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Новини Коронавірус і карантин
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31 грудня понад 52 тис. осіб вакциновано від коронавірусу в Україні, - МОЗ

31 грудня понад 52 тис. осіб вакциновано від коронавірусу в Україні, - МОЗ

Минулої доби, 31 грудня, в Україні вакциновано від коронавірусу 52 166 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень", - звітують у МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 зможуть отримати особи віком від 60 років, - Кузін

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Усіх вітаю з Днем народження Бандери ! Слава Україні !!!
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01.01.2022 11:09
+5
Доверчивость свойственна украинцам. А тем, которые верят, что 52 тысячи человек 31 декабря решили уколоться, еще и глупость.
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01.01.2022 11:17
+3
справа скоріш не у природньому відборі, а у контролі.
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01.01.2022 11:12
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А в чем разница между дополнительной дозой...и бустерной дозой???
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01.01.2022 10:51 Відповісти
ничем
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01.01.2022 11:05 Відповісти
Будущее поздравление Зеленского с наступающим 2023 годом. https://www.youtube.com/watch?v=v7JpLe9j3gE
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01.01.2022 14:45 Відповісти
Не знаю. После бустерной вроде ребустерная идёт, а что потом- копчённый эфиоп Гибрейсус скажет.
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01.01.2022 11:06 Відповісти
Правельно Трамп их на юх послал.
Интересно Бидон тоже?
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01.01.2022 12:50 Відповісти
Та ні. "Животворящий" (с) у перший же день скасував фактично всі укази попередника.
Звичайно, що повернув США у воозку і відновив фінансування.
"Бореться" так, що аж гай шумить. Правда, федеральний суд блокував розпорядження "великого демократа" щодо примусової уколізації.
І як народ у Штатах пише: при Трампі проституто-газетки ( - не дивина, в Україні - аналогічно) все виставляли так, що це - саме його вина. А при "козачку" і його "боротьби", ніхто ні смерті, ні к-ть випадків не пов'язує зі "св.джо".
Д- "демократія"
С - "свобода слова"

І О - "об'єктивність" та П - "правдивість".
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01.01.2022 23:37 Відповісти
Тут - з понтом роз'яснення яка різниця між цими дозами https://1plus1.ua/ru/novyny/v-ukraini-dozvolili-dodatkovu-i-busternu-vakcinaciu-vid-koronavirusu-v-comu-riznica-komu-rekomendovano
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01.01.2022 11:10 Відповісти
IMHO, додаткова доза тією ж вакциною, що і перші дві, а бустерна - іншою... або навпаки... хрін їх зна
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01.01.2022 11:12 Відповісти
Ви забули про ревакцинацію.
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01.01.2022 23:38 Відповісти
Задумався:
в Європі середній показник вакцинації складає 64%, а в Африці всього 10%. Чому вирішили почати примушувати людей пройти природній відбір саме з Європи, а не третього світу?
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01.01.2022 11:04 Відповісти
справа скоріш не у природньому відборі, а у контролі.
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01.01.2022 11:12 Відповісти
Африканца сначала поймать надо. А европейца легко отловить на проходной завода или фабрики.
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01.01.2022 11:15 Відповісти
Є частка правди у Вашому жарті. Я практично всю пандемію провів в одній з екваторіальних африканських країн. Для широкого загалу вакцина з'явилася влітку 2021 і тільки однодозовий Джонсон. Тому що одне діло їх наловити і поштрикати, а зовсім інше - потім знову впіймати тих самих через відведений строк для другої дози
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01.01.2022 11:29 Відповісти
Дохід пересічного єгіптянина, наприклад, 100-200 баксів на місяць, в гробу вони бачили цей вірус і вакцинки.
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01.01.2022 12:51 Відповісти
Середній вік жителя Нігерії 18,5 років, в Нігері - 15,5. В більшості країн Європи - 42-43.
І де йде природній відбір - так то якраз в Африці.
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01.01.2022 11:56 Відповісти
Усіх вітаю з Днем народження Бандери ! Слава Україні !!!
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01.01.2022 11:09 Відповісти
Не было чем заняться что ли 31 декабря?
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01.01.2022 11:11 Відповісти
Доверчивость свойственна украинцам. А тем, которые верят, что 52 тысячи человек 31 декабря решили уколоться, еще и глупость.
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01.01.2022 11:17 Відповісти
Ви вважаєте, що їм треба було могорич знищувати?
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01.01.2022 11:47 Відповісти
Як варіант.. І не найгірший
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01.01.2022 12:10 Відповісти
Я з утра вакцинировался.
Даже Зелю не послушал.
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01.01.2022 12:43 Відповісти

Похмелялися ?
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01.01.2022 23:39 Відповісти
Ну-у , не так вже й багато . У антиваксерів були і більш чорні дні , коли по 300 тисяч в день залишали їхні ряди і йшли вакцинуватися , а ще 1000 самих ярих і упоротих антиваксерів - відправлялися в целофанових мішках в інший світ . Зараз втрати суттєво менші , бо антиваксери потрохи зникають з поверхні планети як вид . Думаю , наступні 2-3 хвилі остаточно змиють антиваксерів в підручники історії
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01.01.2022 12:18 Відповісти
Думалось, що вже до всіх вірценутих вже дійшло, що добровільно колоти якийсь неперевірений шмундяк - велика помилка. Тим більше, що і двічі, і навіть тричі привиті, такі самі розповсюджувачі цієї хввороби, як і невакциновані, і в лікарнях на сьогодні, вівценутих навіть більше ніж не вакцинованих. Ні, ще трапляються особи. які і в мозок уколяться, тому що - "старший пріказал!" І їх, цих "безсмертних," вже не виправиш нічим. Ну вірять довбики, що непривиті вже майже всі - вимерли, і що саме страшне - ці віценуті дебіли навіть радіють з цього. Що це, побічна дія шмундяку, чи вони по-життю - маньячели?
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01.01.2022 12:48 Відповісти
Вони - фашисти. Тепер проявили своє нутро. А тут - їхній рупор.
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01.01.2022 23:42 Відповісти
После 120 дней, когда шмурдяк перестает действовать, в больницах и реанимациях находятся исключительно вакцинированные, если не успели ввести себе третью дозу. Обратный отсчет пошел. День когда ты ширнулся и +120 контрольная точка. Дальше, как бог пошлет!
Неужели дуракам не дошло, когда стали рассказывать, что потребуется дополнительная доза. 12 месяцев,разделить на 3, в аккурат через четыре месяца пожизненно теперь нужно ширяться.
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01.01.2022 19:54 Відповісти
Вже писала: Борюсік сказав, що 90% в реанімації у Британії не отримали БУСТЕРНУ дозу. Але дві ширки мають.

COVID-19: Boris Johnson says 'up to 90%' in intensive care have not had a booster and urges people to get jabbed

https://news.sky.com/story/covid-19-boris-johnson-says-up-to-90-in-intensive-care-have-not-had-a-booster-and-urges-people-to-get-jabbed-12505590

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01.01.2022 23:46 Відповісти
И вакцинация естественно добровольная, без нарушения Конституции, Законов, без дискриминации граждан.
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01.01.2022 19:46 Відповісти
 
 