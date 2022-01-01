"Омікрон" менше вражає легені порівняно з іншими штамами коронавірусу, - дослідження
Штам коронавірусу "Омікрон" менше вражає легені, ніж інші штами коронавірусу. Це показують нові дослідження, проведені на тваринах.
Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Дослідження на мишах і хом'яках показали, що "Омікрон" викликає менш небезпечні інфекції в легенях, натомість обмежуючись носом, горлом і трахеєю.
Випробування показали, що попередні варіанти коронавірусу викликали рубці в легенях і серйозне утруднення дихання. "Омікрон" поширюється в легенях набагато повільніше.
Вчені заразили тварин штамом "Омікрон" і з'ясували, що їхні легені були менш пошкоджені, ніж у тих, кому вводили інші штами. Разом з тим "Омікрон" досить швидко поширюється у верхніх дихальних шляхах.
Дослідники з Гонконгу вивчали зразки тканин людей і також виявили, що "Омікрон" розмножується повільно в легенях.
Вчені відзначають, що на оболонці легеневих клітин міститься білок TMPRSS2. Він допомагає вірусам проникати всередину легенів. У випадку з "Омікроном" цей білок взаємодіє слабкіше, ніж, наприклад, зі штамом "Дельта".
Ці дослідження показують, що таким чином відбувається еволюція коронавірусу. Вона спрямована на те, що розмножуючись у верхніх дихальних шляхах у вірусу більше шансів потрапити в здоровий організм повітряно-крапельним шляхом, проте перебіг хвороби буде відбуватися менш небезпечно для його носіїв.
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Я, філолог, мала сотні зразків текстів для дисертації. Щоб висновки були релевантними і похибка - припустимою.
А тут, великі "вчоні", які розпатякують свої "результати" та "рекомендації" і називають цю порнографію "дослідженнями".
Особливо - вночі.
Но число "прививок" будет удвоено.
Як казала одна італійка у свої 85 років:-«я постійно курю цигарки, щоб на ковід не захворіти». Десь почула, що ковід боіться тютюнового диму та гине від нього.