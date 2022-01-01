Стан Саакашвілі важкий. Він практично не може приймати їжу, курс лікування не завершено, - адвокат Тутберідзе
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі досі не може приймати їжу.
Про це "Грузія онлайн" розповів його адвокат Шота Тутберідзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося. Його вага зараз менше, ніж була після того, коли він припинив голодування. Саакашвілі досі не може приймати самостійно їжу.
"Стан здоров'я, звісно, в цих умовах не покращиться і залишається, як і раніше, важким. Він практично не може приймати їжу, курс його лікування не завершений. Також складні його медичні показники у всіх аспектах", - заявив Тутберідзе.
Також він зазначив, що колишньому президенту обмежили комунікацію і адвокатам не дозволяють обмінюватися з ним листами, що є обмеженням прав засудженого.
Також до Саакашвілі не пускають і його особистого лікаря, але адвокат вимагає допустити до в'язниці консиліум лікарів.
Тутберідзе підкреслив, що Саакашвілі готовий боротися далі.
"Між тим, нехай ніхто не створює собі ілюзій, щоб представити Саакашвілі ослабленим, людиною, що склала зброю, незважаючи на ці дуже великі травми і тортури, яким він піддався і піддається, він зберігає боєздатність, підтримує комунікацію зі своїми соратниками і, звісно, має намір боротися до тих пір, поки грузинський народ не переможе в цій боротьбі, і безпосередньо не здолає Російську Федерацію", - заявив адвокат.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.
8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.
15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.
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Что-то напоминает, связаное с ****** и рассеей, не?
А цей гризлюк вже відпрацьований матеріал, як і барига. І їхнім кукловодам пофіг на цих "табакі".
Інша справа Саакашвілі ..
что он сделал тебе лично?
тот тоже, при обсерах "Пороха" тактично молчит, а при достижениях - стратегически кричит.
я о том говорю шо правило каменного века - "не сделай се идола" - вернО.
вот даже за Невзорова пишут шо мол продажный и т.д. но он сам говорил - не верьте никому, и мне.
а в Миху я и не "верил" особо. обосрался, сдал часть страны - как так мол освобождать шо Буш не знал, или не хотел знать?
да и "учения" были рашкинские впору
Якась дурня.
а что за Пономаренко? что, тоже плевать?
более того - байденовцы украденное им и не думают возвращать то
Давай, иди, забери, даже себе возьми, как говорит Кравчучка - кто найдет хатынку - бери себе, перепишу
Согласно Конституции Грузии, гражданин Грузии не может быть в то же время быть гражданином другой страны. Согласно закону, когда гражданин Грузии получает гражданство другой страны, это является основанием для утери гражданства Грузии.
"Ты, что, МУДАК, фильм "Операция ТРЕСТ" не смотрел?
Как можно было на такую дешевую уловку попасться?".
Жінка закінчила російську академію театрального мистецтва. У 2004-2006 роках виконувала роль Джульєтти у російському мюзиклі "Ромео та Джульєтта", а у 2005 стала учасницею конкурсу "Нова Хвиля", де представляла Росію.
разбросал детей по всему миру 😠
неужели кратковременный успех неукраинского, тупорылого, продажного наркомана-аниматора у 73%ного размечтавшегося жлоба так его вдохновил?.. - ну так на него тут уже большинство срать хотели, только не все в этом пока что готовы сознаться.. - дебилы - народ самоуверенный до конца...(
- skoljko kg.
Питання. Озвуч хоча б одну реформу, окрім **********, яка принесла позитивні зміни та покращення життя громадян України. Шоблу ***** яка там харчується в приклад не приводити. Для них є покращення!
- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
Интересно, сколько соевых будет растоптано под ногами других соевых в процессе?