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Новини Коронавірус і карантин
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"Омікрон" менше вражає легені порівняно з іншими штамами коронавірусу, - дослідження

Штам коронавірусу "Омікрон" менше вражає легені, ніж інші штами коронавірусу. Це показують нові дослідження, проведені на тваринах.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Дослідження на мишах і хом'яках показали, що "Омікрон" викликає менш небезпечні інфекції в легенях, натомість обмежуючись носом, горлом і трахеєю.

Випробування показали, що попередні варіанти коронавірусу викликали рубці в легенях і серйозне утруднення дихання. "Омікрон" поширюється в легенях набагато повільніше.

Вчені заразили тварин штамом "Омікрон" і з'ясували, що їхні легені були менш пошкоджені, ніж у тих, кому вводили інші штами. Разом з тим "Омікрон" досить швидко поширюється у верхніх дихальних шляхах.

Дослідники з Гонконгу вивчали зразки тканин людей і також виявили, що "Омікрон" розмножується повільно в легенях.

Вчені відзначають, що на оболонці легеневих клітин міститься білок TMPRSS2. Він допомагає вірусам проникати всередину легенів. У випадку з "Омікроном" цей білок взаємодіє слабкіше, ніж, наприклад, зі штамом "Дельта".

Також читайте: "Омікрон" викликав спалах COVID-19 серед тричі щеплених вчених на Фарерах, - дослідження

Ці дослідження показують, що таким чином відбувається еволюція коронавірусу. Вона спрямована на те, що розмножуючись у верхніх дихальних шляхах у вірусу більше шансів потрапити в здоровий організм повітряно-крапельним шляхом, проте перебіг хвороби буде відбуватися менш небезпечно для його носіїв.

Автор: 

дослідження (606) карантин (18172) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Следующий штамм будет ещё слабее и незаметнее.
Но число "прививок" будет удвоено.
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01.01.2022 13:24
+3
Ну так еще полтора года назад говорили , что любой вирус всегда мутирует в более легкие формы .Так что все логично.
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01.01.2022 10:39
+2
Ага. например, оспа
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01.01.2022 11:34
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Ну дельта не дуже веселий штамм був, від кашлю не міг заснути перший день, надіюсь омікрон буде "людянішім"
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01.01.2022 10:24 Відповісти
Говорят при омикроне от горшка далеко не убежать, так что прийдется менять маски на памперсы
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01.01.2022 11:16 Відповісти
новина очевидна, бо до цього йшло, а можливо і так було з самого початку. Однак, що вражає в цій новині, так це наукова організація ))): "Про це пише The New York Times..." ))) і без посилання на дослідження )))
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01.01.2022 15:08 Відповісти
і ще... цікаво, скільки було піддослідних? 5, 10, 25 чи, капець,цілих 50? як завжди в таких дослідженнях, вибірка - це просто мрія студента 1 курсу, котрий вивчає статистику)))
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01.01.2022 15:10 Відповісти
Мене за таке забанили.
Я, філолог, мала сотні зразків текстів для дисертації. Щоб висновки були релевантними і похибка - припустимою.
А тут, великі "вчоні", які розпатякують свої "результати" та "рекомендації" і називають цю порнографію "дослідженнями".
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01.01.2022 23:53 Відповісти
Я при звичайному бронхіті душилася від приступів кашлю.
Особливо - вночі.
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01.01.2022 23:56 Відповісти
Алілуйя !
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01.01.2022 10:37 Відповісти
Ну так еще полтора года назад говорили , что любой вирус всегда мутирует в более легкие формы .Так что все логично.
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01.01.2022 10:39 Відповісти
Ага. например, оспа
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01.01.2022 11:34 Відповісти
Вирус бешенства имел 100% летальность и 3000 лет до нашей эры и сейчас.
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01.01.2022 12:02 Відповісти
Да не хрена подобного , в Украине 73% населения прекрасно с этим вирусом живут.
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01.01.2022 13:03 Відповісти
Учитывая то, что уже последних пару лет украинцев достает непонятный время от времени начинающийся и внезапно прекращающийся кашель, то омикроном мы переболели задолго до его официального признания.
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01.01.2022 12:51 Відповісти
Следующий штамм будет ещё слабее и незаметнее.
Но число "прививок" будет удвоено.
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01.01.2022 13:24 Відповісти
Все буде залежати від імунітету. Задохлик, який від бронхіту задихається , від ковіду точно загнеться.

Як казала одна італійка у свої 85 років:-«я постійно курю цигарки, щоб на ковід не захворіти». Десь почула, що ковід боіться тютюнового диму та гине від нього.
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02.01.2022 00:13 Відповісти
 
 