в заложниках, побежите их расстреляют. Так когда то было и показало свою эффективность и они его снова повторят. Так что делайте выбор и не надейтесь на власть - народ совершил глупость во время войны выбрать президента-пустое место, а управляет страной его окружение - проходимцы, граждане мира а не Украины. Опираться можно на "отцов - командиров" нижнего и среднего звена пока на верху к власти прейдет проУкраинец. Война это война экономик, наша экономика а следовательно и "боезапас" ляжет в течении недели а вот дальше на арену должна выйти экономика стран первого мира, и именно в этом наше спасение. Фактически большая война в Украине нужна всему Западному миру и Китаю, каждый тут решает свои задачи. Польша, Венгрия Чехия страны Прибалтики первыми придут нам на помощь не потому что союзники и добрые люди а потому что если мы падём их падение лишь вопрос времени, всё таки около 10млн. Украинцев мобилизованных в армию мордора это большая сила.
Но самое интересное во всём этом то что всё таки есть вероятность что войны не будет - ***** трус и умный человек одновременно. Когда ***** его начгенштаба будет Герасимов будет докладывать возможна ли победоносная война против Украины он скажет - Украину мы победим если станы Запада не станут её вооружать. И какое он примет решение мы узнаем в ближайшее время.
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01.01.2022 14:12 Відповісти
Особенно поддержка Украины от Байдена проявилась в снятии санкций с СП2 . Порошенко неплохой мужик , но я никак понять не могу его постоянное лизание байденовской дупы . Тем более что результат нулевой . Реально политику делает в настоящее время обама и его администрация . Вам то не знать на что можено расчитывать от Обамы . Если бы он завел деловые отношения с Трампом то не только джавелины , но и F16 мог от Америки получить .
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01.01.2022 21:53 Відповісти
Кто больше всех имеет неприятности от России
Что мы сделали /отказались от газа нефти и прочего/
А другим рекомендуем
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01.01.2022 13:55 Відповісти
Отказались при Порошенку, а цей новий відмовився від української економіки, державності і оборони, повернувся до російської залежності від газу і нафти, навіть палива в армії немає.
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02.01.2022 11:12 Відповісти
Найбільша проблема для США зараз навіть не расея, а Китай. А проблеми України десь на 27 місці.
Чомусь я впевнений, що якби Україна почала розробляти ядерну зброю, то США одними з перших були б проти.
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01.01.2022 14:04 Відповісти
Згоден. Бо в України, на відміну тієй жи Південно-Афріканської республіки, яка перша у світі відмовилась від ядерної зброї, повністю зруйнував свій завод, є дуже високі ракетні технології. Як не крути, але космічна ракета, це білш технологічно складний виріб, ніж балистічна ракета стретегічної дальності.
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01.01.2022 14:35 Відповісти
Какой умный выперд! А как США решат проблему Китая, если они не могут решить проблему Украины? США в лице последних 3-х пидо президентов всячески показывают свою немощь, и рано или поздно заплатят за это миллионами жизней своих граждан.
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01.01.2022 14:45 Відповісти
Проблема України - це не проблема США.
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01.01.2022 14:51 Відповісти
история ходит по кругу и учит нас тому что ничему не учит. Когда то в далёком 1200(точной даты не помню)году тюрские народы под предводительством Чингис-хана напали на славянскую Киевскую Русь, засланные казачки от Хана предложили преклонить колени и признать власть хана каждому из князей славян - но некто не пошёл на службу и колени не преклонил и было сечь большая, которую проиграли славяне, после каждый город- крепость защищался сам и везде войско хана уменьшалось. И вот в следствии войны хана с непокорными славянами у хана не осталось сил идти дальше в Европу, верней сказать он пошёл но получил там по мордам и отступил. Следующий был его поход в залесье, в страну угро-финов Московию. Там так же предложили князьям встать на колени и войти в состав орды и они приняли предложение и стали частью войска Золотой Орды. Они не славяне, не чести не гордости не имели, жили за щёт набегов и воровства. И вот история повторяется - наследники золотой орды снова рвутся в Европу через киевскую русь, что будет дальше интересно. И да к стати когда катерина-2 давала указание на фальсификацию истории она сказала "у великой империи должно быть великое прошлое" но оно и понятно прошлым московии гордится нечем.
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02.01.2022 00:49 Відповісти
1. Все эти подписанты експослы -креатура рыжего идиота. Они так резко требуют, потому что их "веское" мнение не учитывается" и не будет учитываться. Кто не согласен, можно послущать их выступление в комиссии по делу звонка идиота клоуну. Они там просто опозорились, когда говорили, что рыжий не уведомил их о этом эпохальном общении а они не согласны.
2. Старый российский агент Трамп никогда ничего не делал против России и никто фюреру не советует, никогда в СССР и в России ни один генерал не был советчиком диктатора, такие советники никогда не могли попасть даже на порог Кремля, только в казематы. А шас они рисуют только карты и пустословят, оглядываясь за спину-нет ли там занесенного топора. Это видно на примере бывших руководителей МО которые плотно занимались только одним вопросом - когда мы будем делить наши деньги, их доходы были многогранны-даже пиз..... продукты питания.
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01.01.2022 16:07 Відповісти
не лги . все расследования не нашли никакой связи Трампа с рускими . никакой ! А вот о связях Байдена масса информации , в том числе свидетельства его сыночка Хантера .
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01.01.2022 21:55 Відповісти
Підпишіть петицію. https://petition.president.gov.ua/petition/128702 ДОЗВОЛИТИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ДОЗВОЛІВ ЗБИРАТИ В ЛІСІ МЕРТВУ ДЕРЕВИНУ, ТАКУ ЯК СУШНЯК, ПОВАЛЕНІ ДЕРЕВА, ХМИЗ І ПОРУБКОВІ ЗАЛИШКИ. Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
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01.01.2022 16:31 Відповісти
Москальска агентура хоче приміряти на себе санкції, але зненацька вони будуть веселішими.
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01.01.2022 17:02 Відповісти
Ідея правильна. Тільки от... нема ніяких таких "підготовлених заходів", а є тільки повністю порожні слова Байдена.
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01.01.2022 17:33 Відповісти
А ще надзвичайно важливо чітко розуміти, що

НІЯКІ ЕКОНОМІЧНІ заходи не зможуть зупинити ФІЗИЧНИЙ наступ військ.
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01.01.2022 17:37 Відповісти
Москва/ Вашингтон. Разговор в ночь с 30 на 31 декабря по телефону. (Аппроксимация)

- Здравствуй Джо, с Наступающим тебя!
- Здравствуй Killer, Happy Holidays!
- Джо, я тебя беспокою вот по какому делу. Я выполнил всё, о чём мы договаривались в Женеве, т.е. мою часть сделки - экологические законы России об углеродных квотах успешно приняты и вступили в силу ровно через полгода после Женевы, т.е. сегодня! Видишь, я держу слово. Теперь очередь за тобой. Срочно звони в Киев и требуй срочного выполнения всех пунктов минска!
- Хорошо, я сделаю, Володья!
- Да, но не забудь сказать Зеленскому, что ты сдерживаешь меня из последних сил и сил этих надолго не хватит! Не забудь сказать, что ты готов пойти на "решительные меры" в случае военной агрессии и что будешь защищать Украину невиданными доселе санкциями и усиленными военными контингентами во Франции и Германии!
- Всё скажу, Володья! Мои помощники записали весь твой текст. Но скажи, когда Россия реально выйдет на рынок углеродных единиц?
- Не раньше, чем Киев выполнит минск и НАТО официально откажет Украине во вступлении, Джо. Поторопись, Джо, я не хочу, чтобы наша сделка переросла в болтовню!

- Хорошо, я понял, Володья, будем работать!
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Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа пройдет в воскресенье, 2 января 2022 года, сообщает Reuters.

Беседу Байден проведет, чтобы подтвердить поддержку суверенитета Украины со стороны США, уточняет Reuters. Также президенты собираются обсудить "наращивание военных России на границе с Украиной и то, как они могут дипломатическими методами разрешить ситуацию в регионе", добавил представитель Белого дома.

Зеленский подтвердил факт предстоящего разговора, по его словам, всё происходит так, как ранее Украина и США договаривались, что не будет "про Украину без Украины".
По словам представителя Белого дома, Байден собирается обсудить с Зеленским следующие темы:

1. подтвердить, что США поддерживают суверенитет Украины;
2. обсудить "наращивание числа военных России на границе с Украиной";
3. понять, как ситуацию в регионе можно решить при помощи дипломатических методов. (выполнение минских договоренностей)

Даже "демократы" США не доверяют сепаратным переговорам Байден/Путин



Джо Байден должен обнародовать санкции, которые США введут против России в случае военных действий против Украины. Об этом заявили два бывших посла США в России (Майкл Макфол и Александр Вершбоу), а также еще 22 американских эксперта и бывших дипломата, передает Associated Press.
"В идеале план этих санкций нужно довести сейчас до сведения Москвы, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется, - наивно говорится в их заявлении.



В новогоднем обращении к украинцам Зеленский повторил кремлевские мантры про гражданскую войну в Украине.



Зеленский заявил, что "фронт в Донбассе исчезнет тогда, когда мы уберем линию разграничения в голове", что хотел бы, чтобы соседи приходили "в гости к нам с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука". "И чтобы родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы - одна семья. И Донбасс, и Крым"



По вопросу Донбасса может быть проведен референдум, Зеленский стал говорть после первого звонка Байдена:

"Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны"



Українці, не проґавте, не грайте з Байденом/Зеленським у наперстки-референдуми !



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01.01.2022 23:09 Відповісти
Потрібно здійснювати не заходи на випадок вторгнення, а заходи аби не допустити в торгнення.
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02.01.2022 00:51 Відповісти
Скільки москальскої агентури відразу спалилося!
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02.01.2022 01:05 Відповісти
 
 