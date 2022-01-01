Стан Саакашвілі важкий. Він практично не може приймати їжу, курс лікування не завершено, - адвокат Тутберідзе

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі досі не може приймати їжу.

Про це "Грузія онлайн" розповів його адвокат Шота Тутберідзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося. Його вага зараз менше, ніж була після того, коли він припинив голодування. Саакашвілі досі не може приймати самостійно їжу.

"Стан здоров'я, звісно, в цих умовах не покращиться і залишається, як і раніше, важким. Він практично не може приймати їжу, курс його лікування не завершений. Також складні його медичні показники у всіх аспектах", - заявив Тутберідзе.

Також він зазначив, що колишньому президенту обмежили комунікацію і адвокатам не дозволяють обмінюватися з ним листами, що є обмеженням прав засудженого.

Також до Саакашвілі не пускають і його особистого лікаря, але адвокат вимагає допустити до в'язниці консиліум лікарів.

Тутберідзе підкреслив, що Саакашвілі готовий боротися далі.

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"Між тим, нехай ніхто не створює собі ілюзій, щоб представити Саакашвілі ослабленим, людиною, що склала зброю, незважаючи на ці дуже великі травми і тортури, яким він піддався і піддається, він зберігає боєздатність, підтримує комунікацію зі своїми соратниками і, звісно, має намір боротися до тих пір, поки грузинський народ не переможе в цій боротьбі, і безпосередньо не здолає Російську Федерацію", - заявив адвокат.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.