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31 грудня понад 52 тис. осіб вакциновано від коронавірусу в Україні, - МОЗ
Минулої доби, 31 грудня, в Україні вакциновано від коронавірусу 52 166 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень", - звітують у МОЗ.
Топ коментарі
+10 Володимир Ярощук #452835
показати весь коментар01.01.2022 11:09
+5 Гонта Київський
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+3 Палєо Мустьє
показати весь коментар01.01.2022 11:12
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Интересно Бидон тоже?
Звичайно, що повернув США у воозку і відновив фінансування.
"Бореться" так, що аж гай шумить. Правда, федеральний суд блокував розпорядження "великого демократа" щодо примусової уколізації.
І як народ у Штатах пише: при Трампі проституто-газетки ( - не дивина, в Україні - аналогічно) все виставляли так, що це - саме його вина. А при "козачку" і його "боротьби", ніхто ні смерті, ні к-ть випадків не пов'язує зі "св.джо".
Д- "демократія"
С - "свобода слова"
І О - "об'єктивність" та П - "правдивість".
в Європі середній показник вакцинації складає 64%, а в Африці всього 10%. Чому вирішили почати примушувати людей пройти природній відбір саме з Європи, а не третього світу?
І де йде природній відбір - так то якраз в Африці.
Даже Зелю не послушал.
Похмелялися ?
Неужели дуракам не дошло, когда стали рассказывать, что потребуется дополнительная доза. 12 месяцев,разделить на 3, в аккурат через четыре месяца пожизненно теперь нужно ширяться.
COVID-19: Boris Johnson says 'up to 90%' in intensive care have not had a booster and urges people to get jabbed
https://news.sky.com/story/covid-19-boris-johnson-says-up-to-90-in-intensive-care-have-not-had-a-booster-and-urges-people-to-get-jabbed-12505590