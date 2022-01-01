Ряд експослів США закликали Байдена оприлюднити заходи, підготовлені на випадок вторгнення РФ до України, - Associated Press

Група з 24 фахівців стосовно Росії та колишніх співробітників адміністрації США з нацбезпеки закликала Вашингтон оприлюднити заходи, погоджені на випадок нападу РФ на Україну.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Видання зазначає, що відповідну заяву підписали, зокрема, колишні посли США у Москві Майкл Макфол та Александр Вершбоу. Також документ підписали кілька експослів США в Україні.

Associated Press пише, що ці люди "у своїй заяві закликали президента Байдена негайно та публічно оголосити про те, з якими обмежувальними заходами зіткнеться Росія у разі воєнних дій (проти України. – Ред.)".

"Ми вважаємо, що США у координації з союзниками по НАТО та з Україною повинні негайно вжити заходів, які вплинуть на розрахунки Кремля до того, як там зроблять вибір на користь військової ескалації", - вважають автори заяви.

Вони впевнені, що про можливі заходи слід попередити Москву, щоб у неї було "чітке розуміння масштабів економічних заходів, з якими вона зіткнеться".

США та їхні союзники неодноразово заявляли про готовність запроваджувати жорсткі санкції проти Росії у разі її нападу на Україну. Водночас у Вашингтоні публічно не повідомляли про те, які саме це можуть бути заходи.

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