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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Стан Саакашвілі важкий. Він практично не може приймати їжу, курс лікування не завершено, - адвокат Тутберідзе

Стан Саакашвілі важкий. Він практично не може приймати їжу, курс лікування не завершено, - адвокат Тутберідзе

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі досі не може приймати їжу.

 Про це "Грузія онлайн" розповів його адвокат Шота Тутберідзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

За його словами, політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося. Його вага зараз менше, ніж була після того, коли він припинив голодування. Саакашвілі досі не може приймати самостійно їжу.

"Стан здоров'я, звісно, в цих умовах не покращиться і залишається, як і раніше, важким. Він практично не може приймати їжу, курс його лікування не завершений. Також складні його медичні показники у всіх аспектах", - заявив Тутберідзе.

Також він зазначив, що колишньому президенту обмежили комунікацію і адвокатам не дозволяють обмінюватися з ним листами, що є обмеженням прав засудженого.

Також до Саакашвілі не пускають і його особистого лікаря, але адвокат вимагає допустити до в'язниці консиліум лікарів.

Тутберідзе підкреслив, що Саакашвілі готовий боротися далі.

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"Між тим, нехай ніхто не створює собі ілюзій, щоб представити Саакашвілі ослабленим, людиною, що склала зброю, незважаючи на ці дуже великі травми і тортури, яким він піддався і піддається, він зберігає боєздатність, підтримує комунікацію зі своїми соратниками і, звісно, має намір боротися до тих пір, поки грузинський народ не переможе в цій боротьбі, і безпосередньо не здолає Російську Федерацію", - заявив адвокат.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: 

Грузія (1844) здоров’я (445) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+24
Грузин загибается без беганья по крышам и без секса с певицами/моделями/депутатками от слуг народа.
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01.01.2022 10:03
+22
Цей стан ломкою називаеться!
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01.01.2022 10:08
+17
Гадя Сявченко после "голодовки" также плохо себя чувствовала
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01.01.2022 10:23
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Це анорексія.
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01.01.2022 09:57 Відповісти
Це понти.
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01.01.2022 10:18 Відповісти
Гадя Сявченко после "голодовки" также плохо себя чувствовала
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01.01.2022 10:23 Відповісти
плохо когда не знаешь - протиснешься ли в самолет))
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01.01.2022 10:27 Відповісти
a kak togda jevo sobirajetsia evakuirovatj, ne uzh to vojenim transportnikom.
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01.01.2022 11:29 Відповісти
Лео Таксиль у "Священному вертепі" описав реальний факт: перед виборами чергового Папи не було чіткого визначення між політичними угрупуваннями Тому вирішили вибрать Папу на нетривалий строк і той проміжний термін поки він буде папствувать - якось визначиться Тому вибрали самого немічного - що навіть кашляв через силу Однак після того як закінчилось голосування "немічний" зіскочив з крісла і пустився в танець! І папствував близько десяти років Те ж саме буде коли "Карлсон" вирветься з грузинської тюрми!
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01.01.2022 11:41 Відповісти
не треба далеко ходити, Тімашонку з Качанівки випустили, так те саме
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01.01.2022 12:07 Відповісти
Он не вырвется, а выйдет. Лет через 12.
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01.01.2022 12:30 Відповісти
тут коменти бажано не читати.Тут 99% проплчені мєтателі кала...Помре Саакашвілі, потім тихо помре Грузія, а потім і вся Украйна. А мєтателі кала стануть непотрібні, і також зненацька всі разом десь дінуться....
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01.01.2022 10:43 Відповісти
А потім і весь світ...
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01.01.2022 10:57 Відповісти
вся надія на тебе Коровушка.... Та й ******, не проти вим'я буде...
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01.01.2022 11:02 Відповісти
Ти ж виживеш?
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01.01.2022 11:05 Відповісти
і сонце згасне! інфа 10000000% !
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01.01.2022 11:14 Відповісти
Єсть Саакашвілі - єсть Грузія! Нєт Саакашвілі - нєт Грузії!

Что-то напоминает, связаное с ****** и рассеей, не?
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01.01.2022 11:16 Відповісти
Еще 3-5 месяцев и у нас шушера из ОПы и депутаты монобильшости такое будут кукарекать о найвелычнишой дрысли вселенной, бубе криворогом.
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01.01.2022 11:41 Відповісти
Алиса!Мелафон!
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01.01.2022 11:25 Відповісти
Палишь все свои аккаунты, макеевское
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01.01.2022 12:37 Відповісти
Грузин загибается без беганья по крышам и без секса с певицами/моделями/депутатками от слуг народа.
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01.01.2022 10:03 Відповісти
Та відпустіть вже його в Гімалії!
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01.01.2022 10:06 Відповісти
Цей стан ломкою називаеться!
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01.01.2022 10:08 Відповісти
У нас воин погиб!
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01.01.2022 10:08 Відповісти
Якщо помре, Грузія виправдовуватиметься 20 років - На всіх міжнародних майданчиках
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01.01.2022 10:12 Відповісти
Та ну нах.... чи мало зеків "завертається".
А цей гризлюк вже відпрацьований матеріал, як і барига. І їхнім кукловодам пофіг на цих "табакі".
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01.01.2022 10:15 Відповісти
Якщо ви не в курсі - ми всі помремо. І ніхто ні на яких майданчиках не буде виправдовуватись.
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01.01.2022 10:16 Відповісти
Коли ми (ти і я) помремо навіть могила-копателі не знатимуть кого ховають

Інша справа Саакашвілі ..
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01.01.2022 10:28 Відповісти
В чому "інша справа"? В нього Що, другі права чи це якась каста яка знаходиться над законом? Такі як ви і робите з них фараонів. Без поганяла і жити не можете.
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01.01.2022 10:52 Відповісти
Ну так, це елітний корупціонер, яких багато чого зробив для розшгатування України з середини!
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01.01.2022 11:17 Відповісти
а що то таке оте сраакашвіля?
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01.01.2022 12:09 Відповісти
Эта гнида, Михуил, и вас переживёт.
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01.01.2022 10:32 Відповісти
Добийте цього виродка щоб не мучився...
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01.01.2022 10:13 Відповісти
нормально сказал. просто - если зря, то слова твои - вернутся к Зеленскому.
что он сделал тебе лично?
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01.01.2022 10:28 Відповісти
да один Михомайдан на бабло бени и курченка вспомни!
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01.01.2022 11:18 Відповісти
ну наверное тогда ненавижу всех, даже Антиколорадоса.
тот тоже, при обсерах "Пороха" тактично молчит, а при достижениях - стратегически кричит.
я о том говорю шо правило каменного века - "не сделай се идола" - вернО.
вот даже за Невзорова пишут шо мол продажный и т.д. но он сам говорил - не верьте никому, и мне.
а в Миху я и не "верил" особо. обосрался, сдал часть страны - как так мол освобождать шо Буш не знал, или не хотел знать?
да и "учения" были рашкинские впору
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01.01.2022 11:37 Відповісти
Тіки вчора Мишко писав що в нього все добре, дочку показали по грузинському ТВ, а сьогодні адвокат розказує що знову Саакашвілі при смерті, їсти сам не може, годує з ложки Ясько...
Якась дурня.
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01.01.2022 10:14 Відповісти
Ясько, то, его с ложки кормит, но видно ДАВАТЬ на тюремном топчане не хочет, вот ПАРЕНЬ и страдает.
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01.01.2022 11:14 Відповісти
Я уже раньше писал что вставьте ему в жопу вентилятор,сразу полегчает всем...🙂
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01.01.2022 10:17 Відповісти
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01.01.2022 10:18 Відповісти
Якшо авдокат -Тутберідзе то суддя повинен бути-ТамДаватзе Причому саме там! Давадзе і на пожиттєво
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01.01.2022 10:20 Відповісти
не, судья из Японии - мистер Маловато Навару))
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01.01.2022 10:29 Відповісти
И еще местный прокурор-Слющяй Завэдудэлошвыли)
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01.01.2022 10:35 Відповісти
Про ребёнка что забацал на стороне.
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01.01.2022 10:31 Відповісти

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01.01.2022 10:30 Відповісти
Да пусть дадут Карлосуну , пару дорожек кокса нюхнуть , могут у нашего Осла взять , ну или хоть травы пусть покурит , сразу на хавчик и пробьет.
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01.01.2022 10:35 Відповісти
ось йому допоможе!

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01.01.2022 10:49 Відповісти
О так , скумбрія по 8 грн . йому допоможе 100% 🤣🤣🤣
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01.01.2022 11:00 Відповісти
И ведровая клизьма.
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01.01.2022 11:47 Відповісти
с патефонными иголками ))
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01.01.2022 13:25 Відповісти
Он гражданин Украины. Если государству и гражданам плевать, то это и есть цена нашего паспорта.
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01.01.2022 10:56 Відповісти
чего?
а что за Пономаренко? что, тоже плевать?
более того - байденовцы украденное им и не думают возвращать то
Давай, иди, забери, даже себе возьми, как говорит Кравчучка - кто найдет хатынку - бери себе, перепишу
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01.01.2022 11:01 Відповісти
Он также гражданин Нидерланд и гражданин Грузии 😠
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01.01.2022 11:02 Відповісти
А є його відмова від громадянства Грузії?? Де і коли?? І як , козі в тріщину, громадянин України бере участь в виборах іншої держави! Ви пля зовсім кукухою репнулись???
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01.01.2022 11:05 Відповісти
"Указом президента Грузии №378 от 4 декабря 2015 года в связи со вступлением в гражданство другой страны, наряду с другими гражданами Грузии, гражданство Грузии прекращено гражданину Михаилу Саакашвили, рожденному 21 декабря 1967 года"

Согласно Конституции Грузии, гражданин Грузии не может быть в то же время быть гражданином другой страны. Согласно закону, когда гражданин Грузии получает гражданство другой страны, это является основанием для утери гражданства Грузии.
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01.01.2022 13:28 Відповісти
Он такой же гражданин Украины как мы граждане Грузии
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01.01.2022 11:08 Відповісти
ну привет грузин
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01.01.2022 11:25 Відповісти
У нас солдат погиб от рук кацапов. Вот это действительно потеря. Но ,,все,, пекутся о приключениях этого грузинского пи***бола.
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01.01.2022 12:28 Відповісти
Пару вопросов к ДУРАЧКУ МИХО:
"Ты, что, МУДАК, фильм "Операция ТРЕСТ" не смотрел?
Как можно было на такую дешевую уловку попасться?".
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01.01.2022 11:08 Відповісти
Нехай живе ...)
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01.01.2022 11:12 Відповісти
Уколи приймати може? А нюхати? Може? Тоді норм.
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01.01.2022 11:11 Відповісти
Софо Ніжарадзе - мама півторарічної дівчинки, відома у Грузії 36-річна співачка та авторка пісень.

Жінка закінчила російську академію театрального мистецтва. У 2004-2006 роках виконувала роль Джульєтти у російському мюзиклі "Ромео та Джульєтта", а у 2005 стала учасницею конкурсу "Нова Хвиля", де представляла Росію.
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01.01.2022 11:11 Відповісти
Де він її надибав...одному Богу відомо...
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01.01.2022 11:18 Відповісти
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01.01.2022 11:15 Відповісти
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01.01.2022 11:18 Відповісти
При этом почти ежедневно признается о наличии "очередной жены" и очередного ребенка. Если так дело пойдет то выяснится что у него гарем. Как у моряка , в каждом "порту" по жене.( Украина тому подтверждение) Для ( официальной) жены это вероятно "нежданчик".
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01.01.2022 11:18 Відповісти
были сообщения что у него и в Грузии остался сын от его секретарши еще лет 10 назад
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01.01.2022 13:45 Відповісти
Так он оказывается хороший бык - производитель 😃
разбросал детей по всему миру 😠
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01.01.2022 14:47 Відповісти
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01.01.2022 11:19 Відповісти
Взірцевий сім'янин Міхо ...
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01.01.2022 11:21 Відповісти
Орган его играния на пианине вообще никого не интересует.
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01.01.2022 11:50 Відповісти
ну вот какого зеленского он попёрся в Грузию презЕдентить такой безнадёжно больной?..
неужели кратковременный успех неукраинского, тупорылого, продажного наркомана-аниматора у 73%ного размечтавшегося жлоба так его вдохновил?.. - ну так на него тут уже большинство срать хотели, только не все в этом пока что готовы сознаться.. - дебилы - народ самоуверенный до конца...(
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01.01.2022 11:24 Відповісти
а мій допис, вище, але про це ж.... став хрестиком... бо з побажанням зла тому, хто розміщує нам, ці страждання сраки ******* без роботи... сіськи та соски- усім ....швілі.
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01.01.2022 12:32 Відповісти
Пускай "мужчину хоть куда, в полном расцвете сил"© Сааку транспортируют в Конотоп на вертолёторемонтный завод "Авиакон". Там Михуилу перешлифуют шейки под подшипники вала несущего винта, отполируют лопасти, в гидросистеме заменят "Хванчкару", в нагнетатели запрессуют "Чурчхелу", под завязку заправят "Чачей" - будет как новенький - своим ходом долетит в Грузию и с высотыКазбек обильно обосрёт.
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01.01.2022 12:12 Відповісти
мужественная особа. Знает что делает и что будет. А мог бы сейчас где-то на Бали отвисать.
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01.01.2022 12:36 Відповісти
психопат и истерик
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01.01.2022 13:41 Відповісти
здоровых нет, есть только не обследованные
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01.01.2022 14:37 Відповісти
Состояние Саакашвили тяжелое

- skoljko kg.
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01.01.2022 12:45 Відповісти
Дивуюся як масово промиті мозги в усіх цих коментаторів. Бо Саакашвілі видатна людина. В Грузії він зробив фундаментальні реформи. За його президенства в Грузії зникла корупція а бюджет збільшився в 11 разів. Не на 11% як у Порошенка, а на 1000%.
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01.01.2022 12:52 Відповісти
брехня!
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01.01.2022 13:40 Відповісти
Довбню!!! Створене ціле міністерство реформ під цю видатну особистість.
Питання. Озвуч хоча б одну реформу, окрім **********, яка принесла позитивні зміни та покращення життя громадян України. Шоблу ***** яка там харчується в приклад не приводити. Для них є покращення!
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01.01.2022 22:58 Відповісти
сколько яда в коментах. Если бы собрать - годовой запас для фармацевтов на всю страну.

- Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

Интересно, сколько соевых будет растоптано под ногами других соевых в процессе?
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01.01.2022 12:59 Відповісти
Лізааааа! Йди на ***** вмісті з своїм биком! Всім насрати як на тебе так і на твого *******
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01.01.2022 23:00 Відповісти
Ставьте йому клізму... побільше...
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01.01.2022 14:03 Відповісти
Нахіба йому приймати їжу? Він же голодує.
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01.01.2022 14:35 Відповісти
Щось занадто довго у нього ломка, як від важких наркотиків. Але він лише кокаїніст, як і зелений нікчема.
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01.01.2022 17:07 Відповісти
подкацапники и подбарыжники радуются.
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02.01.2022 05:31 Відповісти
 
 