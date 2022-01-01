31 грудня понад 52 тис. осіб вакциновано від коронавірусу в Україні, - МОЗ

Минулої доби, 31 грудня, в Україні вакциновано від коронавірусу 52 166 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень", - звітують у МОЗ.

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